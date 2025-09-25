Forradalom a digitális fizetésben: új szintre lép a SZÉP-kártya

Magyarországon több mint másfél millió ember használ SZÉP-kártyát, ám az online fizetés eddig körülményes és elavult folyamat volt, külön oldalra irányították át a felhasználókat, újra és újra meg kellett adniuk a kártya adatokat, ami nemcsak kényelmetlen, de időigényes is. A K&H Bank a Nevogate Payment Services Kft.-vel együttműködve most elindította saját SZÉP API- projektjét, amely korszerűsíti a digitális SZÉP- kártyás fizetést, valamint egyszerűbbé és gyorsabbá teszi a mindennapokat, egy sokakat érintő helyzet hatékony és innovatív kezelésével.

Az új fejlesztésnek köszönhetően a kártyaadatok megadása immár közvetlenül a kereskedő weboldalán történik, így a vásárló egy modern, iparági sztenderdeknek megfelelő felületen intézheti fizetéseit. Lehetőség nyílik a kártyaadatok elmentésére is, így a következő vásárlásnál mindössze egy kattintással végrehajtható a tranzakció, természetesen a megfelelő biztonsági garanciák mellett.

A fizetés a jövőben one/flip payment módban is elérhető lesz, amellyel a vásárlás még gördülékenyebbé válik. A rendszerhez elsőként olyan partnerek csatlakoztak, mint a Belozzo és a Burger King, és hamarosan a Wolt, valamint a Foodora vásárlói is élvezhetik a kényelmesebb fizetési élményt.

A SZÉP- kártya technikailag hasonlít a hagyományos bankkártyához, viszont a kapcsolódó háttérfolyamatok és az elfogadói hálózat teljesen eltérőek. Ezért a K&H már 2012-ben egy speciális, dedikált fejlesztői csapatot hozott létre, amely azóta is úttörő szerepet játszik a hazai digitális innovációkban. A csapat bankkártyás és rendszertechnikai tudását ötvözve hozta létre előbb a digitális SZÉP- kártyát, és a mostani fejlesztéssel újabb mérföldkőhöz érkeztek.