Gesztenyeháborút indított a Lidl és a Penny: durván leakciózták a magyarok kedvenc őszi-téli csemegéjét - indulhat a roham

Megérkezett a gesztenyeszezon a diszkontáruházak polcaira is. Cikkünkben két boltlánc, a Penny és a Lidl árait hasonlítjuk össze: ránézésre a gesztenye kilója ugyanannyiba, 2790 forintba kerül, ám míg az egyik helyen csakis törzsvásárlói kártyával lehet hozzájutni sokak kedvenc őszi-téli csemegéjéhez, addig a másik esetében további kedvezmények várják a nyugdíjasokat.

Három népszerű áruházlánc aktuális akciós újságjait fellapozva sokak kedvenc őszi-téli csemegéjével, a gesztenyével találkozhatunk. A Penny és a Lidl 3999 és 3990 forintról akciózták le a termék kilóját 2790 forintra. Fontos azonban hozzátenni, hogy a Lidl esetében ez a 30 százalékos kedvezmény kizárólag a Lidl Plus kártyával rendelkező vásárlókra érvényes, míg a Penny további 500 forint kedvezményt is ad a nyugdíjas utalvánnyal fizetőknek.

Forrás: Penny akciós újság; I. osztály lédig, 3999 helyett 2790 forint/kg (további 500 forint kedvezmény nyugdíjas utalvánnyal).

Forrás: Lidl akciós újság; 3990 helyett 2790 forint/kg (ez -30% Lidl Plus-szal).

Összességében az egyszeri vásárlónak a Penny ajánlata lehet a legvonzóbb, ár-érték ajánlatban most ők nyertek, ráadásul további akcióval is készülnek a nyugdíjasok számára, 2290 forintért árulják számukra a terméket. Ha viszont valaki nem rendelkezik nyugdíjas utalvánnyal a bevásárláshoz, a Lidl Plus kártyával szintén jól járhat a héten.

A tökéletes sült gesztenye recept

2024-ben a Pénzcentrum is beszámolt róla, hogy a budapesti adventi vásárokban, így például Vörösmarty téren különösen drága, 100 g sült gesztenye 2500 forint, így tehát a diszkontáruházak ajánlatai kifejezetten jónak számítanak, érdemes ezeket az akciókat figyelni és időben lecsapni rájuk.

Persze azt is lehet mondani, hogy tökéletes, friss és meleg sült gesztenyéhez csakis az adventi vásárokban juthatunk házzá, ám a karácsony várakozásának ízét otthon is könnyen elkészíthetjük.

Először is, a tökéletes sült gesztenye alapja a jó minőségű alapanyag: válasszunk egészséges, fényes, kemény héjú, nagy szemű szelídgesztenyét. A túl könnyű vagy sérült darabokat kerüljük. Fontos, hogy csak szelídgesztenyét használjunk, a vadgesztenye mérgező!

A gesztenyéket először vízbe kell áztatni: amelyik feljön, azt dobjuk ki. A klasszikus recept szerint több órás vagy akár egész éjszakás áztatás következik, hogy a héj megpuhuljon. Ha gyorsabb megoldást keresünk, a gesztenyéket éles késsel vagy sniccerrel lehet bevágni – akár félbevágva, akár X-alakban –, hogy sütés közben a héj kinyíljon és a gőz távozhasson.

Ezután a gesztenyéket röviden (5–10 percig) főzzük, majd előmelegített sütőben 200 fokon 20–25 percig sütjük. A vágott oldalukkal felfelé helyezzük őket a tepsibe, és figyeljünk, hogy ne égjenek meg. A sütés után a gesztenyét konyharuhával letakarva hagyjuk gőzölögni, így könnyebben leválik a belső szőrös héj. Ne várjuk meg, hogy kihűljön, langyosan jóval könnyebb pucolni.

A sült gesztenye nemcsak finom, hanem a konyhát belengő illat ünnepi hangulatot is teremt. Bár nálunk főként sütve fogyasztják, máshol lisztet, kandírozott gesztenyét vagy aszalt változatot is készítenek belőle. Érdemes kísérletezni: jól illik vadakhoz, szárnyasokhoz, salátákhoz, vagy akár desszertekhez is.