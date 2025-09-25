A 200 négyzetméternél kisebb boltok folyamatosan jelzik a szerződéskötési szándékukat, ugyanakkor a 400 négyzetméternél nagyobb boltok a változások veszteseinek érzik magukat.
Forradalom a digitális fizetésben: új szintre lép a SZÉP-kártya
Magyarországon több mint másfél millió ember használ SZÉP-kártyát, ám az online fizetés eddig körülményes és elavult folyamat volt, külön oldalra irányították át a felhasználókat, újra és újra meg kellett adniuk a kártya adatokat, ami nemcsak kényelmetlen, de időigényes is. A K&H Bank a Nevogate Payment Services Kft.-vel együttműködve most elindította saját SZÉP API- projektjét, amely korszerűsíti a digitális SZÉP- kártyás fizetést, valamint egyszerűbbé és gyorsabbá teszi a mindennapokat, egy sokakat érintő helyzet hatékony és innovatív kezelésével.
Az új fejlesztésnek köszönhetően a kártyaadatok megadása immár közvetlenül a kereskedő weboldalán történik, így a vásárló egy modern, iparági sztenderdeknek megfelelő felületen intézheti fizetéseit. Lehetőség nyílik a kártyaadatok elmentésére is, így a következő vásárlásnál mindössze egy kattintással végrehajtható a tranzakció, természetesen a megfelelő biztonsági garanciák mellett.
A fizetés a jövőben one/flip payment módban is elérhető lesz, amellyel a vásárlás még gördülékenyebbé válik. A rendszerhez elsőként olyan partnerek csatlakoztak, mint a Belozzo és a Burger King, és hamarosan a Wolt, valamint a Foodora vásárlói is élvezhetik a kényelmesebb fizetési élményt.
A SZÉP- kártya technikailag hasonlít a hagyományos bankkártyához, viszont a kapcsolódó háttérfolyamatok és az elfogadói hálózat teljesen eltérőek. Ezért a K&H már 2012-ben egy speciális, dedikált fejlesztői csapatot hozott létre, amely azóta is úttörő szerepet játszik a hazai digitális innovációkban. A csapat bankkártyás és rendszertechnikai tudását ötvözve hozta létre előbb a digitális SZÉP- kártyát, és a mostani fejlesztéssel újabb mérföldkőhöz érkeztek.
Újabb brutális áremelési hullám érheti el Magyarországot: élelmiszerek, ruhák, bútorok sem ússzák meg
Lantos Csaba energiaügyi miniszter tegnap este kiadott rendelete alapján október 1-jétől több termék EPR-díja emelkedik – írja a Szabad Európa.
Az intézkedés oka a termékekben felmerült rovarszennyezettség (molylepke) gyanúja.
Húsz év alatt a Lidl Magyarországon nemcsak piacvezető élelmiszerlánccá vált, hanem olyan közösségi szereplővé is
Talán még hónapokig folytathatta volna üzelmeit a raktáros, de lebuktatta egy éber vagyonőr.
Van egy kis káosz: épp folyik a betakarítás, mindenki szabadulna a plusztól, exportálna, a rosszabb tételeket pedig minél előbb eladná.
Míg Magyarországon az olcsóbb alapmodell 3 hétnyi fizetésből jön ki, addig Svájcban ez az érték két nap, Indiában pedig több mint fél év.
A „milyen helyzetben van a magyar pálinkatermelés és fogyasztás?” kérdésre Mihályi László, a Pálinka Nemzeti Tanács elnöke lakonikus választ ad: „katasztrofális”.
A vásárlók összesen 1,4 milliárd forintot takarítottak meg az akció keretében, amely fokozatosan csökkenő árakkal vonzotta a vevőket
A nyári szezon lezárultával új kiszállítási idősávokat vezet be a Kifli.hu a Budapest–Balaton régióban.
A szeptember 17-én megnyílt budapesti üzlet nem csupán termékeket kínál, hanem valódi pihenést nyújtó teret biztosít.
Arany- és ezüstérmeket hozott haza a Kreinbacher, a Sauska, a Szentpéteri Borpince, a Törley és az erdélyi magyar Carassia is.
Te is így adod el a cuccaidat a Vinted-en, Facebook-on? Most érkezett, brutál NAV-bírságot kaphatsz!
A közhiedelemmel ellentétben bizonyos értékhatár felett a neten eladott használt holmink után is adózni kell, bizonylatot kell kiállítani, nyilvántartást vezetni.
Hét európai ország fogyasztói szervezetével fogott össze a Tudatos Vásárlók Egyesülete, hogy felmérjék, a különböző háztartási kisgép márkák mennyire népszerűek a fogyasztók körében.
Máris kapható az IKEA-ban a cég karácsonyi kalendáriuma, ami idén pontosan ugyanannyiba kerül, mint tavaly.
Fontos változás élesedik a Tesco Clubcard ponthatárainál: rengeteg vásárlót érint már ebben a pontgyűjtő időszakban
A Tesco változtat a Clubcard-pontok összesítésének szabályain: 2025. szeptember 28-ig csak azok a vásárlók kapnak pontösszesítőt, akik legalább 1000 pontot gyűjtöttek.
Több mint hetven év után újjáéled Budafokon a történelmi Haggenmacher sörfőzde.
200 millió forint fogyasztóvédelmi bírságot kapott a Wolt cégcsoport.
Csütörtöktől ismét elérhető a Lidl befőzőautomatája: a Silvercrest Kitchen Tools terméke az őszi befőzések kedvence lehet.
AI és a magyar munkaerőpiac: kit hoz előnybe, és kit sodor partvonalra?
Sólyom Balázst, a Trendency Zrt. adatüzletágának vezetőjét kérdeztük.
Új korszakot indít a Lidl (x)
