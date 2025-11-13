Lágkondi tesz 2025 telán: ez az igazi válasz a dráguló gázra - rengeteg berendezést kipróbáltak, tényle a legdrágább a legjobb?

A klíma sokak számára továbbra is a nyári hűtés szimbóluma, pedig egyre több háztartás fedezi fel, hogy a korszerű, inverteres berendezések fűtésre is alkalmasak. Mi az előnye a klímával fűtésnek, és mit érdemes végiggondolni, mielőtt letennénk emellett voksunkat? A Tudatos Vásárlók Egyesület utánajárt a témának friss terméktesztje kapcsán.

Az inverteres split klíma akkor jó választás, ha megfelelő terméket választunk adott körülmények mellé. A Tudatos Vásárlók Egyesületének terméktesztjéből kiderül, az egyes készülékek között jól érzékelhetőek a különbségek, akár teljesítményről, zajszintről vagy energiahasználatról legyen szó.

A hőszivattyús inverteres split klímák hatékonyan és gyorsan hűtenek és fűtenek, csendesek, a mobil klímáknál jóval kevesebb energiát fogyasztanak, ráadásul nagyobb szobák és terek hűtése/fűtése is könnyedén megoldható velük. Az előnyökön túl viszont hátrányuk, hogy költséges a beszerzésük és beüzemelésük, mivel csak szakemberek tudják megfelelően beépíteni. Emellett folyamatos karbantartást igényelnek, ráadásul nem mozdíthatóak.

Éppen ezért érdemes a beruházást alaposan végiggondolni, úgy választani, hogy a készülék hűtési és fűtési teljesítménye is kielégítő legyen. Így hosszú távon, minden szezonban számíthatunk rá, és megtérül a befektetés. A termékteszt alapján előfordul, hogy egy készülék kiválóan teljesített, ha hűtésről volt szó, de gyengén, ha fűtésről. Vagy éppen fordítva.

A Samsung AR60F12C1AWN / AR60F12C1AWX (3,5 kW) például a legjobbak között végzett, ha fűteni kellett. Hűtési teljesítménye viszont csak a középmezőnyre volt elegendő. Ennek kapcsán felhívnánk a figyelmet arra, hogy a külső hőmérséklettől függően jelentős különbséget mutat az egyes termékek hűtési, illetve fűtési hatásfoka. A hűtési hatékonyságot 40°C, 35°C, 30°C, 25°C és 20°C-os külső hőmérsékletet szimulálva teszteltük, míg a fűtést -7°C, 2°C, 7°C, 12°C-on. Az említett Samsung termék is kiválóan hűtött 30°C-os külső hőmérséklet esetén, minden más körülmény között viszont ehhez képest sokkal gyengébben.

Milyen teljesítményt érdemes választani: 2,5 kW vagy 3,5 kW?

A nagyobb teljesítményű klíma nem feltétlenül jelent jobb választást. A megfelelő berendezés kiválasztásakor a helyiség alapterülete, hőszigetelése, tájolása stb. mind-mind befolyásolja a szükséges teljesítményt. Az is lényeges, hogy a készüléket csak hűtésre vagy fűtésre is használjuk-e.

A hatékonyság megítéléséhez érdemes figyelni a teljesítménymutatókat: a COP (Coefficient of Performance) és EER (Energy Efficiency Ratio), valamint ezek szezonális értékeit (SCOP és SEER). Megmutatják, hogy a klíma 1 kW villamosenergiából hány kW hűtési vagy fűtési energiát képes előállítani. Ha például 1 kW-ból 5 kW hőt termel, a teljesítmény-együtthatója (COP) 5,0 – minél magasabb ez az érték, annál energiahatékonyabb és gazdaságosabb a működés.

Milyen energiafogyasztásra számíthatunk?

A Tudatos Vásárlók Egyesülete által legutóbb tesztelt 11 márka – Bosch, Daikin, Fujitsu, Haier, Hitachi, Midea, Mitsubishi Electric, Panasonic, Samsung, Toshiba – 33 klímájának fogyasztási adatai alapján éves szinten a következő átlagértékekkel kalkulálhatunk:

Fűtés esetén: 614 – 945 kWh/év

Hűtés esetén: 92 – 195 kWh/év

Mire érdemes még figyelni?

A fűtésen légkondival spórolni csak úgy tudunk, ha megfelelő a lakásunk hőszigetelése. Ez igaz bármilyen más fűtési/hűtési megoldás esetében is.

A légkondik igazi előnye, hogy gyorsan be tudják fűteni a teret. Működésük azonban nem feltétlenül gazdaságos, ha enyhébb időben temperálni szeretnénk vele a lakást, vagy alacsonyabb hőfokon üzemeltetni, amíg nem vagyunk otthon. Tudatosabb megoldás, ha a fűtést csak hazaérkezéskor – vagy még útközben, telefonos alkalmazáson keresztül – indítjuk el, a kívánt hőmérséklet beállításával. A tesztelt termékek közül a Fujitsu ASYG09KGTF / AOYG09KGCA (2,5 kW) fűtötte fel leggyorsabban a teret 15°C-ról 25°C-ra, mindössze 15,5 percébe került. De a leglassúbb klímának is csupán 35 percébe telt ugyanez.

Melyik a legjobb?

Azon túl, hogy megfelelően hűtsön/fűtsön, egyéb szempontok is fontosak lehetnek számunkra. A Tudatos Vásárlók Egyesületének terméktesztjéből nemcsak a hűtési és fűtési teljesítmény, hanem a párátlanítás hatékonysága, használhatósági szempontok és a termékek valós zajszintje is kiderül.

Jó hír, hogy 25 termék végzett „jó” eredménnyel, vagyis összesítésben 60-76%-os értékelést kaptak. Az első 5 helyen a Bosch, a Daikin és a Samsung egyes termékei végeztek. A klímás fűtés ma már nem luxus, hanem tudatos döntés – ha a megfelelő készüléket választjuk, karbantartjuk és okosan használjuk.