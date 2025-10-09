A koporsós temetés országos átlagára átlépte a félmillió forintot, egy év alatt több mint 12 százalékot drágult.
Kiszállítási gondokkal küzd az év végi hajrá előtt az IKEA: a kis méretű csomagokat érinti
Az IKEA Magyarország közölte, hogy a megnövekedett rendelések miatt késések várhatók a kiscsomagos házhoz szállításoknál, amelyek akár öt munkanappal is csúszhatnak. A vállalat elnézést kért a kellemetlenségért, és felhívta a figyelmet arra, hogy a Click & Collect szolgáltatás továbbra is zavartalanul működik.
Az IKEA Magyarország honlapján közölte, hogy késések várhatók a kiscsomagos házhoz szállításoknál, mivel a rendelések száma az elmúlt időszakban a vártnál jóval magasabban alakult - vette észre a Pénzcentrum. A vállalat tájékoztatása szerint a kézbesítések akár öt munkanappal is csúszhatnak, és elnézést kérnek az érintett vásárlóktól a kellemetlenségért.
Az áruházlánc ugyanakkor kiemelte, hogy a Click & Collect szolgáltatás továbbra is zavartalanul működik, vagyis az online rendelt termékek akár már másnap átvehetők az átvételi pontokon. Az IKEA azt is javasolja a vásárlóknak, hogy ha tehetik, vásároljanak közvetlenül az áruházakban, ahol a legtöbb termék azonnal elérhető.
A cég a közlemény végén megköszönte a vásárlók türelmét és megértését, és hangsúlyozta, hogy dolgoznak a megnövekedett forgalom kezelésén. A mostani helyzet valószínűleg az őszi lakásfelújítási és berendezési időszak erősödésével is összefügghet, amely évről évre a webáruházak forgalmának egyik csúcspontja. Nagy kérdés, sikerül-e javítani a házhozszállítási-szolgáltatás minőségén a karácsonyi dömping előtt.
Magyaros végkifejlet az ország első személyzet nélküli boltjában: annyit loptak, hogy biztonsági őrt kellett felvenni
A lopások miatt fel kellett venni egy biztonsági őrt a szegedi okosboltba.
Egy vezető beosztású nógrádi kormánytisztviselőt értek lopáson a balassagyarmati Lidl önkiszolgáló kasszáinál.
Születésnapját ünnepli a MySPAR app, amit már több mint félmillióan használnak nap mint nap. Most a hetente frissülő digitális kuponok többsége akár 30% kedvezményt ad,...
A részletes inflációs adatokból továbbra is jól látszik, hogy a mindennapi vásárlások szintjén még bőven érezni az áremelkedést.
Akciófilmbe illő jelenet játszódott a budapesti Golgota úti piacon - írja közleményében a NAV.
Fokhagymában mutattak ki tiltott és az egészségre rendkívül káros növényvédőszer-származékot.
Az OKSZ továbbra is azt szeretné elérni, hogy törölje el a kormány az árréscsökkentést, annak ugyanis súlyos következményei vannak a kereskedőkre.
Retró megjelenésű konyhai és háztartási kisgépeket akcióz le a Lidl a jövő héttől. A konyhai robotgéptől a turmixon át a kávéfőzőkig mindenből lesz 1973-as dizájnú...
A sikeres tesztidőszak után az év végéig országszerte 139 új készülék áll majd az ügyfelek rendelkezésére.
A magyar inflációs ráta szeptemberben ismét emelkedhetett az előző havi 4,3%-ról a Portfolio által megkérdezett elemzők szerint.
Jöhet a teljes zárvatartás karácsonykor? Bejelentette a lánc, ezek a Lidl üzletek már biztosan érintettek
A bezárások miatt a vásárlóknak gondosan kell megtervezniük ünnepi bevásárlásaikat.
Nagy halloween-i összecsapás lesz a 41. héten a diszkontokban. Sok tematikus márkatermék versenyez a vásárlókért.
A vállalat megerősítette, hogy a változtatás áruvédelmi célokat szolgál és a lopást is meggátolja.
Tízmillió tojó hiányzik az egész EU-ból, ami a tavaszi madárinfluenza-járvány miatt nincs meg, és ez az árakat is alaposan felverte.
A japán sörgyrában újraindult a termelés a múlt heti kibertámadás okozta leállás után, de a vállalat teljes rendszerének helyreállítása még folyamatban van.
A melegitalporok piaca globálisan és Magyarországon is jelentős növekedést mutat, különösen az ázsiai fogyasztók keresletének köszönhetően.
A tavaszi árrésstop csak átmeneti enyhülést hozott az inflációban, a magyar gazdaság szerkezeti gondjait azonban nem oldotta meg
Így kerül a magyar áru a hűtődbe: bejutottunk a Penny logisztikai központjába
A Pénzcentrum Veszprémben, a Penny Logisztikai Központjában követte végig, mi történik a magyar termékekkel, a raktárba kerüléstől az üzletekbe szállításig.
