Csúnya uniós szigor jön a magyarok filléres kedvenceinél: sokan nézhetnek nagyot a boltokban

Az Európai Unió új csomagolási és csomagolási hulladékról szóló előírásai (Packaging and Packaging Waste Regulation – PPWR) alapjaiban és több lépésben formálják át az uniós vállalatok eddigi gyakorlatát. A szabályozás célja a keletkezett hulladék mennyiségének csökkentése, az újrahasználat és újrahasznosítás arányának növelése, azaz a körforgásos gazdasági modellre történő áttérés ösztönzése. Szakértők szerint a rendelet nemcsak kötelezettségeket, hanem üzleti lehetőségeket is teremt: a cégek, amelyek időben megkezdik a felkészülést, versenyelőnyre tehetnek szert a beszállítói láncban. Ugyanakkor akik nem készülnek fel megfelelően, akár az üzletmenetüket is veszélyeztethetik.

A PPWR előírásai 2026. augusztusától fokozatosan lépnek hatályba, és 2030. január 1-jétől már minden forgalomba hozott csomagolásnak meg kell felelnie a szigorú, uniós fenntarthatósági követelményeknek. A szabályozás közvetlenül alkalmazandó az Európai Unió egész területén, így Magyarországon is.

„A rendelet nem csupán a csomagolóanyag-gyártókat és forgalmazókat érinti, hanem minden gazdasági szereplőt, aki valamilyen módon kapcsolatba kerül csomagolással – a gyártótól az importőrig, a logisztikai szolgáltatókon át a kiskereskedőkig” – hangsúlyozta Fülöp Attila, az EY Magyarország partnere.

A vállalatoknak a következő hónapokban fel kell mérniük, hogy milyen szerepkörben érintettek a változásokban, és meg kell vizsgálniuk, hogy a jelenlegi csomagolási portfóliójuk – beleértve az elsődleges, másodlagos és harmadlagos csomagolásokat – megfelel-e az új elvárásoknak. Ezenfelül, a fenntarthatósági követelmények betartása technológiai fejlesztéseket igényelhet (például gyártósor beszerzése/átalakítása), emellett új anyagok vagy alapanyagok bevezetése, illetve beszállítói lánc-átalakítása is szükségessé válhat.

A jogszabálynak történő megfelelés stratégiai megközelítést igényel, ami nem egyetlen osztály feladata, mivel számos aspektust át kell gondolni, és meg kell tervezni. A műszaki, fenntarthatósági, jogi, beszerzési, pénzügyi és adózási területek mind érintettek lehetnek. A vállalaton belüli koordináció mellett az értéklánc szereplőivel – beszállítókkal, vevőkkel – is szoros együttműködésre van szükség

– tette hozzá Fülöp Attila. A felkészülés időigényes folyamat, hiszen a jogszabály értelmezése, a termékportfólió átalakítása és az új csomagolások fejlesztése hónapokat, összetettebb esetekben akár éveket is igényelhet. A cégeknek érdemes már most megkezdeniük a belső auditokat és a megfelelőségi kockázatok feltérképezését, valamint kijelölni a felelős szervezeti egységeket.

A közelgő változások ugyanakkor nemcsak kötelezettséget, hanem lehetőséget is jelenthetnek a cégek számára a szakértők szerint: a fenntartható csomagolási megoldások fejlesztése új piaci pozíciókat és márkaértéket is teremthet. Azok a vállalatok, amelyek időben áttervezik a folyamataikat, előnybe kerülhetnek az európai piacon, és jobban kihasználhatják a körforgásos gazdaságban rejlő üzleti lehetőségeket. Az ehhez szükséges felkészülésben, jogszabály-értelmezésben, stratégiai tervezésben és a gyakorlati megvalósításban is a társaságoknak jelentős előnyt jelenthet a külső tanácsadói támogatás.