Súlyos figyelmeztetés érkezett: hamarosan milliók fizethetnek többet ezért a szolgáltatásért
Holló Bence, a Magyar Biztosítók Szövetség elnöke és az NN Biztosító elnök-vezérigazgatója a Portfolio Biztosítás 2026 konferencián jelezte, hogy a hazai biztosítási piacon díjemelések várhatóak, különösen a lakás- és életbiztosítások esetében. A szektor nyereségessége nőtt, de a fenntartható ár-érték arány érdekében elengedhetetlen a szabályozási környezet egyszerűsítése és a különadók kivezetése.
A hazai biztosítási piac 2025-ben fordulópontot ért el: a szektorszintű díjbevételek reálértéken nőttek, bár még mindig elmaradnak a korábbi szintektől. A növekedés motorja az életbiztosítás volt, ahol az egyszeri és eseti díjak jelentősen emelkedtek, a MABISZ adatai szerint a teljes díjalap több mint 25%-kal nőtt, korrigált alapon pedig 12% fölötti növekedést regisztráltak. A nem-élet szegmens is folyamatosan fejlődött.
A nyereségesség javulása mögött nagy szerepe volt az adójóváírásnak: a biztosítók az adókiigazítás révén 230 milliárd forinttal növelték állampapír-portfóliójukat. A MABISZ stratégiája öt fő területre koncentrál: a védelmi rés csökkentése, a kockázati életbiztosítások és a magánegészségbiztosítások szerepének növelése, a különadók kivezetése, valamint a szabályozói környezet fejlesztése a digitalizáció és innováció támogatása érdekében.
A biztosítási piac erős versenyt mutat: a nem-élet szegmens egyes területein magas a penetráció, míg az életbiztosításoknál alacsony az érdeklődés nemzetközi összehasonlításban. A lakásbiztosítások esetében, amelyet Holló a piac „koronagyémántjának” nevezett, 80%-os penetráció mellett a darabszámok stagnálnak, de az ár-érték arány javulása fennmaradásához díjemelés szükséges.
A gépjárműbiztosítások vegyes képet mutatnak: a kötelező felelősségbiztosítások és casco díjbevételek emelkedtek, a szerződések darabszáma azonban csökkent. A magánegészség-biztosítások 20%-os növekedést mutattak, de a költések mindössze 5%-át fedezik.
Holló kiemelte, hogy a MABISZ elsődleges feladata a szabályozási környezet egyszerűsítése és a digitalizáció, AI-implementáció lehetőségeinek kihasználása. A szövetség aktívan együttműködik a szabályozókkal a piaci működést segítő, innovációbarát szabályozások kialakításán, így biztosítva a szektor hosszú távú, organikus növekedését.
Egyre több akció csak hűségkártyával érhető el
An elmúlt években látványos fordulat történt a kereskedelemben. Az inflációs időszak után a vásárlók árérzékenyebbek lettek, a boltok pedig egyre inkább a hűségprogramokon keresztül célozzák meg őket. Ma már sok üzletben a legnagyobb kedvezmények kizárólag hűségkártyával aktiválhatók, sőt egyes akciók csak applikáción keresztül érhetők el.
Súlyos csapdába sétálhat be rengeteg magyar lakástulajdonos: egy teljes évig duplán fizethet, aki nem figyel
Az idei lakásbiztosítási kampány első tíz napjában az alkuszcégek az előző évnél néhány százalékkal több szerződésváltást regisztráltak.
Súlyos milliókat bukhat a lakásán rengeteg magyar: így védik be most az otthonukat az élelmes tulajok
A lakásbiztosítási kampány első hetében a tavalyinál 7 százalékkal többen váltottak biztosítót - ez derül ki az egyik közvetítő friss adataiból.
Kiderült a keserű igazság: hiába a kiemelkedő magyar eredmény, a mindennapokban csúnyán elbukunk ezen a területen
Miközben a felső tagozatos és középiskolás diákok többsége rendelkezik alapvető biztosítási ismeretekkel, saját felkészültségüket jóval alacsonyabbra értékelik.
Hihetetlen ami kiderült a Debreceni CATL-gyár működéséről: ez a szerződés mégis hogyan születhetett meg?
Az aránytalanság különösen szembetűnő, ha más szakmák kötelező felelősségbiztosítási előírásaival vetjük össze a számokat.
A szombaton kitört közel-keleti háború miatt sok magyar utas rekedt külföldön, miközben az utasbiztosítások többsége nem nyújt fedezetet háborús vagy ahhoz hasonló helyzetekben.
A közel-keleti események miatt a Groupama Biztosító több száz ügyfele rekedt külföldön:
A szövetség közleményében arra hívta fel a figyelmet, hogy halaszthatatlan utazás esetén érdemes ellenőrizni, szerepel-e a célország a "nem ajánlott úticélok" között.
Az iráni háború okozta légtérzár és járattörlések miatt magyarok ezrei ragadtak külföldön, elsősorban az Egyesült Arab Emírségekben.
Nagyon fontos tudnivalókat közölt az egyik biztosítási alkusz azoknak, akik most a háború által érintett országokban vannak.
Kátyúpokollá váltak a magyar utak 2026-ra: sok autós kárát nem térítik meg, ezen buknak el a biztosítónál
Több hazai biztosító is arról számolt be, hogy idén jóval több kátyúkár-bejelentés futott be az autósoktól. Van, ahol tízszeres emelkedést látnak.
A jegybank adatai alapján az éves díjak növekedése mindössze 1,8 százalék volt, ami részben a lakásbiztosítási kampánynak és a biztosítók önkéntes díjkorlátozásának köszönhető.
Súlyos probléma veszélyeztett több magyar lakástulajt is: ezt kell tenned, ha el akarod kerülni a bajt
Az elemzés alapján a kármennyiség 36 százalékkal emelkedett az előző évekhez képest, és az éves károk közel harmada egyetlen nyári hónaphoz, a júliusi viharokhoz köthető.
Életveszélyes dolgot művel rengeteg magyar biztosítás nélkül: csak akkor döbbennek rá, ha már megtörtént a baj
Nemzetközi adatok szerint tízből két sportbaleset a sízéshez kapcsolódik.
A fehérjeárak elszálltak, mégis rekordot döntött a BioTechUSA: ezek váltak a vásárlók kedvenc termékeivé
Lévai Bálintot, a cég tulajdonosát kérdeztük.
Nincs több kérdés, a GVH Árfigyelő adatai is megerősítik: tényleg a Lidl kínálta az átlagosan legolcsóbb élelmiszerkosarat az év első két hónapjában
A GVH Árfigyelő adatai igazolják: a Lidl kínálta az átlagosan legolcsóbb élelmiszerkosarat az év első két hónapjában.