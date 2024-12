Döbbenetes: ennyi pénzt szánnak karácsonyi ajándékokra idén a magyarok

Egy friss felmérés szerint a közeli hozzátartozóknak a legtöbben 5-20 ezer forint között vásárolnak idén karácsonykor. A legkedveltebb ajándékok közé tartoznak a praktikus tárgyak és a személyre szabott meglepetések. A válaszadók kétharmada hibrid módon vásárol ajándékot, azaz online is rendel, de fizikai boltban is vásárol. A kutatásból kiderült, hogy bár a szeretet és az örömszerzés áll a középpontban, nem minden ajándék váltja ki a várt reakciót.

Közel 4000 fő vett részt a Pepita.hu friss, online felmérésében, amiben a karácsonyi ajándékozás trendjeit és buktatóit vizsgálták. A karácsonyi ajándékozás öröme és kihívásai minden évben lázban tartják a magyar családokat. A válaszadók ötöde csak a legközelebbi hozzátartozókat ajándékozza meg. A felmérésben résztvevők négyötöde (80%) az ajándékozott személy érdeklődése alapján választ ajándékot, míg ötödük érzelmi értéket keres a csomagban.

A válaszadók 59%-ának az ajándék mögötti szándék a legfontosabb, amikor ő kap ajándékot, míg 36% szerint maga a gesztus számít. A legkedveltebb ajándékok közé tartoznak a praktikus tárgyak és a személyre szabott meglepetések, ugyanakkor a legkevésbé vágyott ajándékok között szerepelnek az alkoholos italok és a filléres kacatok. Az ajándékozás rituáléját azonban beárnyékolhatja a stressz és az elvárások terhe is.

A közeli hozzátartozóknak a legtöbben 5-20 ezer forint között vásárolnak: 39% 5-10 ezer forint értékben, 35% pedig 10-20 ezer forint között költ. A távolabbi rokonok ajándékaira azonban kevesebbet szánunk, jellemzően 10 ezer forint alatt.

A válaszadók kétharmada hibrid módon vásárol ajándékot, azaz online is rendel, de fizikai boltban is vásárol. „Korcsoport szerinti bontásban megfigyelhető némi eltérés – magyarázta Dorcsinecz József, a Pepita.hu társalapítója. – A csak online rendelés aránya még mindig a 18-25 éveseknél a legnagyobb, a csak fizikai boltban vásárlás pedig a 46 év felettieknél. A hibrid vásárlás aránya pedig a 36 év felettieknél a legkiugróbb.”

Megható pillanatok és rémálom a fa alatt

Az ajándék néha épp a legjobbkor érkezik – a válaszadók közül sokan számoltak be arról, hogy karácsonykor jelentették be gyermekük érkezését, vagy ekkor született meg a család legkisebb tagja. Ugyanakkor nem minden meglepetés arat sikert: az anyóstól kapott melltartó, a szemránckrém, a doboz tea vagy az elefántos férfi tanga valószínűleg nem éppen jó értelemben hagyott mély nyomot a szeretet ünnepén. De ott is lehetett csodálkozás, ahol már egy lejárt szavatosságú italt kapott az illető, úgy, hogy nem is iszik alkoholt.

Továbbajándékozás és adok-kapok

A válaszadók harmada már tovább ajándékozott valamit – leggyakrabban édességet, italt vagy felesleges tárgyat. Nem ritka, hogy ezek az ajándékok kínos helyzeteket teremtenek: tízből egy válaszadó már visszakapta azt az ajándékot, amit ő adott korábban. Ugyanakkor a felmérés szerint a kapott ajándékok visszavitele vagy cseréje egyre elfogadottabb, a válaszadók kétharmada szerint ez nem udvariatlanság.