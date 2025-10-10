A baromfihúsok árának alakulását jelentősen befolyásolta a kormányzati árrésstop.
Napokon belül nyílik Budapest legújabb plázája: itt van, ez benne az extra
Hamarosan megnyílik Budapest legújabb plázája: október 16-án a Bosnyák tér mögött hivatalosan is átadják a Zenit Corsót, amely a főváros egyik legnagyobb városrehabilitációs projektjeként modern üzleteket, közösségi teret és új lendületet hoz Zugló életébe, írja a vg.hu.
Zugló új központja október 16-án hivatalosan is megnyitja kapuit: a Zenit Corso a Bosnyák tér mögött több mint 6,7 hektáron kínál majd modern közösségi teret, bevásárlási és szórakozási lehetőséget. A fejlesztés célja, hogy a kerület új központjává váljon, ahol a mindennapi ügyintézés, a gasztronómia és a kikapcsolódás egy helyen találkozik.
A városfejlesztési projekt részeként épült pláza 11 ezer négyzetméter bérelhető kiskereskedelmi területet foglal magában, a földszinten kisebb szolgáltatókkal és teraszos vendéglátóhelyekkel, az emeleten pedig nagyobb üzletekkel. A fejlesztés Zugló egyik legjelentősebb városrehabilitációs beruházása, amely a korábban évtizedekig kihasználatlan Bosnyák téri területet éleszti újjá.
A nyitóhét (október 16–22.) alatt programok, gasztronómiai meglepetések és akciók várják a látogatókat. A plázában több ismert márka is helyet kapott, köztük az Aldi, Libri, Sinsay, Pepco, Rossmann, Bortársaság, Flying Tiger, K&H, OTP és Barber Shop Budapest.
A Zenit Corso nem hagyományos, zárt plázaként, hanem „street mall” jellegű sétányként működik majd, amely ötvözi a városi élet lüktetését és a bevásárlóközpontok kényelmét. Az épülethez 530 parkolóhely tartozik, és kiemelt figyelmet fordítottak a fenntarthatóságra: energiatakarékos rendszerek, modern árnyékolástechnika és környezetbarát megoldások teszik jövőállóvá a komplexumot.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Az egyedi homlokzat perforált fémlemeze mögött sínrendszeres LED-világítás fut végig, ami este különleges látványt nyújt – a Zenit Corso így nemcsak egy új pláza, hanem Zugló új fényben tündöklő közösségi tere is lesz.
Az IKEA Magyarország közölte, hogy a megnövekedett rendelések miatt késések várhatók a kiscsomagos házhoz szállításoknál.
A koporsós temetés országos átlagára átlépte a félmillió forintot, egy év alatt több mint 12 százalékot drágult.
Világhírű ruhamulti terjeszkedne agresszívan a szomszédban: hamarosan megnyílhat az első magyar bolt is?
A japán ruházati óriás, a Uniqlo első fizikai üzletének megnyitására készül, amivel új fejezetet nyithat jelenlétében Közép-Európában.
A MediaMarkt szakértői a gazdasági környezet kihívásairól, a vásárlói szokások és igények változásáról, valamint a MediaMarkt Marketplace-ről meséltek.
Nyugdíjasok vesztőhelye: tényleg drágább a helyi Tesco Express, mint a város széli nagy hipermarket?
A Gateshead-i Highfield lakói szerint a helyi Tesco Express magasabb árai miatt "büntetésben" érzik magukat, mivel ez az egyetlen elérhető szupermarket a környéken.
Magyaros végkifejlet az ország első személyzet nélküli boltjában: annyit loptak, hogy biztonsági őrt kellett felvenni
A lopások miatt fel kellett venni egy biztonsági őrt a szegedi okosboltba.
Egy vezető beosztású nógrádi kormánytisztviselőt értek lopáson a balassagyarmati Lidl önkiszolgáló kasszáinál.
Születésnapját ünnepli a MySPAR app, amit már több mint félmillióan használnak nap mint nap. Most a hetente frissülő digitális kuponok többsége akár 30% kedvezményt ad,...
A részletes inflációs adatokból továbbra is jól látszik, hogy a mindennapi vásárlások szintjén még bőven érezni az áremelkedést.
Akciófilmbe illő jelenet játszódott a budapesti Golgota úti piacon - írja közleményében a NAV.
Fokhagymában mutattak ki tiltott és az egészségre rendkívül káros növényvédőszer-származékot.
Az OKSZ továbbra is azt szeretné elérni, hogy törölje el a kormány az árréscsökkentést, annak ugyanis súlyos következményei vannak a kereskedőkre.
Retró megjelenésű konyhai és háztartási kisgépeket akcióz le a Lidl a jövő héttől. A konyhai robotgéptől a turmixon át a kávéfőzőkig mindenből lesz 1973-as dizájnú...
A sikeres tesztidőszak után az év végéig országszerte 139 új készülék áll majd az ügyfelek rendelkezésére.
A magyar inflációs ráta szeptemberben ismét emelkedhetett az előző havi 4,3%-ról a Portfolio által megkérdezett elemzők szerint.
Jöhet a teljes zárvatartás karácsonykor? Bejelentette a lánc, ezek a Lidl üzletek már biztosan érintettek
A bezárások miatt a vásárlóknak gondosan kell megtervezniük ünnepi bevásárlásaikat.
Nagy halloween-i összecsapás lesz a 41. héten a diszkontokban. Sok tematikus márkatermék versenyez a vásárlókért.
A vállalat megerősítette, hogy a változtatás áruvédelmi célokat szolgál és a lopást is meggátolja.
-
AI a bankolásban: rövidtávon túl-, hosszabb távon alábecsüljük a lehetőségeket
Kovásznai Ádámot, az MBH Csoporthoz tartozó BUPA üzletágvezetőjét beyond banking szolgáltatásokról és az AI bankolásban betöltött szerepéről kérdeztük.
-
Töltsd le az 5 éves MySPAR appot - spórolj és nyerd meg az új Peugeot 2008-at! (x)
Születésnapját ünnepli a MySPAR app, amit már több mint félmillióan használnak nap mint nap. Most a hetente frissülő digitális kuponok többsége akár 30% kedvezményt ad, a nyereményjáték fődíja pedig egy vadonatúj Peugeot 2008!
-
A jövőálló cég IT-stratégiája: mit néz a döntéshozó? (x)
Az informatikai döntések ma már üzleti döntések is.
-
Láthatatlan frontvonalak a légi közlekedésben (x)
A HungaroControl hősei, akik a háttérből óvják a repülés biztonságát