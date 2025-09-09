Meglepő trend rajzolódott ki a nyaralásoknál: így utaztak a magyarok 2025-ben

Nem történt trónfosztás: a belföldi nyaralók körében idén is Siófok bizonyult a legnépszerűbb nyári úti célnak a Szallas.hu adatai szerint. A toplista második helyére Budapest, a harmadikra Eger került. A Balaton térsége a foglalások harmadát adta, megelőzve Észak-Magyarországot és a Dél-Alföldet. A nyár csúcsidőszaka - trendszerűen - augusztus volt, amely a foglalások több mint 40 százalékát hozta. A SZÉP-kártya használata a főszezonban is jelentős volt.

A rövid utazások uralták az idei nyarat is: a kétéjszakás (30%) és az egyéjszakás (28%) pihenések voltak a leggyakoribbak a Szallas.hu adatai alapján. Hároméjszakás pihenést az utazók 20 százaléka választott, négy éjszakára 12 százalékuk maradt. Az ötéjszakás foglalások aránya 5, a hatéjszakásaké 3 százalék volt. Mindössze a foglalások 2%-a szólt egyhetes vagy hosszabb tartózkodásra.

Szállástípusok közül a legkeresettebb az apartman (32%) volt, amelyet a hotelek (27%) és a vendégházak (22%) követtek országos viszonylatban. A panziók 13 százalékkal részesedtek, míg az „egyéb” kategóriába a foglalások 6 százaléka tartozott. A vendégek a szállásfoglalások harmadánál kértek valamilyen ellátást, leginkább reggelit. A hotelben vakációzók többsége 3 vagy 4 csillagos lehetőség mellett döntött. „10-ből 8 nyári, belföldi szállásfoglalás 170 ezer forint alatti kategóriába esett – magyarázta Kelemen Lili, a Szallas.hu sajtószóvivője.

Még részletesebben: a foglalások közel fele 70 ezer forint alatti értékű volt (47%), és a 70–170 ezer forintos kategória adta a második legnagyobb szeletet (34%)”. A sajtószóvivő azt is hozzátette, hogy az ennél magasabb kosárérték jóval ritkábban fordult elő: a 170–270 ezer forint közötti foglalások aránya 12% volt, míg a 270–370 ezer forintos sáv 4 százalékot tett ki. A 370 ezer forint feletti foglalások aránya 3% körül alakult. A nyári, belföldi foglalásokhoz kapcsolódó online fizetések összértékének 27 százalékát SZÉP-kártyával fizették a Szallas.hu oldalon.

A nyári hónapok közül az augusztus emelkedett ki a foglalások 43 százalékával, ez a tavalyi évhez hasonló trend. Az viszont változás a 2024-es szezonhoz képest, hogy június nagyobb arányban részesült a Szallas.hu foglalásaiból idén, míg július némileg veszített súlyából. Utóbbihoz az esős, viharos időjárás nagyban hozzájárult.

Siófok még mindig a magyarok kedvence

A Szallas.hu idei nyári foglalási adatai alapján Siófok, Budapest és Eger bizonyultak a legnépszerűbb hazai úti célnak a belföldi utazók körében. A top 10-es listára felkerült még Balatonfüred, Gyula, Hajdúszoboszló, Szeged, Hévíz, Pécs és Nyíregyháza is. A foglalások régiós megoszlása szerint a Balaton toronymagasan vezetett (31%), majd Észak-Magyarország (16%) és a Dél-Alföld (11%) következtek a dobogón.

Hogyan nyaraltak a párok és a családosok?

A foglalások 44 százalékát párok adták, míg 35 százaléknál gyermek is volt a vendégek között. A párok körében a foglalások harmadával a hotelek voltak a legnépszerűbbek, míg a gyermekes foglalások közel 40 százaléka apartmanba szólt a nyáron. A párok körében egyezik a legkeresettebb települések élmezőnye az összesített eredményekkel, a gyerekeseknél viszont Siófokot Gyula, majd Hajdúszoboszló követte. Míg a párok közel 60 százaléka legfeljebb 70 ezer forintot fizetett a szállásért, a családok nagyobb része (40%) 70-170 ezer forint között költött rá. Van eltérés az előfoglalási szokásuk között is: a pároknál a nyári időszakra az átlagos előfoglalási idő 44 nap, míg a családoknál 62 nap volt.

Ezek voltak a nyár legnépszerűbb programjai

Nemcsak a szálláshelyek, hanem a környékbeli programok, látnivalók is nagyban hozzájárulnak a belföldi úti célok népszerűségéhez. Szabó Zsolt, a Szallas.hu Programok és Attrakciók Üzletágának vezetője elmondta, hogy a vízparti élmények mellett a várak és az állatkerti attrakciók is kiemelt figyelmet kaptak idén nyáron is.

Mi várható szeptemberben?

Az előrejelzések szerint szeptemberben még kitart a jó idő, ami kedvez a belföldi utazóknak. A szeptemberi foglalások alapján a Balatont megelőzve az észak-magyarországi régió került a dobogó élére. A települések toplistáját jelenleg Budapest vezeti, Eger, Siófok, Gyula és Szeged követik. A foglalások szállástípusonkénti megoszlása is változást jelez: az apartmanokat megelőzve a hotelek részesültek a legnagyobb arányban a Szallas.hu szeptemberi előfoglalásaiból. Szeptemberben nő a párban utazók aránya a nyári időszakhoz képest, erre a hónapra a foglalások 58 százaléka 2 főre szól.