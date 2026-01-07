Gigaüzlet készül az olajiparban: ezek a cégek vennék meg az orosz Lukoil külföldi eszközeit

A Chevron és a Quantum Capital Group közös ajánlatot tett a szankciók alatt álló orosz Lukoil mintegy 22 milliárd dollárra becsült külföldi eszközeire, ami magában foglalja a vállalat teljes nemzetközi portfólióját.

A két társaság az üzlet létrejötte esetén egymás között osztaná fel a Lukoil nemzetközi eszközeit. A Quantum által vezetett ajánlat kiterjed a vállalat teljes külföldi vagyonára, beleértve az olaj- és gáztermelést, finomítókat, valamint több mint kétezer európai, ázsiai és közel-keleti töltőállomást. A tranzakció a Quantum londoni leányvállalata, az Artemis Energy közreműködésével valósulna meg.

A befektetők hosszú távú tulajdonlást és üzemeltetést ígérnek, ami várhatóan kedvező fogadtatásra talál a Trump-kormányzatnál. A Quantum alapítója, Wil VanLoh texasi olajmágnás már egyeztetett amerikai kormányzati tisztviselőkkel, hangsúlyozva, hogy ajánlatuk révén stratégiai jelentőségű energetikai eszközök kerülnének tartós amerikai tulajdonba.

Egy magas rangú amerikai kormányzati tisztviselő a Financial Timesnak nyilatkozva üdvözölte a Quantum–Chevron-ajánlatot: "Olyan értékesítést szeretnénk, amely hosszú távra amerikai tulajdonos és üzemeltető kezébe helyezi ezeket az eszközöket. Nem akarunk olyan helyzetet, ahol valaki csak megveszi, majd gyorsan továbbadja – ez az ajánlat tehát vonzó lehetőség."

A Chevron korábban önállóan is fontolgatta, hogy licitál a Lukoil egyes külföldi eszközeire, különös tekintettel a kazahsztáni Tengiz olajmezőben lévő öt százalékos részesedésre, amelynek üzemeltetésében a vállalat is részt vesz.

A Quantum és a Chevron mellett más szereplők is versenyben vannak a Lukoil külföldi eszközeiért, köztük a Mol, a Carlyle befektetési alap és az abu-dzabi International Holding Company is.

Az aukciós folyamat tavaly novemberben gyorsult fel, miután a svájci Gunvor árukereskedelmi cég visszalépett a tervezett üzlettől, miután a Trump-kormányzat jelezte, hogy blokkolná a tranzakciót, és a céget "a Kreml bábjának" nevezte.

Az amerikai pénzügyminisztérium január 17-ig szabott határidőt a Lukoillal folytatott tárgyalások lezárására. Bármilyen megállapodás amerikai hatósági jóváhagyást igényel, ami gyakorlatilag vétójogot biztosít Donald Trump számára.