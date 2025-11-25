Újabb cigaretta-áremelés sújtja a dohányosokat: így nőttek a cigaretta árak, ezek a márkák kerülnek többe

Ahogy szinte minden terméknek, a dohányáruk ára is folyamatosan emelkedik kisebb-nagyobb mértékben. Viszont amióta cigarettát, dohányt csak külön, a dohányboltokban kapni, a dohányosoknak sokkal inkább feltűnhet a drágulás ezen termékek, mint a zsemle, a tej, a tojás vagy a sajt esetében. Továbbá a cigarettára és egyéb dohányárura nem jellemző az árcsökkenés sem: ha egyszer feljebb vitték központilag az árat, az már annyiba fog kerülni vagy legfeljebb még drágább lesz idővel. Novemberben is sok dohányáru drágult meg: mutatjuk a listát, mely termékek érintettek és mik az új cigaretta árak.

A dohány-kiskereskedelmi árakat legutóbb 2025. november 21-én tette közzé a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (SZTFH). A dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységhez kapcsolódó nyilvántartás-vezetési és adatszolgáltatási kötelezettségről, valamint a dohánygyártmányok árbejelentésének és árközzétételének részletes szabályairól szóló 22/2021. (XII. 28.) SZTFH rendelet ugyanis előírja, hogy a hatóságnak közzé kell tennie a dohánygyártmányok tekintetében alkalmazandó kiskereskedelmi eladási árak listáit. Nézzük, mit mutatnak a friss árlisták!

A SZTFH november 21-én frissített listája szerint november 17-től emelkedett 45 cigaretta és 10 szivar ára. A cigaretta árak így alakultak az egyes termékek esetében:

Chesterfield Blue 100's --- 2490 forint

Chesterfield Silver 100's --- 2490 forint

Marlboro Gold Micro --- 2640 forint

Bond Street royal soft --- 2440 forint

Chesterfield blue --- 2490 forint

Chesterfield silver --- 2490 forint

Eve sunflower --- 2660 forint

Marlboro red 100's --- 2670 forint

Marlboro red --- 2650 forint

Marlboro red soft --- 2590 forint

Marlboro advance blue --- 2580 forint

Marlboro fine touch --- 2640 forint

Marlboro gold 100's --- 2670 forint

Marlboro gold --- 2650 forint

Marlboro gold soft --- 2590 forint

Marlboro silver blue --- 2650 forint

Marlboro core touch --- 2640 forint

Marlboro touch --- 2640 forint

Multifilter blue 100's --- 2590 forint

Multifilter blue --- 2580 forint

Multifilter classic blue --- 2580 forint

Multifilter classic red --- 2580 forint

Multifilter classic yellow --- 2580 forint

Multifilter red 100's --- 2590 forint

Multifilter white --- 2580 forint

Multifilter yellow 100's --- 2590 forint

Multifilter yellow --- 2580 forint

Multisense lily micro --- 2580 forint

Philip Morris blue 100's --- 2540 forint

Philip Morris blue --- 2540 forint

Philip Morris blue micro --- 2480 forint

Philip Morris pink micro --- 2480 forint

Philip Morris red --- 2540 forint

Philip Morris royal --- 2540 forint

Philip Morris white --- 2540 forint

Philip Morris yellow 100's --- 2540 forint

Philip Morris yellow --- 2540 forint

Rgd blue --- 2490 forint

Rgd blue micro --- 2490 forint

Rgd pink micro --- 2490 forint

Virginia S. beryl --- 2610 forint

Philip Morris compact blue --- 2280 forint

Marlboro crafted red --- 2580 forint

Marlboro crafted gold --- 2580 forint

Bond Street royal --- 2440 forint

A november 17-től megdrágult szivarok:

My Father Jamie Garcia R.E. Robusto --- 3500 forint

Rocky Patel Number 6 Corona --- 2900 forint

My Father Jaime Garcia R.E.T. Gordo --- 4700 forint

Capitol Gala Double Robusto --- 3900 forint

Capitol Casino Robusto Grande --- 3500 forint

Capitol Jack Robusto --- 3300 forint

Cohiba Wide Short 6 --- 7900 forint

Asylum Cool Brew Robusto --- 4500 forint

Eiroa CBT Toro --- 6500 forint

CLE Corojo Short Corona --- 2700 forint

November 20-tól drágult meg továbbá a háromszálas Davidoff Robusto Tubos Selection black szivar 36 900 forintra. November 24-től pedig további 39 szivar drágult, itt vannak az új árak:

La Galera Connecticut Cepo --- 2600 forint

La Galera Connecticut El Lector --- 4500 forint

La Galera Box Pressed El Lector --- 5500 forint

Kristoff Original Criollo Robusto --- 4500 forint

Kristoff Original Maduro Robusto --- 4500 forint

Kristoff Sumatra Robusto --- 4500 forint

Kristoff Connecticut 6x60 --- 5000 forint

Kristoff Guardrail Churchill --- 5000 forint

Kristoff Cuban Selection Toro --- 2800 forint

La Galera tins Connecticut Half Corona --- 12000 forint

La Galera tins Habano Half Corona --- 12000 forint

Kristoff Tres Compadres Toro --- 5000 forint

CAO Amazon Basin Rothshild robusto --- 4500 forint

AJ Fernandez Enclave Habano Toro --- 3500 forint

Asylum Split Personality Robusto --- 4500 forint

Villiger Export Maduro 5 --- 2000 forint

E.P. Carrillo E. Maduro Robusto --- 6500 forint

E.P. Carrillo E. Sumatra Robusto --- 6500 forint

Despot J Robusto --- 2900 forint

Despot Libertador --- 3800 forint

Despot U Half Toro --- 3300 forint

Despot U Salamones --- 3900 forint

Despot V Corona Grande --- 3100 forint

Despot Z Toro --- 3500 forint

Lampert 1675 Verde Robusto Grande --- 6200 forint

Lampert Limitada 2025 Toro --- 6200 forint

My Father Centurion H2k Toro --- 4500 forint

My Father Don Pepin VC Imperiales --- 4900 forint

Tatuaje ME Experiment MEII Toro --- 3500 forint

Tatuaje EL Suelo Prado --- 3800 forint

Tatuaje La Mission Latelier 1989 --- 4200 forint

Tatuaje Nuevitas --- 4000 forint

Quai Dorsay No.54 --- 12000 forint

Perdomo Nic.(BBA) Epicure Maduro --- 4800 forint

EGM Encantos --- 2900 forint

EGM Robustus --- 5900 forint

Madrigal Picador Churchill --- 1500 forint

Plasencia Alma Fuerte Colorado Short Robusto --- 7900 forint

Plasencia Alma Fuerte Sixto I Tubes --- 7900 forint

A hatóság honlapján árváltozás esetén az alábbi három különböző lista kerül közzétételre:

A dohánygyártmányok esetében alkalmazandó kiskereskedelmi eladási árak listája: A letölthető táblázatban a dohánygyártmányok tekintetében alkalmazandó kiskereskedelmi eladási árak teljes listája érhető el, az érvénybelépés kezdő dátumával együtt. Kiskereskedelmi eladási ár változással érintett dohánygyártmányok listája: A letölthető táblázatban az adott napon kiskereskedelmi eladási ár változással érintett dohánygyártmányok listái érhetőek el. 2017. január 1-jét követően közzétett dohánygyártmány kiskereskedelmi eladási árak listája: A letölthető táblázat tartalmaz minden 2017. január 1-jét követően érvényben lévő dohánygyártmányt és annak kiskereskedelmi eladási árait, függetlenül attól, hogy az adott termék és kiskereskedelmi eladási ár még érvényben van-e.

A jogszabályi rendelkezés alapján az árközzétételi kötelezettséggel érintett dohánytermékek kiskereskedelmi eladási ára hetente legfeljebb kétszer változhat.

Az SZTFH által közzétett árak érvénybe lépésének napja – függetlenül attól, hogy az esetleg munkaszüneti nap – hétfő vagy csütörtök lehet. A kiskereskedelmi eladási árakat az ár érvénybe lépésének napját megelőző munkanapon 12 órától teszi közzé az SZTFH. A közzétett listák a termékregisztrátorok (dohánytermék-nagykereskedők vagy az érintett terméket Magyarországon először forgalomba hozók) által megadott adatokon alapulnak - írják a honlapon található tájékoztatásban.