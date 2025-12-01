Írásaiban Krúdy Gyula is megörökítette a hely különleges hangulatát.
Te is vásároltál ilyen kókuszos kekszet a boltban? Nehogy megedd, fém darabokat találtak benne!
A SPAR Magyarország Kft. visszahívja a SPAR FREE FROM kókuszos keksz 150g-os termékét, mert fém darabok lehetnek benne - közölte az NKFH.
A vállalat a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve intézkedett a kifogásolt tétel forgalomból történő kivonásáról és a fogyasztóktól való visszahívásáról. A hatóság nyomon követi a vállalkozás által megtett intézkedéseket és a visszagyűjtött termékek további sorsát.
Az érintett termék a SPAR FREE FROM kókuszos keksz 150g-os kiszerelésben, 19.05.2026-os minőségmegőrzési idővel és 250847-es tételazonosítóval. A terméket a Sapidum d.o.o. gyártotta és a SPAR Magyarország Kft. forgalmazta. A visszahívás kizárólag erre a tételre vonatkozik.
A vállalat kéri a vásárlókat, hogy amennyiben rendelkeznek a fenti tételazonosítóval ellátott termékkel, azt ne fogyasszák el.
