Közelkép a női kéz tartva üres piaci kosár csinál vásárlás szupermarketben vagy élelmiszerboltban. Eladás, vásárlás, fogyasztás és emberek koncepciója. Copy space.
Vásárlás

Te is vettél ilyen mogyorókrémet? Azonnal vidd vissza, veszélyes lehet

Pénzcentrum
2025. szeptember 16. 15:04

Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) érkezett bejelentés alapján nem jelölt allergéneket, mogyorót, pisztáciát és mandulát azonosítottak Törökországból importált mogyorókrémben. A termékből egy német importőrön keresztül Magyarországra is érkezett.

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság késedelem nélkül felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozással (Arman Èlker Kft.), a vállalkozás az NKFH-val együttműködve, a fogyasztók egészségvédelmét szem előtt tartva, saját hatáskörben azonnal megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel fogyasztóktól történő visszahívásról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, valamint a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) Hatóságunk nyomon követi.

Az érintett termékek adatai az alábbiak:

  • Termék megnevezése: Erdnuss Creme Yer Fistigi Kremasi /Gourmet Celebi mogyorókrém
  • Márka: Gourmet Celebi
  • Kiszerelés: 300.0 g
  • Tételszám: 8681334011195
  • MMI: 27/06/2026
  • Gyártó: Kureysogullari Gida Tarim Ürün. Teks. Nak. Pet. Amb. Otom. Tic. Ltd. (Törökország)
  • Importőr: Akar GmbH (Németország)
  • Termékvisszahívás oka: nem jelölt mogyoró, pisztácia és mandula allergének
A termék fogyasztása arra érzékeny fogyasztók számára egészségügyi kockázatot jelenthet.

Kérik, amennyiben a fenti azonosító adatokkal rendelkező termékből bárki vásárolt és a termék még a birtokában van, azt ne fogyassza el.
Címlapkép: Getty Images
