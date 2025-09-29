Elindult az akcióháború: az Aldi rákontráz a Lidlre, hatalmas kedvezményt szór ki a héten

Szeptember 25-től, csütörtöktől elérhető az Aldi és a Lidl akciós újságja, ahol a szeptember egyik slágertermékét, a mag nélküli piros szőlő árát hasonlítottuk össze. A két áruházláncba hétről-hétre újabb leakciózott termékek érkeznek, ezúttal pedig az Aldi nyerte az árversenyt.

A két népszerű áruházlánc 39. heti (09.25 - 10.01.) akciós újságjait fellapozva ugyanazzal a népszerű őszi gyümölccsel találkozhatunk: 500 gram mag nélküli piros szőlő az Aldiban és a Lidlben egyaránt 999 forintról lett leakciózva. Azonban míg az Aldi 35 százalék kedvezménnyel, 649 forintért adja, addig a Lidl áruházaiban csupán 30 százalékos kedvezménnyel, így 699 forintért elérhető a gyümölcs, ráadásul az is csak Lidl Plus alkalmazással.

Bár az Aldi most olcsóbb, a Lidl Plus felhasználóinak megérheti gyűjteni a pontokat. Az IOS és Android telefonokon egyaránt működő app szeptember 1-től 28-ig hirdetett olyan pontgyűjtő akciót, amivel zöldségek és gyümölcsök vásárlásával akár ötmillió forintot lehet nyerni Lidl kártyán, nem beszélve az értékes heti nyereményekről.

Forrás: Lidl és Aldi akciós újság.

A Lidl plasztik kártya nélküli hűségprogramja a telefonunkon, az alkalmazás letöltésével követhető: kuponokat válthatunk be, nyereményjátékokban vehetünk részt, követhetjük a vásárlásainkat és a kedvezményekből kapott spórolásunkat. Az Aldi is rendelkezik applikációval, náluk is elérhetők kuponok, valamint aktuális akciók, ahogy nyereményjátékkal készülnek a vásárlók számára.

Ugyan az áruházak hetente számos termékre adnak kedvezményt, és megszokott, hogy hol az egyik, hol a másik akcióz le bizonyos termékeket, az Aldi most több olyan vásárlót csábíthat be, aki kifejezetten szőlőt vásárolnának.

De ha mégis a Lidlre esik a választás

Ha mégis a Lidlbe térnénk be, ezen a héten tízezer forintokért vihetjük haza a wellness élményt. A Sensiplast Lábpezsgőfürdő négy masszásgörgőjével olyan reflexzónás masszázst ad, ami serkenti a vérkeringést, ráadásul melegentartó funkcióval és három darab pedikűrrátéttel rendelkezik. A 9999 forintért kapható otthoni lábpezsgőfürdő Észak-Közép- és Dél-Közép-Magyarországon ugyan nem lesz elérhető a héten, még több egészségügyi termék is fellelhető az újságban, mint például a szintén ennyiért kapható Vitalmaxx masszáspizstoly. A hat erősségi fokozatban használható masszírozókészülék négy válogatható masszázsfejjel rendelkezik.

Az Aldi non-food termékei között a héten főként barkács, kertészeti és kisállat termékeket találhatunk a ruházatok mellett, ők is főleg az őszre, illetve már a halottak napjára is készülnek: üzleteikben már 99 forintól kapható legalább 15 óráig égő mécses.