Megrohamozhatják a Lidl-boltokat a magyar családok december 20-án: erre régóta vártak

A karácsonyi időszakban a hiper- és szupermarketek, áruházak rengeteg szezonális terméket árusítanak, amelyekre az év nagyrészében hiába is várnak a vásárlók. Ezek között rengeteg az élelmiszer, viszont akad sok olyan áru is, ami a játék kategóriában esik, és jellemzően ilyenkor lehet megvenni. Az üzletek karácsonyi katalógusai már november óta elérhetők, azonban mindig akadnak meglepetések is. A Lidl Magyarország a héten tette közzé például, hogy a kisgyermekes családok favoritjának számító fa játékkonya december 20-án kerül az üzletekbe.

"Biztosra vesszük, hogy a kis séfek már alig várják, hogy megérkezzen a fa játékkonyhájuk, ami valódi fából készült, fény- és hanghatású elemei is vannak, amik szabad utat adnak a fantáziának és a kreativitásnak!

Most december 20-án végre megérkezik üzleteinkbe!" - tette közzé a magyar Lidl a facebookon. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Ha valaki tagja a diszkontok kínálatával, termékcsereberével foglalkozó közösségi média csoportjainak, az szembesülhetet már vele, hogy karácsony előtt hatalmas az érdeklődés az iránt, mikor érkeznek bizonyos játékok. Ezeket sok családban a fa alá szánják, és többnyire igyekeznek azonnal lecsapni rájuk. A budapesti üzletekben jellemzően hamar ki szoktak fogyni a babaházak, vagy játékkonyhák. Ilyenkor sok posztban kérnek segítséget egymástól a vásárlók, melyik áruházban lehet megkapni egyik másik darabot. Most a Lidl Magyarország külön posztot is szentelt az évek óta favoritnak számító fa játékkonyha érkezésének. Emiatt, aki 20-án tervezett Lidlbe menni, ne csodálkozzon, ha tömeg lesz a kora reggeli órákban, főként a fővárosban:

Címlapkép: Getty Images

