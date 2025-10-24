A Harry Potter utolsó kötete 2007 júliusában jelent meg, és azonnal gyűjtői darabbá vált
Dübörög a bevásárlóturizmus: ezért ingáznak most tömegek a határ menti élelmiszerboltokba
Európán belül jelentős árkülönbségek vannak, amelyek alapvetően a bérek, adórendszer és importfüggőség eltéréseiből fakadnak. Svájc és Izland vezetik a legdrágább országok listáját, míg Magyarország árszintje az uniós átlag alatt marad. Az élelmiszer- és energiaárak azonban itthon is jelentősen emelkedtek az elmúlt években. Ez a folyamat kihívásokat jelent a magyar háztartások számára, miközben a kelet-közép-európai régió árszintje továbbra is alacsonyabb marad.
Európán belül jelentős eltérések tapasztalhatók a megélhetési költségek terén, különösen az alapélelmiszerek, a szolgáltatások és a vendéglátás áraiban. Ugyanaz a termék vagy szolgáltatás az egyik országban mindennapos kiadásnak számít, míg egy másikban akár luxuscikké is válhat. A Pénzcentrum CHART sorozatának legfrissebb epizódja részletesen bemutatja, hogy mely országok számítanak a legdrágábbnak, és hol élhetünk a legolcsóbban – mindezt naprakész Eurostat-adatokra és saját gyűjtésre alapozva.
A kutatás alapján Svájc és Izland állnak az európai árlista élén, ahol a fogyasztói árak akár 80–100 százalékkal is meghaladják az EU-átlagot. Ezekben az országokban az erős nemzeti valuta, a magas bérek, valamint a szolgáltatások és adók szintje mind hozzájárulnak a kiemelkedően magas árszinthez. Ezzel szemben Magyarország az uniós átlag 85–90 százalékán mozog, bár egyes területeken – például az élelmiszer- és energiaárakban – az utóbbi években jelentős emelkedés történt.
A kontinens legolcsóbb régiói között Törökország, Bulgária és Románia szerepelnek, ahol a fogyasztói árak csupán az uniós átlag 60–70 százalékát érik el. Ezekben az országokban a kedvezőbb árkörnyezetet alacsonyabb bérek, egyszerűbb adórendszerek és sok esetben kisebb mértékű importfüggőség jellemzi. Ugyanakkor fontos kiemelni, hogy a vásárlóerő is jóval alacsonyabb, tehát az olcsóbb árak nem feltétlenül jelentenek jobb életminőséget.
A CHART by Pénzcentrum elemzése szerint az európai árkülönbségek mögött több, egymással összefüggő gazdasági tényező húzódik. A bérek és a vásárlóerő növekedésével párhuzamosan emelkednek a szolgáltatási árak és az ingatlanpiac költségei. Az adórendszer, különösen az áfa és a jövedéki adók mértéke, szintén jelentősen befolyásolja a végső fogyasztói árakat. Emellett az importarány és a logisztikai költségek, valamint a piaci verseny mértéke is kulcsszerepet játszanak az árak kialakulásában.
Itt egy kisebb vagyon jár a visszaváltott üvegekért: így fedezik belőle sokan a méregdrága bevásárlást is
Kevesen tudják azonban, hogy a rendszer nem egységes Európában: országonként eltérő betétdíjak vannak.
Egy havi korlátlan bérlet ára Budapesten sokszor 30 ezer forint is lehet, de vidéken találni ennél kedvezőbb lehetőségeket.
A Labubu játékfigurák másodpiaci árának csökkenése inkább a kínálat növekedésével, mintsem a kereslet visszaesésével magyarázható,
Nesze neked IKEA karácsonyi kalendárium: Szlovákiában vagy Ausztriában sokkal jobban megéri megvenni
Szeptember közepe óta ismét kapható az IKEA Vintersaga adventi kalendáriuma, ami Magyarországon normál áron 4 990 forintba, Family kártyával pedig 4 290 forintba kerül.
Legendás karácsonyi terméket akcióz le a Penny: ezzel most beelőzik a Lidlt, egy botlban lehet csak 3 darab lesz egy nap
Újra kitört a fakonyha-láz a magyar boltokban. Ezúttal a Penny dobja piacra elsőként a saját változatát.
Lámpákat vizsgált a fogyasztóvédelem: az összes megbukott a teszteken, ezeket semmiképp se vedd meg!
Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) az elmúlt időszakban a hordozható, lítiumion-akkumulátoros lámpákat ellenőrizte,
2025 novemberétől immár 3,2 millió magyar fogyasztó tud termékeket házhozszállítással rendelni az ország 107 településén.
A Pizza Hut 68 étterme bezár az Egyesült Királyságban, miután a DC London Pie Ltd csődeljárás alá került, veszélyeztetve több száz munkahelyet 75 helyszínen.
Brutálisan sokan keresik a Nobel-díjas Krasznahorkai László műveit: jól járhat, akinél lapul egy ilyen könyv?
Az író nevével kapcsolatos keresések száma már a díj kihirdetése előtti két hétben két és felszeresére, a Nobel-díj odaítélését követően pedig százszorosára nőtt.
Legtöbbször a felhalmozott készételetek, pékáruk, a zöldséget és gyümölcsök végzik így, de egy sor más élelmiszer is erre a sorsra jut.
Lidl, Aldi, Tesco, Penny, Spar, Auchan: óriási tökháborúba kezdtek a magyar boltok - mutatjuk, hol a legolcsóbb a faragható Halloween tök
A Halloween-láz idén is elérte a magyar boltokat: a nagy láncok a 43. héten egyszerre indították el a faragható tök akciókat.
Súlyos boltbezárásokra készülhetnek a magyar vásárlók: már a héten elkezdődik, muszáj előre készülni
Október 23-ból egy négynapos hosszúhétvége kerekedik, azonban nem ez lesz utolsó az idén, hogy az ünnep mellett zárva tartanak a boltok.
Október közepén ünnepélyes könyvbemutatóval érkezett a Rossmann polcaira a #NoFilter könyv – hiánypótló, tudományosan megalapozott, mégis közérthető útmutató.
2025-ben már mesterséges intelligencia is segíti a csalókat.
Őrületes akcióval nyitja meg első magyar üzletét a SharkNinja: ilyen cuccokat árulnak, most akár féláron is
Az első vásárlók akár féláron is megvásárolhatják a nagy teljesítményű Shark háztartási kisgépeket vagy a hajszárító- és formázó eszközöket, illetve a Ninja okos konyhai eszközeit.
Ennek nem fognak örülni a sörkedvelők: bekeményítenek a sörgyárak, jelentősen drágulhatnak ezek sörök a jövőben
Németországban a tíz legkeresettebb sörmárka közül hatnak a termelői ára mostanság vagy a közeli hónapokban nőni fog.
Sárkeszin tehát tegnap járt, Lovasra pedig ma érkezett meg a Lidl mozgóbolt.
A kávé világpiaca rendkívül volatilis volt az elmúlt egy évben.
