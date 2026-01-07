Donald Trump unokája, a 18 éves Kai Trump első podcastinterjújában őszintén beszélt arról, milyen kihívásokkal jár a titkosszolgálat állandó jelenléte a magánéletében.
Gigaüzlet készül az olajiparban: ezek a cégek vennék meg az orosz Lukoil külföldi eszközeit
A Chevron és a Quantum Capital Group közös ajánlatot tett a szankciók alatt álló orosz Lukoil mintegy 22 milliárd dollárra becsült külföldi eszközeire, ami magában foglalja a vállalat teljes nemzetközi portfólióját.
A két társaság az üzlet létrejötte esetén egymás között osztaná fel a Lukoil nemzetközi eszközeit. A Quantum által vezetett ajánlat kiterjed a vállalat teljes külföldi vagyonára, beleértve az olaj- és gáztermelést, finomítókat, valamint több mint kétezer európai, ázsiai és közel-keleti töltőállomást. A tranzakció a Quantum londoni leányvállalata, az Artemis Energy közreműködésével valósulna meg.
A befektetők hosszú távú tulajdonlást és üzemeltetést ígérnek, ami várhatóan kedvező fogadtatásra talál a Trump-kormányzatnál. A Quantum alapítója, Wil VanLoh texasi olajmágnás már egyeztetett amerikai kormányzati tisztviselőkkel, hangsúlyozva, hogy ajánlatuk révén stratégiai jelentőségű energetikai eszközök kerülnének tartós amerikai tulajdonba.
Egy magas rangú amerikai kormányzati tisztviselő a Financial Timesnak nyilatkozva üdvözölte a Quantum–Chevron-ajánlatot: "Olyan értékesítést szeretnénk, amely hosszú távra amerikai tulajdonos és üzemeltető kezébe helyezi ezeket az eszközöket. Nem akarunk olyan helyzetet, ahol valaki csak megveszi, majd gyorsan továbbadja – ez az ajánlat tehát vonzó lehetőség."
A Chevron korábban önállóan is fontolgatta, hogy licitál a Lukoil egyes külföldi eszközeire, különös tekintettel a kazahsztáni Tengiz olajmezőben lévő öt százalékos részesedésre, amelynek üzemeltetésében a vállalat is részt vesz.
A Quantum és a Chevron mellett más szereplők is versenyben vannak a Lukoil külföldi eszközeiért, köztük a Mol, a Carlyle befektetési alap és az abu-dzabi International Holding Company is.
Az aukciós folyamat tavaly novemberben gyorsult fel, miután a svájci Gunvor árukereskedelmi cég visszalépett a tervezett üzlettől, miután a Trump-kormányzat jelezte, hogy blokkolná a tranzakciót, és a céget "a Kreml bábjának" nevezte.
Az amerikai pénzügyminisztérium január 17-ig szabott határidőt a Lukoillal folytatott tárgyalások lezárására. Bármilyen megállapodás amerikai hatósági jóváhagyást igényel, ami gyakorlatilag vétójogot biztosít Donald Trump számára.
Bár egy ideig még látszott a fény az alagút végén, végül olyan csődbe kerültek a tulajdonosok, hogy még a gyár teljes ipari berendezése eladósorba került.
A kormány könnyít a KKV-k számára elérhető kamatmentes hitelprogram feltételein, amelyre eddig közel ezer igénylés érkezett.
Ezen a héten Lakatos István, Orbók Ilona, Bojinka Miklós, Balogh Péter, valamint Balogh Levente várta a befektetésre éhes kishalakat a Cápák között legújabb részében.
Rácz Jenő több éven át dolgozott Európa és Ázsia meghatározó konyháiban, mielőtt hazatért Magyarországra.
Az év vége sok vállalkozó számára nemcsak az üzleti zárásról, hanem komoly stratégiai döntésekről is szól.
A legkisebb összegeket a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Nyírbogdányra és Nyírgelsére, valamint a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei 5 ezer fős Alsózsolcára szabták ki.
A hazai szabályozás szerint dohányboltot kétféle módon lehet üzemeltetni: koncessziós engedéllyel, amelyet még 2013-ban nyertek el a vállalkozók, illetve külön feljogosítással.
A legnagyobb egyedi bírságot a GVH a Volvo Hungária Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-re szabta ki, az ügy a köznyelvben „kukásautó-kartellként” vált ismertté.
Lehull a lepel a titokzatos strómanokról: így játsszák át az állami vagyont hajléktalanoknak, titokzatos külföldi csalóknak
Évente több milliárd forint a tét – mondták el a Pénzcentrumnak a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) szakértői.
Több százmilliós károkat okoztak a MÁV-nak, sok vonat késett is emiatt: megnevezte a társaság a felelősöket, súlyos bírságot kapnak
2025-ben graffitikkel, illegális falfirkákkal 2500 négyzetméternyi felületen csúfították el a MÁV-csoport kezelésében lévő épületeket, járműveket.
Döbbenet: így verik át az ügyeskedő cégek kamu akciókkal a magyar vásárlókat - erre már a GVH is felfigyelt
Az egyes promóciókban akciósnak hirdetett termékek száma nagyarányú volt a nem akciós termékekéhez képest, az akciós időszak pedig hosszabb az akció nélküli időszaknál.
Jövőre még több céget érint a havi helyett a ritkább - negyedéves - társasági adóelőlegfizetés.
A Ben & Jerry's új vállalatirányítási szabályokat vezetett be, amelyek kilencéves időkorlátot szabnak az igazgatótanácsi tagságra.
A makrogazdasági tényezőket összegző makro részindex -11 ponton áll egy felmérés szerint.
Ez a cég ott lát lehetőséget, ahonnan más menekül: bevásárolták magukat egy borsodi zsákfalu baromfifeldolgozójába
A Pi-Pi Kft. a Demján Sándor Tőkeprogram segítségével korszerűsíti az üzemet.
Egy hazai kisvállalkozó keserű Facebook-posztban írta le, hogyan szorítja sarokba a globális import és a hazai piaci viszonyok.
A DPD Hungary tájékoztatása szerint az év végi, kiugróan magas csomagforgalom miatt kézbesítési nehézségek jelentkeztek Budapesten és környékén.