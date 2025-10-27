A mai naptól olcsóbban érhetőek el egyes csokoládék a Lidl üzleteiben: a vállalat ugyanis 20 százalékkal, tartósan csökkenti saját márkás, 100 grammos Fin Carré csokoládéinak...
Csúnyán lebőgtek a magyar szalámik egy nagy teszten: durva, mivel etetnek minket valójában
A Prágai Vegyészeti Műszaki Egyetem és a dTest magazin közös tesztje során kiderült, hogy a Csehországban kapható 'magyar szalámi' utánzatok jelentős minőségi problémákkal küzdenek, és több termék nem felel meg a csomagoláson feltüntetett paramétereknek - írta meg a TN.cz.
Bár a tradicionális magyar szalámi titkos receptje továbbra is Magyarországon maradt, számos külföldi gyártó próbálkozik a népszerű húskészítmény előállításával. A prágai Vegyészeti Műszaki Egyetem (VŠCHT) szakképzett kóstolói a dTest fogyasztóvédelmi magazinnal együttműködve átfogó vizsgálatot végeztek a cseh piacon elérhető termékek minőségéről.
A Vegyészeti Technológiai Intézet laboratóriumában mind a rúdban forgalmazott egész, mind a szeletelt termékeket alapos elemzésnek vetették alá. A tesztelt márkák között szerepelt a Billa, a Tesco, a Pikok és a Pejskar saját gyártású terméke, valamint összehasonlításképpen az eredeti Pick szalámi is. Az objektivitás érdekében a mintákat számkódokkal látták el a tesztelés során.
A szakértők emlékeztettek arra, hogy az autentikus magyar szalámi sovány magyar mangalica sertéshúsból készül, és jellegzetes füstölt szalonna, magyar paprika és fehér bors illatával kell rendelkeznie.
"A magyar szalámiteszt valójában az egyik legkevésbé sikeres teszt volt, és sok kellemetlen meglepetést okozott. Vizsgáltuk a hústartalmat, érzékszervi értékelést végeztünk, mikrobiológiai elemzéseket készítettünk. Ellenőriztük a deklarált összetételt is. Elmondható, hogy mindegyik teszt okozott kellemetlen meglepetéseket" – emlékszik vissza Jan Maryška, a dTest magazin szerkesztője.
A vizsgálat során három szalámi teljesen megbukott a magazin tesztjén. A legkomolyabb problémát a feltüntetett és a valós hústartalom közötti eltérés jelentette.
"Három szeletelt magyar szalámi nem felelt meg a feltüntetett hústartalomnak, vagyis nem azt adták a fogyasztónak, amit a címkéken ígértek" – állítja Maryška.
A szakértők a termékek külső megjelenésével kapcsolatban is találtak kifogásolnivalót. Az eredeti magyar szalámi felületét nemespenész borítja, ami a cseh utánzatoknál gyakran hiányzott.
"Néhány cseh kolbászon, a magyar szalámi cseh utánzatain, egyáltalán nem volt nemespenész. A fehér szín, amit a felszínen látunk, alapvetően csak az a fehér anyag, amiből a bél készült" – mutatott rá a dTest szakértője.
