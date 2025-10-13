Rengeteg magyar kedvence tűnhet el a boltok polcairól: jön az új tésztatörvény, mire készül a kormány?

Az alma ára idén minden korábbinál magasabbra szökött, és a jelek szerint a drágulásnak egyhamar nem lesz vége.
Az Agrárminisztérium új rendelettervezete teljesen átalakítja a hazai száraztésztákra vonatkozó élelmiszerkönyvi előírásokat. A cél, hogy a vásárlók jobban eligazodhassanak a különböző tésztafajták között, miközben a gyártók minőségibb termékeket állítsanak elő. A Nagy István agrárminiszter által jegyzett módosítás a Magyar Élelmiszerkönyv száraztésztákról szóló fejezetét érintené.
A tervezet szerint a jövőben pontosan meghatároznák, mit jelent a „friss tojásos” tészta kifejezés. Csak azok a termékek viselhetik ezt a megjelölést, amelyek valóban friss, legfeljebb 48 órás tojásléből készülnek, és nem hőkezelt vagy porított tojásból. Ez a változtatás a fogyasztók megtévesztésének elkerülését, illetve a prémium termékek megkülönböztethetőségét szolgálja.
A rendelet bevezetné a „teljes kiőrlésű száraztészta” kategóriát is. Itt az elnevezés csak akkor lenne használható, ha a tészta kizárólag teljes kiőrlésű lisztből készül. A szabályozás ezzel az egészségesebb táplálkozási szokások erősödésére reagál, és segíti a vásárlókat abban, hogy valóban teljes értékű tésztát válasszanak.
Fontos változás, hogy megszűnne az eddigi „egyéb száraztészta” kategória. Helyét az „ízesített, dúsított, színezett száraztészta” elnevezés venné át, amely pontosabban leírja a termék összetételét. Ide tartoznak például a spenóttal, paradicsommal, fűszerekkel vagy lencsével készült tészták.
A minőségi előírások is finomodhatnak: a száraztészták savfoka – amely a gyártás során nehezen befolyásolható – kikerülne a követelmények közül, a tojástartalomra viszont szigorúbb szabályok vonatkoznának. Az előírások meghatározzák, mennyi tojásnak kell egy kilogramm tésztában lennie, és mekkora lehet az eltérés a feltüntetett értékhez képest. A gyártók számára 18 hónapos átmeneti időszakot biztosítanának, vagyis másfél évük lesz arra, hogy átálljanak az új szabályokra.
