Parndorf outlet nyitvatartás: így lesz nyitva a Parndorf Designer Outlet, mutatjuk, mikor lesznek a Pandorf Black Friday Napok 2025 évében. Hogyan juthatunk el Parndorfba?
Óriási pofon a magyar boltokban: lábukkal szavaztak a vásárlók, ebből nem lesz egyhamar fellendülés
Szeptemberben tovább nőtt a magyar kiskereskedelem forgalma. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a forgalom volumene a nyers adat alapján 3,4, naptárhatástól megtisztítva 3 százalékkal haladta meg az előző év azonos időszakát. A szezonális és naptárhatással kiigazított adatok szerint ugyanakkor augusztushoz képest nem változott a forgalom.
Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 3,1 százalékkal bővült az értékesítés volumene, ezen belül az élelmiszer jellegű vegyes boltok forgalma 4,3 százalékkal nőtt, míg az élelmiszer-, ital-, dohányáru-szaküzleteké nem változott.
A nem élelmiszer-kiskereskedelemben 3,5 százalékos volt a növekedés. A gyógyszer-, gyógyászati termék- és illatszerboltok 5,8, az iparcikk jellegű vegyes üzletek 3,3, a bútor- és műszakicikk-üzletek 1,5 százalékkal növelték forgalmukat. Visszaesést mértek ugyanakkor a ruházati boltokban (–4,4 százalék), a használtcikk-üzletekben (–1,5 százalék) és a könyv-, számítástechnika-, egyébiparcikk-boltokban (–1,1 százalék).
A csomagküldő és internetes kiskereskedelem forgalma továbbra is dinamikusan bővül, szeptemberben 9,5 százalékkal nőtt éves alapon, és már a teljes kiskereskedelmi forgalom 9 százalékát adja. Az üzemanyagtöltő állomásokon 0,6 százalékkal nőtt az értékesítés volumene, a kiskereskedelmi statisztikába nem tartozó gépjármű- és alkatrész-kereskedelemben pedig 11 százalékos emelkedést mértek.
Szeptemberben a magyar kiskereskedelem forgalma folyó áron 1661 milliárd forint volt. Ennek 49 százaléka élelmiszer-üzletekben, 36 százaléka nem élelmiszerboltokban, 15 százaléka pedig üzemanyagtöltő állomásokon realizálódott.
Az év első kilenc hónapjában a kiskereskedelmi forgalom volumene 2,8 százalékkal haladta meg az előző év azonos időszakát. Az élelmiszerüzletekben 2,7, a nem élelmiszerüzletekben 4,2, míg az üzemanyag-kiskereskedelemben 0,7 százalékkal nőtt a forgalom.
Hogyan értékelik anyagi helyzetüket a magyarok 2025 végén?
Fű alatt vezették be az eurót a magyar diszkontokban: Lidl vagy Aldi, hol nyerhetnek a vásárlók az árfolyamon?
Nem csak két diszkont, hanem két különböző gyártó euró formájú édességeinek árát hasonlítottuk össze.
Rendkívüli zárvatartásról döntött a Lidl: ezen a napon egyetlen üzletük sem lesz nyitva, minden vásárlót érint 2025-ben
A döntés célja, hogy a vállalat támogassa mind a közel 10 000 munkavállalóját abban, hogy az egész napot szeretteikkel tölthessék.
A kormány decembertől kiterjeszti az árrésstopot a bébiételekre is, ami várhatóan árcsökkenést eredményez ebben a termékcsoportban.
A Magyar Posta informatikai karbantartást hajt végre november közepén, ez jelentős szolgáltatási korlátozásokkal és módosított nyitvatartással jár majd számos postahivatalban.
Visszatér a Lidl legendás terméke a diszkontokba: regisztrálni kell, hamar elfogyhat, ilyet sehol máshol nem kaphatsz
Visszatér a Lidl és a legendás magyar márka közös sikerdarabja: újra kapható lesz a Lidl x Tisza cipő.
Újabb SZÉP-kártya változás élesedik még 2025-ben: így még a karácsonyi bevásárlás is könnyebb lehet - Itt a hideg élelmiszer lista
SZÉP kártya változás 2025: így használható a SZÉP kártya élelmiszer vásárlásra, ezek az ételek szerepelnek a hideg élelmiszer listán és ezek a SZÉP kártya elfogadóhelyek.
Hatalmas változások készülnek a Tescóban: készülhetnek a vásárlók, búcsút inthetünk annak, amit eddig megszoktunk
A szakértők szerint nem a totális kontroll megteremtése a cél, hanem az, hogy kényelmesebbé tegyék a vásárlást.
Magyarországon azonban inkább az otthonok dekorálása és a jelmezes bulik jellemzőek, a kopogtatós lakásjárás kevésbé.
Határértéken felüli növényvédőszer-tartalom miatt visszahívták a Golden Chef márkájú mungóbabot
Listeria baktérium miatt visszahívta egyik füstölt lazac termékét a Spar.
A JYSK Magyarországon immár nyolcadik éve dönt úgy, hogy december 24-én zárva tartja üzleteit, hogy a munkatársak az ünnepet családjukkal tölthessék.
Egyre több magyar fut bele egy háztartási gép csereprogramnak álcázott online csalásba, amely hivatalosnak tűnő hirdetésekkel próbál pénzt kicsalni gyanútlan érdeklődőktől.
Árrésstopra sincs szükség, brutál árcsökkentést jelentett be az Aldi: itt az olcsósított termékek listája
A legnagyobb árcsökkenés a Milsani Edámi 350 grammos tömbsajtot érinti.
A Pénzcentrum videoblogja, a CashTag megnézte a főváros olcsóbb kifőzdéit és menzáit, hogy kiderüljön: lehet egyáltalán még 3 ezerért enni egy ebédet?
Temesvár karácsonyi vásár 2025: tudd meg, mikor lesz a temesvári karácsonyi vásár 2025 évében és hol lesz a karácsonyi vásár Temesváron! Mik a temesvári adventi...
Komoly dolog derült ki a halottak napi mécsesekről: erről tudj, amikor meggyújtasz egyet a temetőben
Halottak napja alkalmából rengetegen vásárolnak be gyertyából, ezt pedig évről évre egyre nagyobb értékű importáruval igyekeznek megtámogatni.
Így zsigereli ki a legelesettebb magyarokat a szegények adója: semmit sem tehetnek, mindenképp megfizettetik
Az infláció gyakorlatilag regresszív adóként működik: a legnagyobb terhet azok viselik, akiknek a legkevesebb mozgásterük van.
Bezárt a Mester utcai technoközért, egy olyan éjjel-nappali kisbolt, amely évtizedeken át a budapesti éjszakai élet sajátos szereplője volt.