A következő hetekben olyan égijelenség látványa várható, amelyre 13 évig nem lehet újra számítani.
Filléres legót dobott piacra a Lidl: indulhat a roham karácsony előtt - retteghet az igazi Lego?
A Lidl ismét nagyot dobott, a diszkontlánc november 11-től saját márkás „legóval” jelentkezett: a Lupilu építőkészletei kompatibilisek a hagyományos építőkockákkal, ráadásul jóval kedvezőbb áron kínálják őket. A gyerekeknek szóló szettek 1499 forintról indulnak, míg a legnagyobb, közel ezer darabos készletek 12 999 forintért vihetők haza. A kínálat része egy komolyabb, 22222 forintos vasútpálya, de rendőrségi és tűzoltósági tematikák is éppúgy megtalálhatók, ahogy felnőtteknek szóló virágcsokrok és világhírű építmények is. A Lidl korábbi hasonló termékei órák alatt elfogytak, így aki a karácsonyfa alá építőkockát tenne, annak érdemes időben lecsapnia.
Mostanra megszokhattuk, hogy a Lidl ismertebb márkák termékeiből hozza ki a saját változatát: ilyen volt például az Ikea sztártermékeiből inspirálódott Lupilu fa játékkonyha, a LIVARNO home összehajtható asztal vagy éppen a Sondey Zabtekercs marcipános és kakaós mázzal.
Az áruházlánc ismét egy jól ismert márkától „inspirálódott”, ugyanis kihozta sajátmárkás Lego-változatát: a Lupilu építőjátékból több különböző tematikájú készlet is megjelent a Lidl polcain, így sokak karácsonyfája alatt ott lehet az diszkont idei nagy dobása.
Olcsó „legó” a fa alá
Az L-es méretű készletek jellemzően 830-930 darabos játékokat takarnak, és a gyerekek érdeklődési körének megfelelően választjuk a Rendőrség, a Tűzoltóság, az Állatorvosi rendelő vagy akár a Lidl áruház szettet 12999 forintért.
Az M-es készlet 300-480 darabos készleteket jelent 5999 forintért, és itt Rendőrkamion, Létrás tűzoltóautó és Mentőhelikopter közül válogathatunk, de például olyan szett is elérhető, mint a Lidl kamion és a Kamion kaszkadőr rámpával.
Az ezeknél valamivel kisebb, 145-185 darabos S-es készletek különböző témájú járműveket jelentenek 2499 forintért, míg az XS készletek ugyancsak különböző témájú építőjátékait 1499 forintért vihetjük haza.
Szintén a gyerekek kedvence lehet a Lupilu Vasútpálya építőjáték készlet, amely személyi- vagy tehervonattal kapható 22222 forintért. A komolyabb szett egy tíz sebességfokozatú, előre- és hátramenettel ellátott vonattal, illetve öt figurával és más egyéb kiegészítőkkel lett ellátva.
A Lidl olyan kiegészítő termékeket is a polcaira tesz, mint a 6 részes sima (egyszínű), valamint az útelemekkel ellátott alaplap 3999 forintért, ám a Lidl Plus kártyával rendelkező vásárlók ebből ezer forintos kedvezményt kapnak.
A legkisebbeknek is készülnek
Kisgyermek építőjáték készletet is találhatunk a Lidl áruházakban 4999 forintért. Ebben a praktikus tárolódobozban egy körülbelül 70 darabos játékot találhatunk autóval, játékfigurával és számos egyéb kiegészítővel.
Építőkocka felnőtteknek
A nagyobbaknak vagy akár a felnőtteknek szóló ajánlatokkal is vár a diszkontáruház: a Lupilu Virágcsokor építőjáték háromféle csokorral (virág, vadvirág, rózsa) várja a vásárlókat 9999 forintért, de szálankénti virágokat (lótusz, hortenzia, rózsa, napraforgó) is találunk 1999 forintos áron.
A világ nevezetességeit formázó építőkockákra is lecsaphatunk 5999 forintos áron, így a Big Ben (kb. 7x8x21 cm), az Eiffel-torony (10x10x31 cm), vagy akár a Brandenburgi kapu (9x9x22) is ott lehet a karácsonyfa alatt.
A Lupilu építőkockák kompatibilisek a kereskedelmi forgalomban kapható szokványos építőkockákkal, így akár meglévő otthoni készletek kibővítésére is alkalmas lehet a Lidl terméke. Szintén előnyük, hogy az akciós újság alapján minden készletre és kiegészítőre 3 éves garancia vonatkozik.
Mivel ezek csak a készlet erejéig tartanak, érdemes minél hamarabb lecsapni a Lupilu építőkészletekre, az fentebb említett Lidl kiskonyha például órák alatt elfogytak az utóbbi években.
