Itt a 2025-ös nagy mosogatógépteszt: tényleg csak a legdrágább termékek a jók?

Pénzcentrum
2025. október 10. 06:03

A mosogatógép használatához könnyű hozzászokni. Ez az a háztartási eszköz, amelynek használatával jelentős mennyiségű vizet és időt takaríthatunk meg a hagyományos módon történő mosogatáshoz képest. Ha még arra is odafigyelünk, hogy energiahatékony legyen, azzal magunknak és a környezetünknek is kedvezünk. Az új beszerzése előtt pedig érdemes utánajárni, melyik szolgálhat minket a legjobban. Ebben segít a Tudatos Vásárlók Egyesületének legfrissebb terméktesztje.

Ezúttal 16 márka – AEG, Balay, Beko, Bosch, Candy, Electrolux, Gorenje, Haier, Hisense, Ikea, LG, Midea, Miele, Samsung, , Teka, Whirlpool – 109 mosogatógépét tesztelte nemzetközi együttműködésben a Tudatos Vásárlók Egyesülete. Szabadon álló, beépíthető, részben beépíthető, keskeny és normál típusokat is vizsgáltak.

A legjobbra értékelt gép összesítésben 71%-ot ért el (a lehetséges 100%-ból), míg a leggyengébbre értékelt 28%-ot. Az összesített eredményen túl viszont hasznos elmerülni a részletekben. A technikai specifikációkról és az extra funkciók meglétéről vagy éppen hiányáról is kapunk információkat.  

A 6 fő tesztelési szempont:

  • tisztítás és szárítás;
  • energia- és vízfogyasztás;
  • programok hossza;
  • zajszint;
  • használhatóság;
  • kivitelezés minősége. 

A tisztítási, szárítási, fogyasztási szempontok és a mosogatási idő tekintetében próbára tették a gépeket fő és eco programon is.

Mire számítsunk a fogyasztás tekintetében?

A legfőbb tanulság, hogy ha csak tehetjük, használjuk az eco program funkciót, mert jelentős mennyiségű vizet és energiát takaríthatunk meg vele.

  • A tesztek során mért, elhasznált vízmennyiség fő program esetében 9,3 l - 27,5 l, eco program esetében 8 l -15 l között mozgott.

A kisebb, kevesebb terítékes modellek nem meglepő módon kevesebbet fogyasztanak, így az összehasonlíthatóság érdekében a fogyasztási adatoknál a terítékek számát figyelembe vették. A végső sorrend felállításánál az egy terítékre értendő eredmények szolgáltak alapul.

  • A mért energiafogyasztási értékek fő program esetében 0,7 kWh és 1,4 kWh, eco program esetében 0,4 – 1 kWh között mozogtak. 

Látszik, hogy ezzel is spórolhatunk, ha tudatosan választunk otthonra mosogatógépet. A vízfogyasztási mutatókkal együtt pedig különösen látványos lesz a fogyasztáscsökkenés. Főleg, ha a gépbe pakolás előtt nem állunk neki leöblögetni a tányérokat, edényeket. Bőven elég letörölni, lesöpörni az ételmaradékot egy szalvétával a kukába.

Jó, de mi a helyzet a tisztítással és a szárítással?

A mosogatással, szárítással kapcsolatos tapasztalatok nagy szórást mutatnak. Termékenként különböző hatékonysággal tisztítanak a gépek attól függően, hogy a fő vagy az eco programot használjuk. Bizonyos esetekben a fő, míg más esetekben az eco program végzett alaposabb munkát.  
 
A Bosch SMS6TCI00E szabadon álló 14 terítékes mosogatógépe például fő programon 72%-os, míg eco programon 48%-os eredményt ért el a tisztítási szempontok szerint. Míg a beépíthető, 10 terítékes, keskeny Whirlpool WSIO 3O34 PFE X mosogatógép éppen fordítva, fő programon ért el gyengébb (20%), eco programon pedig sokkal jobb (78%) eredményt. A 20%-os mosogatási hatékonyság gyenge ugyan, az viszont előremutató törekvés, hogy az eco program használata hatékonyabb, s így vonzóbb legyen a felhasználók számára. Ehhez persze vásárlóként tudnunk kell, hogy melyik program hogyan teljesít a valóságban. Ez pedig nem derül ki az üzletekben.

Történt-e előrelépés a mosogatási idő tekintetében?  

A mosogatógépek jellemzően nem a gyorsaságukról híresek. Ez nem látszik változni a legújabb modellek megjelenésével sem.  A fő programmal 89 – 207 perc, az eco programmal pedig 167 – 299 perc alatt mosogattak el a tesztelt termékek. A Haier XI 6C4S3FSB beépíthető típusnak sikerült elnyernie összességében a leggyorsabb mosogatógép jelzőt egy terítékre vonatkoztatva, viszont a tisztítási hatékonysága nem kiemelkedő a mezőnyben, szárítási hatékonysága pedig gyenge. 
 
A tesztelt mosogatógépek átlagára 120 000 és 704 000 Ft között mozgott a teszt publikálásakor. Az árak összehasonlításakor fontos, hogy a hasonló terítékszámút és hasonló kivitelezésűt (beépíthető, szabadon álló) viszonyítsuk egymáshoz. Ezt követően érdemes ellenőrizni, hogy milyen teljesítményre számíthatunk a különböző szempontok szerint. Az első 5 helyen a Bosch, az Ikea és a Miele egyes termékei végeztek. A legkedvezőbb átlagáron beszerezhető típus (szabadon álló, 14 terítékes) ezek közül 184 000 Ft-ért érhető el. 
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #samsung #energiahatékonyság #mosogatógép #termékteszt #bosch #háztartási gép #vízfogyasztás #tudatos vásárlók egyesülete

06:03
05:39
21:35
20:52
20:29
