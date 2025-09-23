Újabb brutális áremelési hullám érheti el Magyarországot: élelmiszerek, ruhák, bútorok sem ússzák meg

Lantos Csaba energiaügyi miniszter tegnap este kiadott rendelete alapján október 1-jétől több termék EPR-díja emelkedik – írja a Szabad Európa.

Az EPR (kiterjesztett gyártói felelősség) díjat a gyártók fizetik a termékek és csomagolóanyagok újrahasznosításáért a Mohu Mol Hulladékgazdálkodási Zrt.-nek, de a végső terhet a fogyasztók viselik.

A díjemelés szinte az összes csomagolási anyagot érinti, így a nem újrahasznosított műanyagokat, fémeket, üvegeket, valamint képernyőket, monitorokat, lámpákat, elemeket, akkumulátorokat, gépjárműveket és abroncsokat is. Az emelés mértéke termékenként változik: bizonyos esetekben „csak” 10 százalékos, de akadnak olyan tételek is, ahol többszörösére nő az összeg.

A hazai EPR-díjak eddig is az európai átlag felett voltak: egy számítógépes monitor díja például ötszöröse az osztrák árszintnek. Tavaly a Mohu Zrt. az EPR-díjakból 220 milliárd forintot kasszírozott, és az októbertől érvényes emelés miatt idén ez az összeg várhatóan még magasabb lesz.