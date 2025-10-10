2025. október 10. péntek Gedeon
Napokon belül nyílik Budapest legújabb plázája: itt van, ez benne az extra

Pénzcentrum
2025. október 10. 11:35

Hamarosan megnyílik Budapest legújabb plázája: október 16-án a Bosnyák tér mögött hivatalosan is átadják a Zenit Corsót, amely a főváros egyik legnagyobb városrehabilitációs projektjeként modern üzleteket, közösségi teret és új lendületet hoz Zugló életébe, írja a vg.hu.

Zugló új központja október 16-án hivatalosan is megnyitja kapuit: a Zenit Corso a Bosnyák tér mögött több mint 6,7 hektáron kínál majd modern közösségi teret, bevásárlási és szórakozási lehetőséget. A fejlesztés célja, hogy a kerület új központjává váljon, ahol a mindennapi ügyintézés, a gasztronómia és a kikapcsolódás egy helyen találkozik.

A városfejlesztési projekt részeként épült pláza 11 ezer négyzetméter bérelhető kiskereskedelmi területet foglal magában, a földszinten kisebb szolgáltatókkal és teraszos vendéglátóhelyekkel, az emeleten pedig nagyobb üzletekkel. A fejlesztés Zugló egyik legjelentősebb városrehabilitációs beruházása, amely a korábban évtizedekig kihasználatlan Bosnyák téri területet éleszti újjá.

A nyitóhét (október 16–22.) alatt programok, gasztronómiai meglepetések és akciók várják a látogatókat. A plázában több ismert márka is helyet kapott, köztük az Aldi, Libri, Sinsay, Pepco, Rossmann, Bortársaság, Flying Tiger, K&H, OTP és Barber Shop Budapest.

A Zenit Corso nem hagyományos, zárt plázaként, hanem „street mall” jellegű sétányként működik majd, amely ötvözi a városi élet lüktetését és a bevásárlóközpontok kényelmét. Az épülethez 530 parkolóhely tartozik, és kiemelt figyelmet fordítottak a fenntarthatóságra: energiatakarékos rendszerek, modern árnyékolástechnika és környezetbarát megoldások teszik jövőállóvá a komplexumot.

Az egyedi homlokzat perforált fémlemeze mögött sínrendszeres LED-világítás fut végig, ami este különleges látványt nyújt – a Zenit Corso így nemcsak egy új pláza, hanem Zugló új fényben tündöklő közösségi tere is lesz.
Címlapkép: Getty Images
12:14
12:09
11:35
10:58
10:45
