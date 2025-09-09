Az amerikai gazdaság egyre nehezebben nevezhető egészségesnek, miközben a munkaerőpiac folyamatosan romlik és az infláció ismét emelkedni kezdett.
Sokkoló adatok érekeztek az Eurostattól: így alakultak az élelmiszerárak Európában
Az Európai Unióban a mezőgazdasági termékek átlagos kibocsátási ára 2025 második negyedévében 5,6 százalékkal volt magasabb, mint egy évvel korábban - közölte hétfőn a luxemburgi székhelyű uniós statisztikai hivatal, az Eurostat.
A legnagyobb drágulást a tojásnál 27,8, a gyümölcsöknél 21,1 és a tejnél 13,3 százalékkal, míg legnagyobb árcsökkenést az olívaolajnál 39,9, és a burgonyánál 29,1 százalékkal mérték.
A mezőgazdaságban felhasznált, áruk és szolgáltatások - például az energia, a műtrágya és a takarmány - átlagosan 0,4 százalékkal drágultak. A műtrágyák és talajjavítók ára 5,6 az állatorvosi kiadásoké 3,3 százalékkal nőtt, míg az energia és a kenőanyagok ára 5,8 százalékkal csökkent, ezen belül a motorhajtóanyag 10,8 százalékkal lett olcsóbb.
Az uniós tagállamok többségében emelkedtek a mezőgazdasági kibocsátási árak, kivételt csak Görögország jelentett, ahol 0,1 százalékos csökkenést jegyeztek fel. A legnagyobb áremelkedést Lettországban 21,8, Írországban 21,1 és Luxemburgban 18,4 százalékkal regisztrálták.
A beruházásokhoz nem kapcsolódó mezőgazdasági inputárak 17 tagállamban nőttek, leginkább Hollandiában 6,1, Magyarországon 5,6, és Ausztriában 2,9 százalékkal. Csökkenés Cipruson és Bulgáriában 3,4 százalék, valamint Romániában 3,1 százalék volt.
Nesze neked árrésstop, nyugati szinten a magyar élelmiszerárak: ezt egyre kevesebb ember pénztárcája bírja
Az árrésstop mérsékelte ugyan az érintett termékek árát, de a magyar élelmiszerárak az elmúlt években olyan mértékben emelkedtek, hogy felzárkóztak a nyugat-európai szinthez.
Nemzetközi együttműködésben a Tudatos Vásárlók Egyesülete 14 márka 80 porszívóját vizsgálta meg alaposan.
Az élelmiszerárak elszálltak, a pénztárcák pedig egyre vékonyabbak: sok magyar családnak ma már az is kihívás, hogy miből és hogyan rakja össze a heti menüt.
A LEGO soha nem megy ki a divatból – sőt, Magyarországon egyre szélesebb rétegeket hódít meg, a gyerekektől a gyűjtőkön át egészen a felnőtt rajongókig.
Újabb rekordokat ért el az italcsomagolás visszaváltási rendszer, hárommilliárd palack, doboz és üveg került vissza a körforgásba.
Amennyiben a termékből bárki vásárolt, és az még a birtokában van, semmiképp se fogyassza el.
Különösen a gyermekek és fiatalok fejlődő szervezetére káros a dolog.
Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén érkezett bejelentés alapján nem engedélyezett rodamin B színezéket mutattak ki a TRS márkájú indiai curryporban.
Elindult a nyugdíjasoknak járó élelmiszer-utalványok postázása, a Lidl pedig felelős, piacvezető vállalatként támogatva az időseket, jelentős kedvezményeket ad számukra.
Dinamikusan terjeszkedik a Pepco Magyarországon, és nem tervez leállni a cég, továbbiak nyitását is tervezik
A kiskereskedelmi forgalom az előző év azonos időszakit 1,7%-kal haladta meg, az előző hónaphoz képest 0,5%-kal mérséklődött.
Bár a vásárlási hajlandóság magas, sokakat visszatart a fizikai távolság.
A nyári szezont követően, elsősorban a boltok által nyújtott kedvezmények és akciók hozzák meg a kedvet a vásárláshoz.
Legendás üdítőital márka tér vissza a magyar boltok polcaira: imádták a vásárlók a 70-es, 80-as években
Újabb klasszikus magyar üdítőmárka tért vissza a boltok polcaira.
Bár elvileg két éve lehetőségünk lenne a boltok kasszáinál díjmentesen készpénzt felvenni, a gyakorlatban alig találni olyan üzletet, ahol valóban elérhető a szolgáltatás.
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) ellenőrei súlyos élelmiszerbiztonsági problémákat tártak fel egy budapesti raktárban.
Kongatják a vészharangot, brutálisan bezuhant a hazai sörforgalom: ezt már a legnagyobb főzdék is megérzik
A Magyar Sörgyártók Szövetségének igazgatója szerint a fiatalabb generáció tudatosabban fogyaszt, sokan már inkább teljesen kerülik az alkoholt.
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) összesen 72 termék tesztjét végezte el a mosóporok, mosószerek és mosókapszulák között.