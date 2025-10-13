Rengeteg magyar kedvence tűnhet el a boltok polcairól: jön az új tésztatörvény, mire készül a kormány?

Megújulhatnak a száraztésztákra vonatkozó hazai előírások: az Agrárminisztérium rendelettervezete pontosabban meghatározná a „friss tojásos”, „teljes kiőrlésű” és „ízesített” tészták fogalmát.

Az Agrárminisztérium új rendelettervezete teljesen átalakítja a hazai száraztésztákra vonatkozó élelmiszerkönyvi előírásokat. A cél, hogy a vásárlók jobban eligazodhassanak a különböző tésztafajták között, miközben a gyártók minőségibb termékeket állítsanak elő. A Nagy István agrárminiszter által jegyzett módosítás a Magyar Élelmiszerkönyv száraztésztákról szóló fejezetét érintené.

A tervezet szerint a jövőben pontosan meghatároznák, mit jelent a „friss tojásos” tészta kifejezés. Csak azok a termékek viselhetik ezt a megjelölést, amelyek valóban friss, legfeljebb 48 órás tojásléből készülnek, és nem hőkezelt vagy porított tojásból. Ez a változtatás a fogyasztók megtévesztésének elkerülését, illetve a prémium termékek megkülönböztethetőségét szolgálja.

A rendelet bevezetné a „teljes kiőrlésű száraztészta” kategóriát is. Itt az elnevezés csak akkor lenne használható, ha a tészta kizárólag teljes kiőrlésű lisztből készül. A szabályozás ezzel az egészségesebb táplálkozási szokások erősödésére reagál, és segíti a vásárlókat abban, hogy valóban teljes értékű tésztát válasszanak.

Fontos változás, hogy megszűnne az eddigi „egyéb száraztészta” kategória. Helyét az „ízesített, dúsított, színezett száraztészta” elnevezés venné át, amely pontosabban leírja a termék összetételét. Ide tartoznak például a spenóttal, paradicsommal, fűszerekkel vagy lencsével készült tészták.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A minőségi előírások is finomodhatnak: a száraztészták savfoka – amely a gyártás során nehezen befolyásolható – kikerülne a követelmények közül, a tojástartalomra viszont szigorúbb szabályok vonatkoznának. Az előírások meghatározzák, mennyi tojásnak kell egy kilogramm tésztában lennie, és mekkora lehet az eltérés a feltüntetett értékhez képest. A gyártók számára 18 hónapos átmeneti időszakot biztosítanának, vagyis másfél évük lesz arra, hogy átálljanak az új szabályokra.