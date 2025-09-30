Elmarad az év végi nagy bevásárlási bumm: a magyar családoknak mostanra elfogyott a pénzük

Nyáron sok magyar háztartás költött a szokásosnál többet – legyen szó nyaralásról, felújításról vagy nagyértékű műszaki cikkekről –, így őszre és télre már visszafogottabb vásárlási kedv jellemzi a lakosságot. Egy friss online felmérés szerint a válaszadók többsége nem tervez komolyabb kiadást az év hátralévő részében, miközben a korábbi hónapokban a váratlan költségek is jelentősen megterhelték a családi kasszát.

Nyáron sokan mélyen a pénztárcájukba nyúltak, őszre és télre kevesebb költést terveznek – derül ki egy friss, online felméréséből. Az idei nyáron a nyaralás mellett a lakás- és kertfelújítás, valamint a műszaki cikkek, a lakberendezési tárgyak, a gépjárművek, a légkondicionálók és az iskolakezdéshez szükséges eszközök vásárlása jelentette a legnagyobb kiadást a magyar háztartásokban.

A válaszadók 60%-a többet költött ezen a nyáron, mint a megelőző évben, ami azt eredményezi, hogy a kora őszi hónapokban a többség már nem készül nagyobb kiadásokra, közel 25% pedig már egészen év végéig sem. Ugyanakkor az online vásárlások alkalmával nem kizárólag az ár dönt, a szállítási idő, a webáruház megbízhatósága és az általa kínált szolgáltatások is fontos tényezők.A Pepita.hu adatai szerint a vásárlók közel 80%-át nagyobb kiadások terhelték az idei nyáron, ami jelentősen befolyásolja a vásárlási kedvet az előttünk álló hónapokban. A válaszadók többsége nyaralásra, kirándulásra költött magasabb összeget, de nem sokkal maradt el a listán a lakás- vagy kertfelújítás sem.

Sokan vásároltak nagyértékű termékeket, amelyek közül a legnépszerűbbek a műszaki cikkek és a lakberendezési tárgyak voltak, őket követi az autó és motor kategória, valamint a légkondicionálók, mobil klímák. Ugyanakkor a kitöltők között többen már a hideg beköszöntére készültek, és gázkazánt vagy tűzifát vásároltak. A felmérésben résztvevők 12,7%-a az iskolakezdéssel járó kiadásokat is a nagyobb tételek közé sorolta.

Bár a mintához képest csekély számban, de megjelentek olyan tényezők is, mint az esküvő, a lakásvásárlás vagy a költözés. Emellett a váratlan kiadások, mint például az egészségügyi problémák vagy a javításra szoruló gépjárművek, szintén felemésztették a vásárlók tartalékait.