Napokon belül nyílik Budapest legújabb plázája: itt van, ez benne az extra

Hamarosan megnyílik Budapest legújabb plázája: október 16-án a Bosnyák tér mögött hivatalosan is átadják a Zenit Corsót, amely a főváros egyik legnagyobb városrehabilitációs projektjeként modern üzleteket, közösségi teret és új lendületet hoz Zugló életébe, írja a vg.hu.

Zugló új központja október 16-án hivatalosan is megnyitja kapuit: a Zenit Corso a Bosnyák tér mögött több mint 6,7 hektáron kínál majd modern közösségi teret, bevásárlási és szórakozási lehetőséget. A fejlesztés célja, hogy a kerület új központjává váljon, ahol a mindennapi ügyintézés, a gasztronómia és a kikapcsolódás egy helyen találkozik.

A városfejlesztési projekt részeként épült pláza 11 ezer négyzetméter bérelhető kiskereskedelmi területet foglal magában, a földszinten kisebb szolgáltatókkal és teraszos vendéglátóhelyekkel, az emeleten pedig nagyobb üzletekkel. A fejlesztés Zugló egyik legjelentősebb városrehabilitációs beruházása, amely a korábban évtizedekig kihasználatlan Bosnyák téri területet éleszti újjá.

A nyitóhét (október 16–22.) alatt programok, gasztronómiai meglepetések és akciók várják a látogatókat. A plázában több ismert márka is helyet kapott, köztük az Aldi, Libri, Sinsay, Pepco, Rossmann, Bortársaság, Flying Tiger, K&H, OTP és Barber Shop Budapest.

A Zenit Corso nem hagyományos, zárt plázaként, hanem „street mall” jellegű sétányként működik majd, amely ötvözi a városi élet lüktetését és a bevásárlóközpontok kényelmét. Az épülethez 530 parkolóhely tartozik, és kiemelt figyelmet fordítottak a fenntarthatóságra: energiatakarékos rendszerek, modern árnyékolástechnika és környezetbarát megoldások teszik jövőállóvá a komplexumot.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Az egyedi homlokzat perforált fémlemeze mögött sínrendszeres LED-világítás fut végig, ami este különleges látványt nyújt – a Zenit Corso így nemcsak egy új pláza, hanem Zugló új fényben tündöklő közösségi tere is lesz.