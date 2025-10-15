Kitört a batáta-háború a diszkontokban: durván alá ment a Lidl árazásának az Aldi

Meglepően olcsón kínálják a héten az édesburgonyát az áruházláncok – de mi áll a hirtelen árzuhanás mögött? A látványos kedvezmények mögött komoly piaci feszültségek húzódnak.

Az október 16-tól érvényes akciós újságok tanúsága szerint mind az Aldi, mind a Lidl komoly kedvezménnyel kínálja az édesburgonyát. A két áruházlánc közül viszont ezúttal az Aldi vitte a prímet: a megszokott 999 Ft/kg helyett mindössze 429 Ft/kg-ért árulja a batátát. A Lidl szintén 999 Ft-os induló árról ad kedvezményt, ám csak a Lidl Plus applikációval rendelkező vásárlóknak jár a 30%-os engedmény, így ott 699 Ft/kg-ra csökken az elérhető kedvezményes ár. Azt viszont az akciós újságok egyik esetben sem árulják el, honnan származik a zöldség.

A mostani árharc jól mutatja, milyen erősen versenyeznek a diszkontláncok a friss zöldségek piacán is. Az Aldi ajánlata nemcsak a Lidlét múlja felül, hanem a szokásos piaci ár töredékéért kínálja diszkontlánc az édesburgonyát. Ez vélhetően készletalapú, célzott árazás, amellyel a lánc vásárlókat vonzana be – vagy tartana meg – egy olyan termékkategóriában, ahol az árérzékenység egyre nagyobb szerepet játszik.

Édesburgonya akció indul a magyar diszkontokban: a 2025.10.16-tól érvényes akciós újságok alapján az Aldi nyerte ezt a csatát.

Az édesburgonya népszerűsége ugyanis évről évre nő Magyarországon, ám a hazai termelés egyelőre nem tud lépést tartani a kereslettel. Az Agrárszektor korábbi cikke szerint a belföldi kínálat még mindig jelentős részben importtal egészül ki – ez különösen az őszi-téli időszakban jellemző. A mostani akciókban szereplő batáta eredete nem ismert, de mivel a hazai termékeket többnyire mindig jelzik, így a jelölés hiánya alapján valószínűleg külföldről származik.

A friss zöldségfronton tehát ismét kiéleződött a verseny, és az ilyen árak azt jelzik: a diszkontláncok nemcsak az alapélelmiszerek, hanem a zöldség-gyümölcs kategóriák terén is igyekeznek domináns pozíciót elérni. A kérdés már csak az, hogy a beszállítói láncok bírják-e az árnyomást – és mikor tud a magyar termelés is olyan volument biztosítani, amely stabilabb, kiszámíthatóbb kínálatot nyújt az édesburgonya iránt egyre élénkebb kereslettel szemben.