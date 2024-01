Újra Európa sereghajtói közt vagyunk: a románok, horvátok is előznek, ezt nehéz kimagyarázni

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Hazánkban az egyik legalacsonyabb az 1000 főre jutó személygépkocsik száma - ez derült ki az Eurostat adataiból. Ennek több oka is lehet egyszerre, és még nőtt is az autók száma ugyanebben a vizsgált szegmensben. Az viszont kétségtelen, hogy nem állunk jól: sem a benzin, de még kevésbé az autó megfizethető az átlagbérből élő magyaroknak. De vajon hol van Európában a legtöbb autó 1000 főre vetítve? A friss statisztikákból kiderült, hogy nem csak az új autók piaca vergődött 2023-ban, használtakból még azoknál is kevesebb állt forgalomba Magyarországon.

