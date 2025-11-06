Naponta már 10–11 millió palackot, üveget és dobozt váltanak vissza a magyarok a MOHU REpont rendszerében.
Csúnya uniós szigor jön a magyarok filléres kedvenceinél: sokan nézhetnek nagyot a boltokban
Az Európai Unió új csomagolási és csomagolási hulladékról szóló előírásai (Packaging and Packaging Waste Regulation – PPWR) alapjaiban és több lépésben formálják át az uniós vállalatok eddigi gyakorlatát. A szabályozás célja a keletkezett hulladék mennyiségének csökkentése, az újrahasználat és újrahasznosítás arányának növelése, azaz a körforgásos gazdasági modellre történő áttérés ösztönzése. Szakértők szerint a rendelet nemcsak kötelezettségeket, hanem üzleti lehetőségeket is teremt: a cégek, amelyek időben megkezdik a felkészülést, versenyelőnyre tehetnek szert a beszállítói láncban. Ugyanakkor akik nem készülnek fel megfelelően, akár az üzletmenetüket is veszélyeztethetik.
A PPWR előírásai 2026. augusztusától fokozatosan lépnek hatályba, és 2030. január 1-jétől már minden forgalomba hozott csomagolásnak meg kell felelnie a szigorú, uniós fenntarthatósági követelményeknek. A szabályozás közvetlenül alkalmazandó az Európai Unió egész területén, így Magyarországon is.
„A rendelet nem csupán a csomagolóanyag-gyártókat és forgalmazókat érinti, hanem minden gazdasági szereplőt, aki valamilyen módon kapcsolatba kerül csomagolással – a gyártótól az importőrig, a logisztikai szolgáltatókon át a kiskereskedőkig” – hangsúlyozta Fülöp Attila, az EY Magyarország partnere.
A vállalatoknak a következő hónapokban fel kell mérniük, hogy milyen szerepkörben érintettek a változásokban, és meg kell vizsgálniuk, hogy a jelenlegi csomagolási portfóliójuk – beleértve az elsődleges, másodlagos és harmadlagos csomagolásokat – megfelel-e az új elvárásoknak. Ezenfelül, a fenntarthatósági követelmények betartása technológiai fejlesztéseket igényelhet (például gyártósor beszerzése/átalakítása), emellett új anyagok vagy alapanyagok bevezetése, illetve beszállítói lánc-átalakítása is szükségessé válhat.
A jogszabálynak történő megfelelés stratégiai megközelítést igényel, ami nem egyetlen osztály feladata, mivel számos aspektust át kell gondolni, és meg kell tervezni. A műszaki, fenntarthatósági, jogi, beszerzési, pénzügyi és adózási területek mind érintettek lehetnek. A vállalaton belüli koordináció mellett az értéklánc szereplőivel – beszállítókkal, vevőkkel – is szoros együttműködésre van szükség
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
– tette hozzá Fülöp Attila. A felkészülés időigényes folyamat, hiszen a jogszabály értelmezése, a termékportfólió átalakítása és az új csomagolások fejlesztése hónapokat, összetettebb esetekben akár éveket is igényelhet. A cégeknek érdemes már most megkezdeniük a belső auditokat és a megfelelőségi kockázatok feltérképezését, valamint kijelölni a felelős szervezeti egységeket.
A közelgő változások ugyanakkor nemcsak kötelezettséget, hanem lehetőséget is jelenthetnek a cégek számára a szakértők szerint: a fenntartható csomagolási megoldások fejlesztése új piaci pozíciókat és márkaértéket is teremthet. Azok a vállalatok, amelyek időben áttervezik a folyamataikat, előnybe kerülhetnek az európai piacon, és jobban kihasználhatják a körforgásos gazdaságban rejlő üzleti lehetőségeket. Az ehhez szükséges felkészülésben, jogszabály-értelmezésben, stratégiai tervezésben és a gyakorlati megvalósításban is a társaságoknak jelentős előnyt jelenthet a külső tanácsadói támogatás.
Fű alatt vezették be az eurót a magyar diszkontokban: Lidl vagy Aldi, hol nyerhetnek a vásárlók az árfolyamon?
Nem csak két diszkont, hanem két különböző gyártó euró formájú édességeinek árát hasonlítottuk össze.
Ilyen akciókkal várja az osztrák bevásárlófalu, Parndorf 2025-ben is a magyar vásárlókat: rengetegen járnak át, ezért éri meg
Parndorf outlet nyitvatartás: így lesz nyitva a Parndorf Designer Outlet, mutatjuk, mikor lesznek a Pandorf Black Friday Napok 2025 évében. Hogyan juthatunk el Parndorfba?
A világ legdrágább rizse Japánból érkezik: a Toyo Rice Corporation limitált kiadású Kinmemai Premium terméke pillanatok alatt elfogyott a boltokból.
Új francia boltlánc terjeszkedik Magyarország szomszédjában: hamarosan nálunk is nyílhat az első üzlet?
A francia kiskereskedelmi óriás érdeklődik a szerb piac iránt, és közvetlen belépést tervez közvetítők nélkül
Rendkívüli zárvatartásról döntött a Lidl: ezen a napon egyetlen üzletük sem lesz nyitva, minden vásárlót érint 2025-ben
A döntés célja, hogy a vállalat támogassa mind a közel 10 000 munkavállalóját abban, hogy az egész napot szeretteikkel tölthessék.
A kormány decembertől kiterjeszti az árrésstopot a bébiételekre is, ami várhatóan árcsökkenést eredményez ebben a termékcsoportban.
A Magyar Posta informatikai karbantartást hajt végre november közepén, ez jelentős szolgáltatási korlátozásokkal és módosított nyitvatartással jár majd számos postahivatalban.
Visszatér a Lidl legendás terméke a diszkontokba: regisztrálni kell, hamar elfogyhat, ilyet sehol máshol nem kaphatsz
Visszatér a Lidl és a legendás magyar márka közös sikerdarabja: újra kapható lesz a Lidl x Tisza cipő.
Újabb SZÉP-kártya változás élesedik még 2025-ben: így még a karácsonyi bevásárlás is könnyebb lehet - Itt a hideg élelmiszer lista
SZÉP kártya változás 2025: így használható a SZÉP kártya élelmiszer vásárlásra, ezek az ételek szerepelnek a hideg élelmiszer listán és ezek a SZÉP kártya elfogadóhelyek.
Hatalmas változások készülnek a Tescóban: készülhetnek a vásárlók, búcsút inthetünk annak, amit eddig megszoktunk
A szakértők szerint nem a totális kontroll megteremtése a cél, hanem az, hogy kényelmesebbé tegyék a vásárlást.
Magyarországon azonban inkább az otthonok dekorálása és a jelmezes bulik jellemzőek, a kopogtatós lakásjárás kevésbé.
Határértéken felüli növényvédőszer-tartalom miatt visszahívták a Golden Chef márkájú mungóbabot
Listeria baktérium miatt visszahívta egyik füstölt lazac termékét a Spar.
A JYSK Magyarországon immár nyolcadik éve dönt úgy, hogy december 24-én zárva tartja üzleteit, hogy a munkatársak az ünnepet családjukkal tölthessék.
Egyre több magyar fut bele egy háztartási gép csereprogramnak álcázott online csalásba, amely hivatalosnak tűnő hirdetésekkel próbál pénzt kicsalni gyanútlan érdeklődőktől.
Árrésstopra sincs szükség, brutál árcsökkentést jelentett be az Aldi: itt az olcsósított termékek listája
A legnagyobb árcsökkenés a Milsani Edámi 350 grammos tömbsajtot érinti.
A Pénzcentrum videoblogja, a CashTag megnézte a főváros olcsóbb kifőzdéit és menzáit, hogy kiderüljön: lehet egyáltalán még 3 ezerért enni egy ebédet?
Temesvár karácsonyi vásár 2025: tudd meg, mikor lesz a temesvári karácsonyi vásár 2025 évében és hol lesz a karácsonyi vásár Temesváron! Mik a temesvári adventi...