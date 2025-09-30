A védett kígyó nemcsak a padlást és a garázst választotta otthonául, hanem az éléskamrában is feltűnt, így szakértők szerint különös türelemre és odafigyelésre van szükség.
Elmarad az év végi nagy bevásárlási bumm: a magyar családoknak mostanra elfogyott a pénzük
Nyáron sok magyar háztartás költött a szokásosnál többet – legyen szó nyaralásról, felújításról vagy nagyértékű műszaki cikkekről –, így őszre és télre már visszafogottabb vásárlási kedv jellemzi a lakosságot. Egy friss online felmérés szerint a válaszadók többsége nem tervez komolyabb kiadást az év hátralévő részében, miközben a korábbi hónapokban a váratlan költségek is jelentősen megterhelték a családi kasszát.
Nyáron sokan mélyen a pénztárcájukba nyúltak, őszre és télre kevesebb költést terveznek – derül ki egy friss, online felméréséből. Az idei nyáron a nyaralás mellett a lakás- és kertfelújítás, valamint a műszaki cikkek, a lakberendezési tárgyak, a gépjárművek, a légkondicionálók és az iskolakezdéshez szükséges eszközök vásárlása jelentette a legnagyobb kiadást a magyar háztartásokban.
A válaszadók 60%-a többet költött ezen a nyáron, mint a megelőző évben, ami azt eredményezi, hogy a kora őszi hónapokban a többség már nem készül nagyobb kiadásokra, közel 25% pedig már egészen év végéig sem. Ugyanakkor az online vásárlások alkalmával nem kizárólag az ár dönt, a szállítási idő, a webáruház megbízhatósága és az általa kínált szolgáltatások is fontos tényezők.A Pepita.hu adatai szerint a vásárlók közel 80%-át nagyobb kiadások terhelték az idei nyáron, ami jelentősen befolyásolja a vásárlási kedvet az előttünk álló hónapokban. A válaszadók többsége nyaralásra, kirándulásra költött magasabb összeget, de nem sokkal maradt el a listán a lakás- vagy kertfelújítás sem.
Sokan vásároltak nagyértékű termékeket, amelyek közül a legnépszerűbbek a műszaki cikkek és a lakberendezési tárgyak voltak, őket követi az autó és motor kategória, valamint a légkondicionálók, mobil klímák. Ugyanakkor a kitöltők között többen már a hideg beköszöntére készültek, és gázkazánt vagy tűzifát vásároltak. A felmérésben résztvevők 12,7%-a az iskolakezdéssel járó kiadásokat is a nagyobb tételek közé sorolta.
Bár a mintához képest csekély számban, de megjelentek olyan tényezők is, mint az esküvő, a lakásvásárlás vagy a költözés. Emellett a váratlan kiadások, mint például az egészségügyi problémák vagy a javításra szoruló gépjárművek, szintén felemésztették a vásárlók tartalékait.
A Red Bull új, limitált ideig elérhető téli szezonális terméket mutat be a magyar piacon az Aldival.
A magyar fogyasztók szerint az élelmiszer-hulladék keletkezése a klímaváltozással egyenrangú kihívásnak számít.
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) immár nyolcadik éve vizsgálja a hazai háztartások élelmiszerhulladék-termelését.
Csütörtöktől (09.25.) elérhető az Aldi és a Lidl akciós újságja, ahol a szeptember egyik slágertermékét, a mag nélküli piros szőlő árát hasonlítottuk össze.
Kapcsold turbóra az őszi bevásárlást a SPAR és INTERSPAR áruházakban! Az új kuponfüzet 2025. szeptember 29. és október 1. között szerezhető be országszerte a promócióban...
Újabb fordulat következett be a nemzetközi tejpiacon: az utóbbi napokban csökkent a vaj ára.
Egyre több nyugdíjas panaszkodott arra, hogy élelmiszer-utalványaikat nem tudják felhasználni az önkiszolgáló kasszáknál.
Közeledik sokak kedvenc Shoppingünnepe, a Glamour napok 2025 ősz! Október 9-12. között érkezik a 20 éves Glamour-napok, amely akár 50% kedvezménnyel és több mint 425...
A Starbucks bejelentette, hogy bezárja észak-amerikai üzleteinek 1%-át, és 900 vállalati alkalmazottat bocsát el egy 1 milliárd dolláros átszervezési terv részeként.
A desszertek értékesítésének 80%-át a sütemények és egyéb cukrászati finomságok teszik ki.
A kereskedők egyre korábban kezdik a karácsonyi szezon előkészítését, már augusztusban megjelennek az ünnepi termékek a boltokban.
Az IKEA szeptemberben kezdődő pénzügyi évének meghatározó témaköre a főzés és étkezés.
Nehézfémek kioldódását mutatták ki különböző bögrékből. A termékből egy angol forgalmazón keresztül Magyarországra is érkezett.
-
Kupon Kánaánnal indul az október a SPAR-ban (x)
Kapcsold turbóra az őszi bevásárlást a SPAR és INTERSPAR áruházakban! Az új kuponfüzet 2025. szeptember 29. és október 1. között szerezhető be országszerte a promócióban részt vevő áruházakban, miközben a kuponok a MySPAR appban is elérhetőek.
-
Lehet-e egyszerre fenntartható és biztonságos az áramellátás? (x)
Rengeteg a feladat a magyar energiaszektor előtt, de szerencsére megoldási irány is akad bőven – derült ki a villamosipar első számú szakmai rendezvényén.