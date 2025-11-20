Filléres legót dobott piacra a Lidl: indulhat a roham karácsony előtt - retteghet az igazi Lego?

A Lidl ismét nagyot dobott, a diszkontlánc november 11-től saját márkás „legóval” jelentkezett: a Lupilu építőkészletei kompatibilisek a hagyományos építőkockákkal, ráadásul jóval kedvezőbb áron kínálják őket. A gyerekeknek szóló szettek 1499 forintról indulnak, míg a legnagyobb, közel ezer darabos készletek 12 999 forintért vihetők haza. A kínálat része egy komolyabb, 22222 forintos vasútpálya, de rendőrségi és tűzoltósági tematikák is éppúgy megtalálhatók, ahogy felnőtteknek szóló virágcsokrok és világhírű építmények is. A Lidl korábbi hasonló termékei órák alatt elfogytak, így aki a karácsonyfa alá építőkockát tenne, annak érdemes időben lecsapnia.

Mostanra megszokhattuk, hogy a Lidl ismertebb márkák termékeiből hozza ki a saját változatát: ilyen volt például az Ikea sztártermékeiből inspirálódott Lupilu fa játékkonyha, a LIVARNO home összehajtható asztal vagy éppen a Sondey Zabtekercs marcipános és kakaós mázzal.

Az áruházlánc ismét egy jól ismert márkától „inspirálódott”, ugyanis kihozta sajátmárkás Lego-változatát: a Lupilu építőjátékból több különböző tematikájú készlet is megjelent a Lidl polcain, így sokak karácsonyfája alatt ott lehet az diszkont idei nagy dobása.

Olcsó „legó” a fa alá

Az L-es méretű készletek jellemzően 830-930 darabos játékokat takarnak, és a gyerekek érdeklődési körének megfelelően választjuk a Rendőrség, a Tűzoltóság, az Állatorvosi rendelő vagy akár a Lidl áruház szettet 12999 forintért.

Forrás: Lidl saját márkás termék, Lupilu Állatorvosi rendelő építőjáték készlet, 12 999 Ft.

Az M-es készlet 300-480 darabos készleteket jelent 5999 forintért, és itt Rendőrkamion, Létrás tűzoltóautó és Mentőhelikopter közül válogathatunk, de például olyan szett is elérhető, mint a Lidl kamion és a Kamion kaszkadőr rámpával.

Az ezeknél valamivel kisebb, 145-185 darabos S-es készletek különböző témájú járműveket jelentenek 2499 forintért, míg az XS készletek ugyancsak különböző témájú építőjátékait 1499 forintért vihetjük haza.

Szintén a gyerekek kedvence lehet a Lupilu Vasútpálya építőjáték készlet, amely személyi- vagy tehervonattal kapható 22222 forintért. A komolyabb szett egy tíz sebességfokozatú, előre- és hátramenettel ellátott vonattal, illetve öt figurával és más egyéb kiegészítőkkel lett ellátva.

Forrás: Lidl saját márkás termék, Lupilu Vasútpálya építőjáték készlet, 22 222 Ft.

A Lidl olyan kiegészítő termékeket is a polcaira tesz, mint a 6 részes sima (egyszínű), valamint az útelemekkel ellátott alaplap 3999 forintért, ám a Lidl Plus kártyával rendelkező vásárlók ebből ezer forintos kedvezményt kapnak.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A legkisebbeknek is készülnek

Kisgyermek építőjáték készletet is találhatunk a Lidl áruházakban 4999 forintért. Ebben a praktikus tárolódobozban egy körülbelül 70 darabos játékot találhatunk autóval, játékfigurával és számos egyéb kiegészítővel.

Építőkocka felnőtteknek

A nagyobbaknak vagy akár a felnőtteknek szóló ajánlatokkal is vár a diszkontáruház: a Lupilu Virágcsokor építőjáték háromféle csokorral (virág, vadvirág, rózsa) várja a vásárlókat 9999 forintért, de szálankénti virágokat (lótusz, hortenzia, rózsa, napraforgó) is találunk 1999 forintos áron.

Forrás: Lidl saját márkás termék, Lupilu Rózsacsokor építőjáték készlet, 9 999 Ft (a képen látható címke a Lupilu Építőkészlet alaplapra vonatkozik).

A világ nevezetességeit formázó építőkockákra is lecsaphatunk 5999 forintos áron, így a Big Ben (kb. 7x8x21 cm), az Eiffel-torony (10x10x31 cm), vagy akár a Brandenburgi kapu (9x9x22) is ott lehet a karácsonyfa alatt.

A Lupilu építőkockák kompatibilisek a kereskedelmi forgalomban kapható szokványos építőkockákkal, így akár meglévő otthoni készletek kibővítésére is alkalmas lehet a Lidl terméke. Szintén előnyük, hogy az akciós újság alapján minden készletre és kiegészítőre 3 éves garancia vonatkozik.

Mivel ezek csak a készlet erejéig tartanak, érdemes minél hamarabb lecsapni a Lupilu építőkészletekre, az fentebb említett Lidl kiskonyha például órák alatt elfogytak az utóbbi években.