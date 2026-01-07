2026. január 7. szerda Attila, Ramóna
-5 °C Budapest
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Manchester, Anglia - 2016. február 28: Az Old Trafford labdarúgó-stadion keleti lelátója, a Manchester United otthona. A 75 957 néző befogadására alkalmas Old Trafford a Wembley Stadion után a második legnagyobb befogadóképességű angol
Sport

Korábbi játékosokból kerülhet ki a United új edzője? Két fő jelölt van, de meglepő, hogy kik azok

Pénzcentrum
2026. január 7. 16:52

Michael Carrick és Ole Gunnar Solskjaer a Manchester United ideiglenes menedzseri posztjának két fő jelöltje: korábban mindketten irányították a csapatot játékoskarrierjük után - közölte a BBC.

Darren Fletcher, a klub jelenlegi U18-as edzője továbbra is ideiglenes menedzserként irányít, amíg ki nem nevezik az új vezetőt. A korábbi középpályás ma este a Burnley ellen vezeti először a csapatot a Premier League-ben. Sajtóértesülések szerint Ruud van Nistelrooy is esélyes a posztra.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A United a nyáron tervezi kinevezni a végleges vezetőedzőt. Egy játékos a BBC Sportnak név nélkül elmondta: elképzelhetőnek tartja, hogy a jelöltek közül többen megosztják majd a feladatokat. Az sem kizárt szerinte, hogy Fletcher marad az idény végéig, ha a következő két mérkőzés jól sikerül.

Solskjaer hasonló módon vette át a csapatot Mourinho menesztése után, majd három évig volt állandó menedzser, egészen 2021 novemberi távozásáig. Carrick ezt követően három meccsen irányította ideiglenesen a csapatot, majd decemberben távozott. A volt angol válogatott középpályás azóta sem talált új munkát, miután tavaly júniusban a Middlesbrough menesztette. Solskjaert legutóbb a török Besiktas küldte el augusztusban.

Anglia
Manchester United
Piaci érték: 719,15M €
Jelenlegi helyezés: #6
English Premier League helyezése
#
CSAPAT
M
GY
D
V
RG
KG
GK
P
5.
Chelsea
20
8
7
5
33
22
11
31
6.
Manchester United
20
8
7
5
34
30
4
31
7.
Brentford
20
9
3
8
32
28
4
30
Adatlap létrehozva: 2026.01.07.

Oliver Glasner, a Crystal Palace vezetőedzője, valamint Roberto De Zerbi, a Brighton korábbi menedzsere – jelenleg a Marseille trénere – az állandó poszt korai esélyesei között szerepel. A tavaly az FA-kupát az Eagles-szel megnyerő Glasner a keddi sajtótájékoztatóján leszögezte: a Crystal Palace menedzsere, és nincs értelme további kérdéseket feltenni ezzel kapcsolatban.

Solskjaer jóval tapasztaltabb Carricknél. Edzői karrierje látványosan indult, amikor 2011-ben első szezonjában bajnoki címhez segítette korábbi klubját, a Moldét – ez a norvég egyesület történetének első aranyérme volt. Egy évvel később megismételte a sikert, majd 2014-ben a Cardiff Cityhez szerződött, ahol kilenc hónap után menesztették a Premier League-ből való kiesés és a gyenge másodosztályú rajt miatt.

Három évre visszatért a Moldéhez, majd 2018 decemberében a United ideiglenes menedzsere lett, és 2019 márciusában véglegesítették a kinevezését. A 2020–21-es szezonban a második helyre vezette a csapatot – ez Sir Alex Ferguson távozása óta a legjobb bajnoki eredmény volt –, és Európa-liga-döntőbe jutott. Egy gyenge sorozat után azonban trófeaszerzés nélkül távoznia kellett, bár így is tovább maradt a kispadon, mint elődei, David Moyes, Louis van Gaal és Mourinho.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Több mint három év szünet után 2025 januárjában a Besiktasnál tért vissza, de 29 mérkőzés után, augusztusban elküldték, miután az Európa-liga és a Konferencia-liga rájátszásában is vereséget szenvedett csapatával. A Moldétól való távozása óta nem nyert trófeát, de győzelmi aránya még így is 53,1 százalék.

Carrick nem rendelkezik ilyen gazdag menedzseri múlttal, mindössze egy állandó vezetőedzői állása volt a Middlesbrough-nál. Ragyogó játékoskarrierje után a 2017–18-as szezon végén azonnal csatlakozott Mourinho stábjához, majd Solskjaer alatt is a szakmai stáb tagja maradt. A norvég távozása után ideiglenesen átvette a csapat irányítását: három meccséből kettőt megnyert, egyet döntetlenre hozott, majd Ralf Rangnick kinevezésekor elhagyta a klubot.

Közel egy év kihagyás után a Middlesbrough-nál kapta meg első állandó menedzseri posztját. A 2022–23-as szezonban rájátszásba vezette a csapatot, de az elődöntőben kikaptak a Coventrytől. Két egymást követő idényben éppen lemaradtak a feljutást érő helyekről, és tavaly júniusban menesztették. Győzelmi aránya menedzserként 46,8 százalék.
Címlapkép: Getty Images
#sport #manchester united #premier league #edző #angol foci #crystal palace #vezetőedző #edzőváltás

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:30
17:25
17:01
16:52
16:33
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 7.
Ezen múlhat a fizetésemelésed 2026-ban: itt rontják el a legtöbben, mutatjuk, mire figyelj
2026. január 6.
Ezek lehetnek 2026 csúcsbefektetései: még nem késő beszállni, nagyot nyerhet, aki jól taktikázik
2026. január 7.
Indul a roham a magyar sípályákra: brutális tömegre készülnek, erről tudj, mielőtt útnak indulsz
2026. január 7.
Komoly árvíz jöhet Magyarországon, ha elolvad a rengeteg hó? Vázolta a forgatókönyvet a meteorológus
2026. január 7.
Olyan államadósság-krízis jöhet, amelyre 20 éve nem volt példa: már látszanak a baljós jelek, minden egy irányba mutat
NAPTÁR
Tovább
2026. január 7. szerda
Attila, Ramóna
2. hét
Sport legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Elhunyt Horváth Csaba
2
4 napja
Most érkezett: meghalt a legendás szövetségi kapitány, gyászol az ország fociélete
3
20 órája
Megölhették Dudás Miklós világbajnok kajakozót: fordulatot vett az ügy, most már ezután nyomoz a rendőrség
4
2 napja
Dudás Miki halála: megszólalt a közeli barát -„Mélyen magába temette a problémáit, fájdalmait”
5
2 hete
Horrorbalesetben halt meg a focista: felesége végignézte, nem tudtak segíteni rajta
PÉNZÜGYI KISOKOS
Betétlekötés
látra szóló pénzünket lekötjük magasabb kamat elérése érdekében, a lekötési idő alatt pénzünk igénybe vétele kamatvesztéssel jár.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 7. 17:30
Most leleplezzük dédanyáink titkos téli trükkjét: így tisztítsd a szőnyegeket, ha esik a hó + Videó
Pénzcentrum  |  2026. január 7. 17:25
Friss előrejelzés: újabb légörvény éri el Magyarországot, errefelé hoz további komoly havazást
Agrárszektor  |  2026. január 7. 16:26
Olyan fagy jön Magyarországon, hogy vörös kódot kellett elrendelni