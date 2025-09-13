Karácsonyi sokk: nem csak drágábbak, látványosan kisebbek is lesznek idén a szaloncukrok

Az idei karácsonyi szezonban a vásárlók számos népszerű szaloncukormárkánál kisebb kiszerelésekkel találkozhatnak a boltokban. A zsugorodás mögött elsősorban a kakaó és a cukor világpiaci árának emelkedése, valamint egyéb gyártási költségek növekedése áll - írta a Portfolio.

Több magyarországi szaloncukorgyártó és forgalmazó jelentette be a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóságnak, hogy a 2025-ös szezonban csökkentik termékeik kiszerelését. A Bonbonetti minden ét- és tejcsokoládéval mártott szaloncukra esetében 300 grammról 280 grammra, azaz 6,7 százalékkal csökken a csomagok súlya.

A Milka szaloncukroknál még jelentősebb a változás: a legtöbb íznél 310 grammról 255 grammra zsugorodik a kiszerelés, ami 17,7 százalékos visszaesést jelent. Egyes ízesítéseknél, mint az Oreós és a Sport szaloncukor, még nagyobb a csökkenés: 300 grammról 245 grammra (-18,3 százalék), míg a marcipános 300 grammról 255 grammra (-15 százalék) változik.

A Tibi szaloncukrok minden változata 330 grammról 280 grammra módosul, ami 15,2 százalékos csökkenést jelent. A Vadász termékeinél szintén egységes a mérséklés: a korábbi 350 grammos kiszerelések 300 grammra csökkennek, így 14,3 százalékkal lesz kevesebb minden ízesítés.

A kiszerelés-csökkentésekről azért állnak rendelkezésre pontos adatok, mert a jogszabályok kötelezik a gyártókat és forgalmazókat ezek bejelentésére. A rendelet a 2020. január 1. és 2023. július 1. között bevezetett, előre csomagolt termékekre vonatkozik, amelyeket évi 1 milliárd forintnál nagyobb bevételű üzletek forgalmaznak. A kereskedőknek kötelességük tájékoztatni a vásárlókat a kiszerelés csökkenéséről, kivéve, ha legalább hat hónapig párhuzamosan árusítják a korábbi, nagyobb változatot is.

A jelenség nem csak Magyarországon figyelhető meg. A The Grocer brit kiskereskedelmi portál beszámolója szerint az Egyesült Királyságban is zsugorodnak a karácsonyi édességek, miközben áruk jelentősen emelkedik, egyes termékeknél akár 33,3 százalékkal is.

A lap felmérése alapján a népszerű Quality Street dobozok mérete 8,3 százalékkal, 600 grammról 550 grammra csökkent, miközben áruk 16,7 százalékkal nőtt a legtöbb nagy áruházláncban. A Toblerone esetében 5,6 százalékos méretcsökkenés (360 grammról 340 grammra) mellett akár 16,7 százalékos áremelkedés is előfordult.

A méretcsökkenés és áremelkedés hátterében elsősorban a kakaó rekordmagas világpiaci ára áll, amit a nyugat-afrikai gyenge termés okozott. Elefántcsontparton és Ghánában a rendkívül száraz időjárás és a kakaóültetvényeken terjedő betegségek, például a kakaó duzzadt hajtás vírus súlyosbították a helyzetet.

További költségnövelő tényező a cukor és más alapanyagok árának emelkedése. A FAO cukorár-indexe 2024 őszén újabb csúcsot ért el, és a KSH adatai szerint a "csokoládé és kakaó" kategória 2025 nyarán mintegy 20 százalékos éves áremelkedést mutatott Magyarországon. A csomagolóanyagok drágulása különösen érzékenyen érinti a szaloncukrot, amely kifejezetten csomagolásigényes termék.

A magyar piacon az árfolyamhatás és a szabályozási környezet is jelentős szerepet játszik. Az édességekben magas az importhányad, így a gyenge forint automatikusan drágítja a beszerzést. Ehhez adódnak hozzá az iparági szereplők által régóta kifogásolt terhek, mint az EPR-díj és a NETA, amelyek különösen érzékenyen érintik a szezonális, nagy volumenű, de alacsony haszonkulccsal működő termékeket.

A brit piacon a hivatalos cukorcsökkentési irányelvek is ösztönzik a porciók kisebbítését. Technológiai szempontból a cukor nemcsak édesít, hanem tömeget és állagot is biztosít, így ha ezt nem pótolják más anyagokkal, az édesség mérete is csökkenhet.