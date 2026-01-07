Korábbi játékosokból kerülhet ki a United új edzője? Két fő jelölt van, de meglepő, hogy kik azok

Michael Carrick és Ole Gunnar Solskjaer a Manchester United ideiglenes menedzseri posztjának két fő jelöltje: korábban mindketten irányították a csapatot játékoskarrierjük után - közölte a BBC.

Darren Fletcher, a klub jelenlegi U18-as edzője továbbra is ideiglenes menedzserként irányít, amíg ki nem nevezik az új vezetőt. A korábbi középpályás ma este a Burnley ellen vezeti először a csapatot a Premier League-ben. Sajtóértesülések szerint Ruud van Nistelrooy is esélyes a posztra.

A United a nyáron tervezi kinevezni a végleges vezetőedzőt. Egy játékos a BBC Sportnak név nélkül elmondta: elképzelhetőnek tartja, hogy a jelöltek közül többen megosztják majd a feladatokat. Az sem kizárt szerinte, hogy Fletcher marad az idény végéig, ha a következő két mérkőzés jól sikerül.

Solskjaer hasonló módon vette át a csapatot Mourinho menesztése után, majd három évig volt állandó menedzser, egészen 2021 novemberi távozásáig. Carrick ezt követően három meccsen irányította ideiglenesen a csapatot, majd decemberben távozott. A volt angol válogatott középpályás azóta sem talált új munkát, miután tavaly júniusban a Middlesbrough menesztette. Solskjaert legutóbb a török Besiktas küldte el augusztusban.

Anglia Manchester United Piaci érték: 719,15M € Bajnokság: English Premier League Jelenlegi helyezés: #6 English Premier League helyezése # CSAPAT M GY D V RG KG GK P 5. Chelsea 20 8 7 5 33 22 11 31 6. Manchester United 20 8 7 5 34 30 4 31 7. Brentford 20 9 3 8 32 28 4 30 Adatlap létrehozva: 2026.01.07.

Oliver Glasner, a Crystal Palace vezetőedzője, valamint Roberto De Zerbi, a Brighton korábbi menedzsere – jelenleg a Marseille trénere – az állandó poszt korai esélyesei között szerepel. A tavaly az FA-kupát az Eagles-szel megnyerő Glasner a keddi sajtótájékoztatóján leszögezte: a Crystal Palace menedzsere, és nincs értelme további kérdéseket feltenni ezzel kapcsolatban.

Solskjaer jóval tapasztaltabb Carricknél. Edzői karrierje látványosan indult, amikor 2011-ben első szezonjában bajnoki címhez segítette korábbi klubját, a Moldét – ez a norvég egyesület történetének első aranyérme volt. Egy évvel később megismételte a sikert, majd 2014-ben a Cardiff Cityhez szerződött, ahol kilenc hónap után menesztették a Premier League-ből való kiesés és a gyenge másodosztályú rajt miatt.

Három évre visszatért a Moldéhez, majd 2018 decemberében a United ideiglenes menedzsere lett, és 2019 márciusában véglegesítették a kinevezését. A 2020–21-es szezonban a második helyre vezette a csapatot – ez Sir Alex Ferguson távozása óta a legjobb bajnoki eredmény volt –, és Európa-liga-döntőbe jutott. Egy gyenge sorozat után azonban trófeaszerzés nélkül távoznia kellett, bár így is tovább maradt a kispadon, mint elődei, David Moyes, Louis van Gaal és Mourinho.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Több mint három év szünet után 2025 januárjában a Besiktasnál tért vissza, de 29 mérkőzés után, augusztusban elküldték, miután az Európa-liga és a Konferencia-liga rájátszásában is vereséget szenvedett csapatával. A Moldétól való távozása óta nem nyert trófeát, de győzelmi aránya még így is 53,1 százalék.

Carrick nem rendelkezik ilyen gazdag menedzseri múlttal, mindössze egy állandó vezetőedzői állása volt a Middlesbrough-nál. Ragyogó játékoskarrierje után a 2017–18-as szezon végén azonnal csatlakozott Mourinho stábjához, majd Solskjaer alatt is a szakmai stáb tagja maradt. A norvég távozása után ideiglenesen átvette a csapat irányítását: három meccséből kettőt megnyert, egyet döntetlenre hozott, majd Ralf Rangnick kinevezésekor elhagyta a klubot.

Közel egy év kihagyás után a Middlesbrough-nál kapta meg első állandó menedzseri posztját. A 2022–23-as szezonban rájátszásba vezette a csapatot, de az elődöntőben kikaptak a Coventrytől. Két egymást követő idényben éppen lemaradtak a feljutást érő helyekről, és tavaly júniusban menesztették. Győzelmi aránya menedzserként 46,8 százalék.