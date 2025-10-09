2025. október 9. csütörtök Dénes
Pescara, Olaszország - 2012. augusztus 29: Az IKEA a világ legnagyobb lakberendezési cikkeket árusító kiskereskedője.
Kiszállítási gondokkal küzd az év végi hajrá előtt az IKEA: a kis méretű csomagokat érinti

Pénzcentrum
2025. október 9. 15:11

Az IKEA Magyarország közölte, hogy a megnövekedett rendelések miatt késések várhatók a kiscsomagos házhoz szállításoknál, amelyek akár öt munkanappal is csúszhatnak. A vállalat elnézést kért a kellemetlenségért, és felhívta a figyelmet arra, hogy a Click & Collect szolgáltatás továbbra is zavartalanul működik.

Az IKEA Magyarország honlapján közölte, hogy késések várhatók a kiscsomagos házhoz szállításoknál, mivel a rendelések száma az elmúlt időszakban a vártnál jóval magasabban alakult - vette észre a Pénzcentrum. A vállalat tájékoztatása szerint a kézbesítések akár öt munkanappal is csúszhatnak, és elnézést kérnek az érintett vásárlóktól a kellemetlenségért.

Az áruházlánc ugyanakkor kiemelte, hogy a Click & Collect szolgáltatás továbbra is zavartalanul működik, vagyis az online rendelt termékek akár már másnap átvehetők az átvételi pontokon. Az IKEA azt is javasolja a vásárlóknak, hogy ha tehetik, vásároljanak közvetlenül az áruházakban, ahol a legtöbb termék azonnal elérhető.

Kapcsolódó cikkeink:

A cég a közlemény végén megköszönte a vásárlók türelmét és megértését, és hangsúlyozta, hogy dolgoznak a megnövekedett forgalom kezelésén. A mostani helyzet valószínűleg az őszi lakásfelújítási és berendezési időszak erősödésével is összefügghet, amely évről évre a webáruházak forgalmának egyik csúcspontja. Nagy kérdés, sikerül-e javítani a házhozszállítási-szolgáltatás minőségén a karácsonyi dömping előtt.
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #IKEA #házhozszállítás #webáruház #bútor #késés #online vásárlás #szállítás #áruházlánc #kiszállítás

