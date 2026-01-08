A mérnök-közgazdász szerint a lakók 20-30 százaléka ráfizetéssel bővíti is a megkapott alaprendszert.
Életmentő sztárterméket akcióz az Aldi: erre szinte minden magyar háztartásban szükség van
Ahogy beköszönt az igazi tél, egyre többet fűtünk, de ezzel együtt nő a szén-monoxid-mérgezés kockázata is. Az Aldi most jó áron kínál olyan érzékelőt, amely szó szerint életet menthet: három darabos csomagjukban füst- és szén-monoxid-jelző is található, mindössze 3999 forintért. Megnéztük, miért fontos ez minden magyar otthonban.
Ahogy beköszönt a valódi téli hideg, a magyar háztartásokban újra teljes fordulaton megy a fűtés. Ilyenkor nemcsak a gázszámla nő meg, hanem a szén-monoxid-mérgezés kockázata is: a fűtési szezon minden évben több száz riasztást ad a katasztrófavédelemnek, és sajnos még mindig vannak halálos esetek is. A megelőzés legfontosabb eszköze egy megbízható szén-monoxid-érzékelő, most pedig az Aldi olyan áron kínál egyet, amit kár lenne kihagyni.
Az Aldi aktuális akciójábann egy háromdarabos WORKZONE csomag kapható, amely két füstjelzőt és egy szén-monoxid-jelzőt tartalmaz. A készülékek vezeték nélkül rögzíthetők, 0 és +40 fok közötti hőmérsékleten működnek, és hangos riasztással figyelmeztetnek veszély esetén. A csomag ára 3999 forint, vagyis darabonként alig 1333 forintba kerül egy-egy érzékelő.
A termék 10 éves élettartammal bír, és legfeljebb 40 négyzetméteres helyiségekbe ajánlott. A bolti kiírás szerint 3 év jótállás is jár hozzá, így nemcsak olcsó, hanem biztonságos választás is lehet azoknak, akik eddig halogatták a vásárlást.
Miért életmentő egy szén-monoxid-jelző?
A szén-monoxid a „csendes gyilkos”: színtelen, szagtalan, észrevétlenül tölti meg a lakást, ha gond van a fűtőberendezéssel vagy a kéménnyel. A tünetek, mint afejfájás, szédülés, hányinger, könnyen összetéveszthetők egy egyszerű rosszulléttel, mire pedig a mérgezés súlyossá válik, gyakran már késő.
A Pénzcentrum korábbi cikke szerint a magyar lakástulajdonosok jelentős része még mindig nem használ érzékelőt, vagy rossz helyre szereli fel, esetleg lejárt élettartamú készüléket tart otthon. A katasztrófavédelem évek óta hangsúlyozza, hogy:
- Minden olyan helyiségbe kell érzékelő, ahol nyílt égésterű fűtőberendezés működik.
- A készüléket nem a plafonra, hanem a levegőáramlás szempontjából megfelelő magasságba kell elhelyezni.
- A régi, 5–10 éves érzékelőket cserélni kell, mert az érzékelőcellák elhasználódnak.
- A kéményellenőrzést és a kazánkarbantartást nem lehet megspórolni, a jelző csak a második védelmi vonal.
A fűtési szezon közepén vagyunk, és a statisztikák szerint január–február a legveszélyesebb időszak. Egy megbízható szén-monoxid-jelző nem luxus, hanem alapvető biztonsági eszköz, amely szó szerint életet menthet. Az Aldi mostani akciója jó lehetőség azoknak, akik eddig halogatták a vásárlást — egy ilyen készülék ára eltörpül amellett, amit egy tragédia jelentene.
