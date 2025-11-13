Brutális üzemanyag-akciót robbant az Auchan: 3 napig ennyi lesz a benzin a kútjaikon

Az Auchan közleménye szerint 2025. november tizennegyedike és tizenhatodika között ideiglenesen alacsonyabb áron kínálják a 95-ös és a PRO 100-as benzint a vállalat töltőállomásain.

A közleményben szereplő adatok alapján a 95-ös benzin ára 539 forint literenként, a PRO 100-as benzin pedig 579 forint literenként lesz elérhető ebben az időszakban.

A vállalat azt írta, hogy az árváltozás célja a forgalom egyenletesebb eloszlása az év végi időszakban. A részletes információk a vállalat weboldalán és a töltőállomásokon elhelyezett tájékoztatókon érhetők el.