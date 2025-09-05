Rákkeltő anyag került ebbe az olajba – azonnal vidd vissza, ha ilyet vettél!

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) közölte, hogy rákkeltő anyag került egy kínai szezámolajba. A terméket visszahívták a forgalomból.

Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) érkezett bejelentés alapján határérték feletti 3-MCPD, glicidil-észterek, valamint ásványolaj eredetű aromás szénhidrogének jelenlétét mutatták ki Kínából származó szezámolajban. A termékből egy holland importőrön keresztül Magyarországra is érkezett.

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság késedelem nélkül felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozással (Thaiturizmus Kft.), a vállalkozás az NKFH-val együttműködve, a fogyasztók egészségvédelmét szem előtt tartva, saját hatáskörben azonnal megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel fogyasztóktól történő visszahívásról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, valamint a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) a Hatóság nyomon követi.

Az érintett termék adatai az alábbiak:

Termék megnevezése: Szezámolaj

Márka: Golden Lion

Kiszerelés: 12x1 l

MMI: 11/12/2027

Tételszám: 20242529_004

Gyártó: Guangzhou Guowei Vegetable Oils & Food Co., Ltd (Kína)

Importőr: Asian Food Group B.V. (Hollandia)

Termékvisszahívás oka: határértéket meghaladó 3-MCPD, glicidil-észterek, valamint ásványolaj eredetű aromás szénhidrogén tartalom

Kérik, amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termékből bárki vásárolt és a termék még a birtokában van, azt ne fogyassza el.

3-MCPD (3-monoklór-1,2-propándiol): főként növényi olajok finomítása során keletkező vegyület, amely előfordulhat szószokban, pékárukban és más feldolgozott élelmiszerekben is. Hosszú távon vesekárosodást okozhat, és rákkeltő hatású is lehet.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCreditnél 6,64% a THM, míg a MagNet Banknál 6,76%; az Erste és a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál pedig 7,00%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Glicidil-észterek: a növényi olajok magas hőmérsékletű finomítása során képződnek. A szervezetben rákkeltő glicidollá alakulnak, ezért jelenlétük különösen aggasztó. Leginkább finomított olajokban és azokból készült élelmiszerekben fordulhatnak elő.

Ásványolaj-eredetű aromás szénhidrogének (MOAH): az élelmiszerbe gépek kenőanyagaiból, feldolgozási segédanyagokból vagy csomagolóanyagból kerülhetnek. A MOH-ok két fő típusra oszthatók, a MOSH az emberi egészségre nézve nem ad okot aggodalomra az EFSA szakértői szerint, a MOAH esetében azonban a genotoxikus hatása miatt az emberi egészséggel kapcsolatos aggályok nem zárhatók ki.