Beindult a halloweeni láz a Balatonnál: tökfaragás, jelmezek és édes versengések sora vár

Tökfaragás, süteményverseny, népi játékok és egy csipetnyi borzongás – ezek is várják az érdeklődőket a Balaton-parti településeken a hétvégén.

A Balatoni Turizmus Szövetség közleménye szerint fontos hangsúlyozni, hogy a halloweeni események nem zavarják a halottak napi megemlékezéseket: míg a halottak napja méltóságteljes és családias, addig a halloween kreatív, játékos – a két esemény ma már békésen megfér egymás mellett.

A szervezet szerint több balatoni program már olyan vonzerőt képvisel, hogy a jelmezes rendezvényeket kereső fiatalok akár több száz kilométert is utaznak értük. Ilyen volt például a keszthelyi Festetics-kastély szellemjárása, amelyet október 28-án tartottak. Új szereplőként Balatonlellén is sok turistára számítanak (október 30–31.), ahol kilenc étterem, bisztró és jachtklub működik együtt turisztikai szakértőkkel, hogy a halloween tematikájához igazodó fogásokat alkossanak, és népszerűsítsék a régió gasztronómiai kínálatát – nyilatkozta Ernyes Violetta, a Visit Balatonlelle menedzsere.

A legnagyobb esemény, amely már az egész ország fiataljait megmozgatja, a Balatonfűzfői Borzongás Fesztivál, a rendezvény népszerűségét jól mutatja, hogy van, aki egy éven át készítette jelmezét, de olyan is akadt, aki külföldről hozatta a ruháját, hogy itt felvonulhasson, és van, aki még a kutyáját is beöltöztette.

Egyes balatoni rendezvények már olyan sikeresek, hogy a nagy budapesti turisztikai központok is szívesen működnek együtt velük. Jó példa erre a Madame Tussauds Budapest és a Balatoni Turizmus Szövetség megállapodása: ennek keretében több balatoni eseményen, a legizgalmasabb jelmezben érkező családok ajándék jegyeket kaptak a viaszfigurákat is felvonultató kiállításra. A szervezet szerint az együttműködésnek a balatoni gyerekek számára edukációs haszna is van, a nyereményeknek köszönhetően a látogatók közelebbről ismerhetik meg Lugosi Bélát, a klasszikus Drakula-filmek világhírű alakítóját.

Bár hazai adatok még nincsenek, az amerikai tapasztalatok jól mutatják a halloween gazdasági potenciálját: az USA-ban tavaly több mint 11 milliárd dollárt költöttek jelmezekre, édességekre és rendezvényekre. A balatoni és budapesti programok látogatottsága folyamatosan nő, új, jövedelmező lehetőséget kínálva az őszi szezonban a helyi vállalkozásoknak.

Íme, még egy tuti program: tökfaragás, süteményverseny és egy csipetnyi borzongás Balatonfüreden

Október végén ismét benépesül a Huray-villák kertje is: a Balatonfüredi Turisztikai Egyesület idén harmadszor szervezi meg a népszerű Tökfaragó családi napot, amelyre kicsiket és nagyokat egyaránt várnak. A hagyományos programok – tökfaragás, tökfestés, arcfestés, csillámtetkó és kézműves foglalkozások – mellett most először „A legfélelmetesebb finomság” címmel süteménysütő versenyt is hirdetnek.

Aki szeretne részt venni, egy teljes tálca sütivel nevezhet, lehet az édesség édes vagy sós, hagyományos vagy különleges – a lényeg, hogy legyen benne egy kis halloween-varázs. A sütiket szakmai zsűri kóstolja és értékeli, a legötletesebb alkotásokat pedig értékes nyereményekkel jutalmazzák.