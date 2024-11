Őrült árak a Vörösmarty téri karácsonyi vásárban: 7000 a lángos, 8500 a pörkölt, 4000 a kürtős kalács

Gosztola Judit Link a vágólapra másolva

Péntek délelőtt megnyitott a Vörösmarty téri karácsonyi vásár, amely idén is a Vörösmarty Classic Xmas nevet viseli, és december 31-ig várja a látogatókat. A Pénzcentrum szerkesztősége már a nyitáskor körbenézett, hogy első kézből számolhasson be a kínálatról és az árakról. A forralt bor 1450 forintba, a prémium bor pedig 800 forintba kerül decinként, a rumos forró csoki ára 3200 forint. Bár az ételek árai nem szálltak el látványosan a tavalyihoz képest, egy sima lángos így is 2300 forintba, a lazacos 7 ezer forintba, míg a gulyásleves 5500 forintba kerül. A kürtős kalács alapára 2700 forint, aki azonban az összes extrát kéri hozzá, annak 4 ezer forintot kell fizetnie érte.

