Autó a repülőtér parkolójában parkolt a bérléshez. Légi felvétel a repülőtér parkolójáról. Használt luxusautó eladó és bérelhető. Gépkocsi parkolóhely. Autókereskedés koncepciója.
HelloVidék

Tömeges a felháborodás a szegedi plázánál: az autósok szerint durva túlzás, amit ott csináltak

HelloVidék
2025. november 10. 11:22

Áll a bál a szegedi autósok között: sokan felháborodtak, mert szerintük túl sok a mozgáskorlátozott parkoló a Szeged Plázánál, miközben a legtöbbjük üresen áll, és a „sima” parkolóhelyekért gyakran már vadászni kell. A vita gyorsan felrobbantotta a közösségi médiát, a pláza vezetősége pedig magyarázkodni kényszerült.

Heves vita robbant ki a közösségi médiában a Szeged Pláza parkolójában kijelölt mozgáskorlátozott parkolóhelyek száma miatt. Több autós szerint aránytalanul sok a kék felfestésű hely, miközben ezek közül több rendszeresen üresen marad – a „normál” parkolóhelyek viszont gyakran megtelnek.

A kommentelők szerint különösen a hétvégi, esti órákban nehéz helyet találni, és sokan úgy érzik, a pláza „túltervezte” az akadálymentes helyek számát. A helyzet annyira felkorbácsolta az indulatokat, hogy a pláza vezetése hivatalos tájékoztatást adott ki.

Holecska Ildikó, a Szeged Pláza igazgatója a delmagyar.hu-nak elmondta: az akadálymentes parkolók száma nem önkényes döntés, hanem kormányrendelet alapján meghatározott kötelezettség.

„A Szeged Pláza eredetileg 862 parkolóval épült, ehhez arányosan 35 mozgáskorlátozott parkolóhelynek kell rendelkezésre állnia. A jelenlegi, ideiglenesen csökkentett parkolószám mellett 30 ilyen hely biztosítása kötelező” – magyarázta a plázaigazgató.

A zsúfoltságot a vezetés szerint nem a mozgáskorlátozott helyek száma, hanem a megnövekedett forgalom okozza. Az esti órákban a mozi látogatói és a környékbeli lakók is sok parkolót elfoglalnak, míg hétköznap, átlagos forgalom mellett „bőven van hely” – tette hozzá Holecska.

Fizetős lehet az ominózus parkoló

A pláza vezetése a problémák enyhítésére fizetős parkolórendszer bevezetését tervezi. Ennek célja nem a bevételszerzés, hanem a jogtalan parkolások visszaszorítása és a rendszeres látogatók kiszolgálása.

A tervek szerint a környéken élők 12 órás parkolóbérletet válthatnának, így a pláza vendégei és a lakók is szabályos keretek között használhatnák a parkolót.
Címlapkép: Getty Images
