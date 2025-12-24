A felcsúti, idén a válogatottban is bemutatkozott támadó elmondta, melyik karácsonyi édesség a gyengéje, de szót ejtett a terveiről is.
Eszement összegeket kaszáltak a Forma 1-es pilóták: szerinted ki kereste ebben az évben a legtöbbet?
A Forbes magazin összeállítása szerint az idén a négyszeres világbajnok Max Verstappen végzett a Forma-1-es versenyzők bevételi listájának élén, legalábbis ami a pályán elért eredmények és teljesítmény alapján keresett összegeket illeti.
A Red Bull istálló 28 éves holland kiválósága a kimutatás szerint nagyjából 114 millió ausztrál dollárral (25,2 milliárd forint) lett gazdagabb az idei esztendőben, ami hárommillióval több mint tavaly. Az összeg Verstappen 97 milliós alapfizetéséből és a 16 milliós teljesítmény-bónuszból áll össze, és a holland pilóta pénzügyi elsősége annak ellenére sem forgott veszélyben, hogy végül két ponttal lemaradt a világbajnoki címről, amelyet Lando Norris, a McLaren brit versenyzője kaparintott meg.
A Forbes kereseti listájának második helyén a hétszeres vb-győztes Lewis Hamilton végzett 105 millió ausztrál dolláros (23,2 milliárd forint) fizetésének és 752 ezres bónuszainak köszönhetően. A brit versenyző a Ferrarinál töltött első idényében az F1 történetének legmagasabb garantált alapbérét kapta meg.
A bevételi rangsor harmadik helyén a világbajnok Norris végzett 86,4 millió ausztrál dollárra (19,1 milliárd forint) becsült összeggel, ötödikként pedig Charles Leclerc, a Ferrari monacói pilótája zárt 45 milliós (9,9 milliárd forint) bevétellel.
Nagyot lépett előre - hetedikről negyediknek - Oscar Piastri, a konstruktőri vb-címet sorozatban másodszor elhódító McLaren ausztrál versenyzője, aki összességében 23,3 millió ausztrál dollárral többet keresett, mint a tavalyi 33 milliós összeg, ennek elsődleges oka pedig a folyamatos dobogós helyezések miatt kapott bónuszok mértéke.
A Forbes listája a szponzori bevételekkel nem számolt, de a magazin megjegyezte, hogy változatlanul Hamilton a Forma-1 kereskedelmi szempontból legvonzóbb versenyzője, az ő "pályán kívüli" keresetét 30 millió ausztrál dollárra becsülik, szemben például Verstappen szponzorációs forrásokból összeszedett, kilencmillióra taksált összegével.
címlapkép: Czeglédi Zsolt, MTI/MTVA
