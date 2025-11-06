2025. november 6. csütörtök Lénárd
8 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Pénzfizetés és online vásárlás koncepció, pár internetes vásárlás számítógépen, a vásárlók biztonságos fizetést végeznek laptopon keresztül e-banking szolgáltatáson keresztül, közeli nézet a hitelkártyát tartó kézről.
Vásárlás

Óriási pofon a magyar boltokban: lábukkal szavaztak a vásárlók, ebből nem lesz egyhamar fellendülés

Pénzcentrum
2025. november 6. 08:30

Szeptemberben tovább nőtt a magyar kiskereskedelem forgalma. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a forgalom volumene a nyers adat alapján 3,4, naptárhatástól megtisztítva 3 százalékkal haladta meg az előző év azonos időszakát. A szezonális és naptárhatással kiigazított adatok szerint ugyanakkor augusztushoz képest nem változott a forgalom.

Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 3,1 százalékkal bővült az értékesítés volumene, ezen belül az élelmiszer jellegű vegyes boltok forgalma 4,3 százalékkal nőtt, míg az élelmiszer-, ital-, dohányáru-szaküzleteké nem változott.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A nem élelmiszer-kiskereskedelemben 3,5 százalékos volt a növekedés. A gyógyszer-, gyógyászati termék- és illatszerboltok 5,8, az iparcikk jellegű vegyes üzletek 3,3, a bútor- és műszakicikk-üzletek 1,5 százalékkal növelték forgalmukat. Visszaesést mértek ugyanakkor a ruházati boltokban (–4,4 százalék), a használtcikk-üzletekben (–1,5 százalék) és a könyv-, számítástechnika-, egyébiparcikk-boltokban (–1,1 százalék).

Kapcsolódó cikkeink:

A csomagküldő és internetes kiskereskedelem forgalma továbbra is dinamikusan bővül, szeptemberben 9,5 százalékkal nőtt éves alapon, és már a teljes kiskereskedelmi forgalom 9 százalékát adja. Az üzemanyagtöltő állomásokon 0,6 százalékkal nőtt az értékesítés volumene, a kiskereskedelmi statisztikába nem tartozó gépjármű- és alkatrész-kereskedelemben pedig 11 százalékos emelkedést mértek.

Szeptemberben a magyar kiskereskedelem forgalma folyó áron 1661 milliárd forint volt. Ennek 49 százaléka élelmiszer-üzletekben, 36 százaléka nem élelmiszerboltokban, 15 százaléka pedig üzemanyagtöltő állomásokon realizálódott.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Az év első kilenc hónapjában a kiskereskedelmi forgalom volumene 2,8 százalékkal haladta meg az előző év azonos időszakát. Az élelmiszerüzletekben 2,7, a nem élelmiszerüzletekben 4,2, míg az üzemanyag-kiskereskedelemben 0,7 százalékkal nőtt a forgalom.

Hogyan értékelik anyagi helyzetüket a magyarok 2025 végén?

Átfogó felmérést indított a Pénzcentrum. A kutatás célja, hogy átfogó képet adjon arról, miként értékelik a magyarok saját pénzügyi helyzetüket, és milyen tényezők befolyásolják anyagi biztonságérzetüket. A felmérés kitér a kiadások fedezetére, az adósságokra és a megtakarításokra is, valamint arra, mennyire érzik stabilnak saját helyzetüket a válaszadók. Köszönjük, ha támogatod a munkánkat egy kitöltéssel!
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #benzinkút #élelmiszer #bolt #gyógyszer #könyv #üzemanyag #számítógép #ksh #kiskereskedelem #csomagküldés #bútor #szeptember #online kereskedelem #ruha #statisztika #forgalom #növekedés #boltok #központi statisztikai hivatal

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
09:15
09:03
08:44
08:30
08:22
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. november 6.
Az angol már a múlté: kiderítettük, ez a nyelv most aranyat ér a munkaerőpiacon
2025. november 5.
Így lett Lengyelországból gazdasági mintaállam 2025-re: Magyarország előtt is adott volna a lehetőség?
2025. november 5.
Döbbenetes, milyen sok magyar fiatal lesz öngyilkos: mi van a háttérben?
2025. november 5.
Ilyet még nem láttunk: öt év alatt 89%-kal drágult a sör – kiderült, hol fáj a legjobban egy korsó
2025. november 5.
Hiába a luxusfizetés és az irigylésre méltó „gyes”, nekik nem jött be Norvégia: ezért költözött haza Nóra és Máté
NAPTÁR
Tovább
2025. november 6. csütörtök
Lénárd
45. hét
November 6.
Nemzetközi nap a környezet háború és fegyveres konfliktus során történő kifosztásának megelőzéséért
Vásárlás legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Itt az első fecske: országos áruházlánc húzza le a rolót december 24-én
2
3 hete
Ilyen termék szökőévente egyszer van a magyar Lidl-ben: nem lehet akárhogy megvenni, ölni tudnának érte a kertes házban lakók
3
6 napja
Zsákbamacska-dobozokat árul a Lidl: rengeteg vásárló járhat jól ezekkel
4
2 napja
Háztartási gép csere program 2025: itt az igazság a százezres eszközöket kínáló pályázatról
5
3 hete
Fillérekért árulja a Lidl az IKEA sztárédességét: indulhat a roham, lehet, hogy csak a leggyorsabbaknak jut
PÉNZÜGYI KISOKOS
Futamidő
A futamidő a lekötött betétek, illetve hitelek során azt a szerződésben meghatározott időtartamot jelöli, mely alatt a hitel visszafizetése megvalósul, illetve előbbi esetén, amíg a betét le van kötve.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. november 6. 06:32
Fű alatt vezették be az eurót a magyar diszkontokban: Lidl vagy Aldi, hol nyerhetnek a vásárlók az árfolyamon?
Pénzcentrum  |  2025. november 6. 06:06
Ennyi volt, nagy lakáskedvezményt vezet ki a magyar kormány 2026-tól? Megszólalt Nagy Márton minisztériuma, erre készülhet a lakosság
Agrárszektor  |  2025. november 6. 08:16
Fordulóponthoz érkeztünk? Jön a szigor, ezt senki sem úszhatja meg