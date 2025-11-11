Hamarosan nyit a budapesti orosz diszkont, de nem Mere lesz

Hamarosan megnyitja kapuit Magyarországon az orosz hátterű diszkontlánc első boltja, amely nem Mere, hanem Basket Plusz néven indul. A XVIII. kerületi üzlet a Mohu hulladékudvarának közelében lesz, és már zajlik a dolgozók toborzása is, írja a Telex.

Hónapok teltek el azóta, hogy először beszéltek az orosz hátterű diszkont magyarországi nyitásáról, és úgy tűnik, a projekt végre valóban megvalósul. A nyitásért felelős TS Retail Kft. a Privátbankár helyszíni tudósítása szerint november végén tervezi az első üzlet megnyitását.

Az új bolt a XVIII. kerületben, a Besence utca 1. alatt, a Mohu hulladékudvarának közelében nyit majd. A diszkont a Basket Plusz nevet kapja, és gyakorlatilag megegyezik azzal, amit korábban Mere néven terveztek megnyitni Magyarországon az orosz Svetofor-csoporthoz kötődően.

A helyszínen már látni lehetett raklapnyi árut és kasszasorokat, de az ajtók még zárva voltak. A boltnak 779 négyzetméteres a területe, ebből 570 négyzetméter az árusítótér. A toborzás már folyik: targoncást 350 ezer forintos nettó fizetéssel keresnek, emellett pénztárosokat is várnak. A bolt reggel 9-től este 9-ig tart majd nyitva.

A Privátbankár felhívta a figyelmet arra, hogy kérdéses, miként kerülheti el a Basket Plusz az ősszel szigorított plázastop szabályait, mely szerint a 400 négyzetméternél nagyobb napi fogyasztási cikkeket árusító üzletekhez külön engedélyt kell kérni a kormányhivataltól. A további üzletek nyitásáról egyelőre nincs információ.