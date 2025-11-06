Óriási pofon a magyar boltokban: lábukkal szavaztak a vásárlók, ebből nem lesz egyhamar fellendülés

Szeptemberben tovább nőtt a magyar kiskereskedelem forgalma. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a forgalom volumene a nyers adat alapján 3,4, naptárhatástól megtisztítva 3 százalékkal haladta meg az előző év azonos időszakát. A szezonális és naptárhatással kiigazított adatok szerint ugyanakkor augusztushoz képest nem változott a forgalom.

Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 3,1 százalékkal bővült az értékesítés volumene, ezen belül az élelmiszer jellegű vegyes boltok forgalma 4,3 százalékkal nőtt, míg az élelmiszer-, ital-, dohányáru-szaküzleteké nem változott.

A nem élelmiszer-kiskereskedelemben 3,5 százalékos volt a növekedés. A gyógyszer-, gyógyászati termék- és illatszerboltok 5,8, az iparcikk jellegű vegyes üzletek 3,3, a bútor- és műszakicikk-üzletek 1,5 százalékkal növelték forgalmukat. Visszaesést mértek ugyanakkor a ruházati boltokban (–4,4 százalék), a használtcikk-üzletekben (–1,5 százalék) és a könyv-, számítástechnika-, egyébiparcikk-boltokban (–1,1 százalék).

A csomagküldő és internetes kiskereskedelem forgalma továbbra is dinamikusan bővül, szeptemberben 9,5 százalékkal nőtt éves alapon, és már a teljes kiskereskedelmi forgalom 9 százalékát adja. Az üzemanyagtöltő állomásokon 0,6 százalékkal nőtt az értékesítés volumene, a kiskereskedelmi statisztikába nem tartozó gépjármű- és alkatrész-kereskedelemben pedig 11 százalékos emelkedést mértek.

Szeptemberben a magyar kiskereskedelem forgalma folyó áron 1661 milliárd forint volt. Ennek 49 százaléka élelmiszer-üzletekben, 36 százaléka nem élelmiszerboltokban, 15 százaléka pedig üzemanyagtöltő állomásokon realizálódott.

Az év első kilenc hónapjában a kiskereskedelmi forgalom volumene 2,8 százalékkal haladta meg az előző év azonos időszakát. Az élelmiszerüzletekben 2,7, a nem élelmiszerüzletekben 4,2, míg az üzemanyag-kiskereskedelemben 0,7 százalékkal nőtt a forgalom.

Hogyan értékelik anyagi helyzetüket a magyarok 2025 végén?

Átfogó felmérést indított a Pénzcentrum. A kutatás célja, hogy átfogó képet adjon arról, miként értékelik a magyarok saját pénzügyi helyzetüket, és milyen tényezők befolyásolják anyagi biztonságérzetüket. A felmérés kitér a kiadások fedezetére, az adósságokra és a megtakarításokra is, valamint arra, mennyire érzik stabilnak saját helyzetüket a válaszadók. Köszönjük, ha támogatod a munkánkat egy kitöltéssel!