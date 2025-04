Ezt eddig kevés dolgozó tudta a SZÉP-kártyájáról: indulhat a nagy költekezés?

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A Széchenyi Pihenőkártya mindennapok része: a SZÉP kártya tulajdonos magyarok kétharmada havi több alkalommal is használja – derült ki egy friss felmérésből. Felhasználói népszerűsége mellett a gazdaság hajtóereje is, hiszen többletfogyasztást generál: háromból ketten többet költenek vele, mint nélküle tennék. Bár szűkebb felhasználói körrel, az egészségpénztár is kedvelt juttatás, elsősorban gyógyszerekre és gyógyászati segédeszközökre fordítják. A kutatásból az is kiderült, hogy a vásárlók egyre nyitottabbak a részletfizetésre: minden ötödik válaszadó fontolgatja, hogy online áruhitel segítségével vásárol nagyobb értékű terméket.

Címlapkép: Getty Images

