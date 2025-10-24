Dübörög a bevásárlóturizmus: ezért ingáznak most tömegek a határ menti élelmiszerboltokba

Európán belül jelentős árkülönbségek vannak, amelyek alapvetően a bérek, adórendszer és importfüggőség eltéréseiből fakadnak. Svájc és Izland vezetik a legdrágább országok listáját, míg Magyarország árszintje az uniós átlag alatt marad. Az élelmiszer- és energiaárak azonban itthon is jelentősen emelkedtek az elmúlt években. Ez a folyamat kihívásokat jelent a magyar háztartások számára, miközben a kelet-közép-európai régió árszintje továbbra is alacsonyabb marad.

Európán belül jelentős eltérések tapasztalhatók a megélhetési költségek terén, különösen az alapélelmiszerek, a szolgáltatások és a vendéglátás áraiban. Ugyanaz a termék vagy szolgáltatás az egyik országban mindennapos kiadásnak számít, míg egy másikban akár luxuscikké is válhat. A Pénzcentrum CHART sorozatának legfrissebb epizódja részletesen bemutatja, hogy mely országok számítanak a legdrágábbnak, és hol élhetünk a legolcsóbban – mindezt naprakész Eurostat-adatokra és saját gyűjtésre alapozva.

A kutatás alapján Svájc és Izland állnak az európai árlista élén, ahol a fogyasztói árak akár 80–100 százalékkal is meghaladják az EU-átlagot. Ezekben az országokban az erős nemzeti valuta, a magas bérek, valamint a szolgáltatások és adók szintje mind hozzájárulnak a kiemelkedően magas árszinthez. Ezzel szemben Magyarország az uniós átlag 85–90 százalékán mozog, bár egyes területeken – például az élelmiszer- és energiaárakban – az utóbbi években jelentős emelkedés történt.

A kontinens legolcsóbb régiói között Törökország, Bulgária és Románia szerepelnek, ahol a fogyasztói árak csupán az uniós átlag 60–70 százalékát érik el. Ezekben az országokban a kedvezőbb árkörnyezetet alacsonyabb bérek, egyszerűbb adórendszerek és sok esetben kisebb mértékű importfüggőség jellemzi. Ugyanakkor fontos kiemelni, hogy a vásárlóerő is jóval alacsonyabb, tehát az olcsóbb árak nem feltétlenül jelentenek jobb életminőséget.

A CHART by Pénzcentrum elemzése szerint az európai árkülönbségek mögött több, egymással összefüggő gazdasági tényező húzódik. A bérek és a vásárlóerő növekedésével párhuzamosan emelkednek a szolgáltatási árak és az ingatlanpiac költségei. Az adórendszer, különösen az áfa és a jövedéki adók mértéke, szintén jelentősen befolyásolja a végső fogyasztói árakat. Emellett az importarány és a logisztikai költségek, valamint a piaci verseny mértéke is kulcsszerepet játszanak az árak kialakulásában.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Érdekes adatok a CHART by Pénzcentrum friss epizódjaiban!

Ha érdekel, miről mesélnek a számok, iratkozzatok fel a Pénzcentrum YouTube csatornájára. A CHART by Pénzcentrum hetente többször - hétfőn, szerdán és pénteken - friss adatokkal, érdekes témákkal, és olyan nézőpontokkal jön, amik segítenek jobban átlátni, hogyan változik a világ körülöttünk, és benne mi magunk is.