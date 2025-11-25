Az infláció visszavetette az amerikai jövedelmek növekedését a nagy recesszió utáni szintekre, ami korlátozhatja a fogyasztók vásárlóerejét az ünnepi szezon előtt.
Újabb cigaretta-áremelés sújtja a dohányosokat: így nőttek a cigaretta árak, ezek a márkák kerülnek többe
Ahogy szinte minden terméknek, a dohányáruk ára is folyamatosan emelkedik kisebb-nagyobb mértékben. Viszont amióta cigarettát, dohányt csak külön, a dohányboltokban kapni, a dohányosoknak sokkal inkább feltűnhet a drágulás ezen termékek, mint a zsemle, a tej, a tojás vagy a sajt esetében. Továbbá a cigarettára és egyéb dohányárura nem jellemző az árcsökkenés sem: ha egyszer feljebb vitték központilag az árat, az már annyiba fog kerülni vagy legfeljebb még drágább lesz idővel. Novemberben is sok dohányáru drágult meg: mutatjuk a listát, mely termékek érintettek és mik az új cigaretta árak.
A dohány-kiskereskedelmi árakat legutóbb 2025. november 21-én tette közzé a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (SZTFH). A dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységhez kapcsolódó nyilvántartás-vezetési és adatszolgáltatási kötelezettségről, valamint a dohánygyártmányok árbejelentésének és árközzétételének részletes szabályairól szóló 22/2021. (XII. 28.) SZTFH rendelet ugyanis előírja, hogy a hatóságnak közzé kell tennie a dohánygyártmányok tekintetében alkalmazandó kiskereskedelmi eladási árak listáit. Nézzük, mit mutatnak a friss árlisták!
A SZTFH november 21-én frissített listája szerint november 17-től emelkedett 45 cigaretta és 10 szivar ára. A cigaretta árak így alakultak az egyes termékek esetében:
- Chesterfield Blue 100's --- 2490 forint
- Chesterfield Silver 100's --- 2490 forint
- Marlboro Gold Micro --- 2640 forint
- Bond Street royal soft --- 2440 forint
- Chesterfield blue --- 2490 forint
- Chesterfield silver --- 2490 forint
- Eve sunflower --- 2660 forint
- Marlboro red 100's --- 2670 forint
- Marlboro red --- 2650 forint
- Marlboro red soft --- 2590 forint
- Marlboro advance blue --- 2580 forint
- Marlboro fine touch --- 2640 forint
- Marlboro gold 100's --- 2670 forint
- Marlboro gold --- 2650 forint
- Marlboro gold soft --- 2590 forint
- Marlboro silver blue --- 2650 forint
- Marlboro core touch --- 2640 forint
- Marlboro touch --- 2640 forint
- Multifilter blue 100's --- 2590 forint
- Multifilter blue --- 2580 forint
- Multifilter classic blue --- 2580 forint
- Multifilter classic red --- 2580 forint
- Multifilter classic yellow --- 2580 forint
- Multifilter red 100's --- 2590 forint
- Multifilter white --- 2580 forint
- Multifilter yellow 100's --- 2590 forint
- Multifilter yellow --- 2580 forint
- Multisense lily micro --- 2580 forint
- Philip Morris blue 100's --- 2540 forint
- Philip Morris blue --- 2540 forint
- Philip Morris blue micro --- 2480 forint
- Philip Morris pink micro --- 2480 forint
- Philip Morris red --- 2540 forint
- Philip Morris royal --- 2540 forint
- Philip Morris white --- 2540 forint
- Philip Morris yellow 100's --- 2540 forint
- Philip Morris yellow --- 2540 forint
- Rgd blue --- 2490 forint
- Rgd blue micro --- 2490 forint
- Rgd pink micro --- 2490 forint
- Virginia S. beryl --- 2610 forint
- Philip Morris compact blue --- 2280 forint
- Marlboro crafted red --- 2580 forint
- Marlboro crafted gold --- 2580 forint
- Bond Street royal --- 2440 forint
A november 17-től megdrágult szivarok:
- My Father Jamie Garcia R.E. Robusto --- 3500 forint
- Rocky Patel Number 6 Corona --- 2900 forint
- My Father Jaime Garcia R.E.T. Gordo --- 4700 forint
- Capitol Gala Double Robusto --- 3900 forint
- Capitol Casino Robusto Grande --- 3500 forint
- Capitol Jack Robusto --- 3300 forint
- Cohiba Wide Short 6 --- 7900 forint
- Asylum Cool Brew Robusto --- 4500 forint
- Eiroa CBT Toro --- 6500 forint
- CLE Corojo Short Corona --- 2700 forint
November 20-tól drágult meg továbbá a háromszálas Davidoff Robusto Tubos Selection black szivar 36 900 forintra. November 24-től pedig további 39 szivar drágult, itt vannak az új árak:
- La Galera Connecticut Cepo --- 2600 forint
- La Galera Connecticut El Lector --- 4500 forint
- La Galera Box Pressed El Lector --- 5500 forint
- Kristoff Original Criollo Robusto --- 4500 forint
- Kristoff Original Maduro Robusto --- 4500 forint
- Kristoff Sumatra Robusto --- 4500 forint
- Kristoff Connecticut 6x60 --- 5000 forint
- Kristoff Guardrail Churchill --- 5000 forint
- Kristoff Cuban Selection Toro --- 2800 forint
- La Galera tins Connecticut Half Corona --- 12000 forint
- La Galera tins Habano Half Corona --- 12000 forint
- Kristoff Tres Compadres Toro --- 5000 forint
- CAO Amazon Basin Rothshild robusto --- 4500 forint
- AJ Fernandez Enclave Habano Toro --- 3500 forint
- Asylum Split Personality Robusto --- 4500 forint
- Villiger Export Maduro 5 --- 2000 forint
- E.P. Carrillo E. Maduro Robusto --- 6500 forint
- E.P. Carrillo E. Sumatra Robusto --- 6500 forint
- Despot J Robusto --- 2900 forint
- Despot Libertador --- 3800 forint
- Despot U Half Toro --- 3300 forint
- Despot U Salamones --- 3900 forint
- Despot V Corona Grande --- 3100 forint
- Despot Z Toro --- 3500 forint
- Lampert 1675 Verde Robusto Grande --- 6200 forint
- Lampert Limitada 2025 Toro --- 6200 forint
- My Father Centurion H2k Toro --- 4500 forint
- My Father Don Pepin VC Imperiales --- 4900 forint
- Tatuaje ME Experiment MEII Toro --- 3500 forint
- Tatuaje EL Suelo Prado --- 3800 forint
- Tatuaje La Mission Latelier 1989 --- 4200 forint
- Tatuaje Nuevitas --- 4000 forint
- Quai Dorsay No.54 --- 12000 forint
- Perdomo Nic.(BBA) Epicure Maduro --- 4800 forint
- EGM Encantos --- 2900 forint
- EGM Robustus --- 5900 forint
- Madrigal Picador Churchill --- 1500 forint
- Plasencia Alma Fuerte Colorado Short Robusto --- 7900 forint
- Plasencia Alma Fuerte Sixto I Tubes --- 7900 forint
A hatóság honlapján árváltozás esetén az alábbi három különböző lista kerül közzétételre:
- A dohánygyártmányok esetében alkalmazandó kiskereskedelmi eladási árak listája: A letölthető táblázatban a dohánygyártmányok tekintetében alkalmazandó kiskereskedelmi eladási árak teljes listája érhető el, az érvénybelépés kezdő dátumával együtt.
- Kiskereskedelmi eladási ár változással érintett dohánygyártmányok listája: A letölthető táblázatban az adott napon kiskereskedelmi eladási ár változással érintett dohánygyártmányok listái érhetőek el.
- 2017. január 1-jét követően közzétett dohánygyártmány kiskereskedelmi eladási árak listája: A letölthető táblázat tartalmaz minden 2017. január 1-jét követően érvényben lévő dohánygyártmányt és annak kiskereskedelmi eladási árait, függetlenül attól, hogy az adott termék és kiskereskedelmi eladási ár még érvényben van-e.
A jogszabályi rendelkezés alapján az árközzétételi kötelezettséggel érintett dohánytermékek kiskereskedelmi eladási ára hetente legfeljebb kétszer változhat.
Az SZTFH által közzétett árak érvénybe lépésének napja – függetlenül attól, hogy az esetleg munkaszüneti nap – hétfő vagy csütörtök lehet. A kiskereskedelmi eladási árakat az ár érvénybe lépésének napját megelőző munkanapon 12 órától teszi közzé az SZTFH. A közzétett listák a termékregisztrátorok (dohánytermék-nagykereskedők vagy az érintett terméket Magyarországon először forgalomba hozók) által megadott adatokon alapulnak - írják a honlapon található tájékoztatásban.
