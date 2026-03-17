Súlyos figyelmeztetés érkezett: hamarosan milliók fizethetnek többet ezért a szolgáltatásért

Holló Bence, a Magyar Biztosítók Szövetség elnöke és az NN Biztosító elnök-vezérigazgatója a Portfolio Biztosítás 2026 konferencián jelezte, hogy a hazai biztosítási piacon díjemelések várhatóak, különösen a lakás- és életbiztosítások esetében. A szektor nyereségessége nőtt, de a fenntartható ár-érték arány érdekében elengedhetetlen a szabályozási környezet egyszerűsítése és a különadók kivezetése.

A hazai biztosítási piac 2025-ben fordulópontot ért el: a szektorszintű díjbevételek reálértéken nőttek, bár még mindig elmaradnak a korábbi szintektől. A növekedés motorja az életbiztosítás volt, ahol az egyszeri és eseti díjak jelentősen emelkedtek, a MABISZ adatai szerint a teljes díjalap több mint 25%-kal nőtt, korrigált alapon pedig 12% fölötti növekedést regisztráltak. A nem-élet szegmens is folyamatosan fejlődött.

A nyereségesség javulása mögött nagy szerepe volt az adójóváírásnak: a biztosítók az adókiigazítás révén 230 milliárd forinttal növelték állampapír-portfóliójukat. A MABISZ stratégiája öt fő területre koncentrál: a védelmi rés csökkentése, a kockázati életbiztosítások és a magánegészségbiztosítások szerepének növelése, a különadók kivezetése, valamint a szabályozói környezet fejlesztése a digitalizáció és innováció támogatása érdekében.

A biztosítási piac erős versenyt mutat: a nem-élet szegmens egyes területein magas a penetráció, míg az életbiztosításoknál alacsony az érdeklődés nemzetközi összehasonlításban. A lakásbiztosítások esetében, amelyet Holló a piac „koronagyémántjának” nevezett, 80%-os penetráció mellett a darabszámok stagnálnak, de az ár-érték arány javulása fennmaradásához díjemelés szükséges.

A gépjárműbiztosítások vegyes képet mutatnak: a kötelező felelősségbiztosítások és casco díjbevételek emelkedtek, a szerződések darabszáma azonban csökkent. A magánegészség-biztosítások 20%-os növekedést mutattak, de a költések mindössze 5%-át fedezik.

Holló kiemelte, hogy a MABISZ elsődleges feladata a szabályozási környezet egyszerűsítése és a digitalizáció, AI-implementáció lehetőségeinek kihasználása. A szövetség aktívan együttműködik a szabályozókkal a piaci működést segítő, innovációbarát szabályozások kialakításán, így biztosítva a szektor hosszú távú, organikus növekedését.

