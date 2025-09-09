Sokkoló adatok érekeztek az Eurostattól: így alakultak az élelmiszerárak Európában

Az Európai Unióban a mezőgazdasági termékek átlagos kibocsátási ára 2025 második negyedévében 5,6 százalékkal volt magasabb, mint egy évvel korábban - közölte hétfőn a luxemburgi székhelyű uniós statisztikai hivatal, az Eurostat.

A legnagyobb drágulást a tojásnál 27,8, a gyümölcsöknél 21,1 és a tejnél 13,3 százalékkal, míg legnagyobb árcsökkenést az olívaolajnál 39,9, és a burgonyánál 29,1 százalékkal mérték.

A mezőgazdaságban felhasznált, áruk és szolgáltatások - például az energia, a műtrágya és a takarmány - átlagosan 0,4 százalékkal drágultak. A műtrágyák és talajjavítók ára 5,6 az állatorvosi kiadásoké 3,3 százalékkal nőtt, míg az energia és a kenőanyagok ára 5,8 százalékkal csökkent, ezen belül a motorhajtóanyag 10,8 százalékkal lett olcsóbb.

Az uniós tagállamok többségében emelkedtek a mezőgazdasági kibocsátási árak, kivételt csak Görögország jelentett, ahol 0,1 százalékos csökkenést jegyeztek fel. A legnagyobb áremelkedést Lettországban 21,8, Írországban 21,1 és Luxemburgban 18,4 százalékkal regisztrálták.

A beruházásokhoz nem kapcsolódó mezőgazdasági inputárak 17 tagállamban nőttek, leginkább Hollandiában 6,1, Magyarországon 5,6, és Ausztriában 2,9 százalékkal. Csökkenés Cipruson és Bulgáriában 3,4 százalék, valamint Romániában 3,1 százalék volt.