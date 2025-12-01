2025. december 1. hétfő Elza
2 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Customer using credit card for payment to owner at cafe restaurant, cashless technology and credit card payment concept
Vásárlás

Kiderült, a legtöbb magyar így költi el a pénzét idén karácsony előtt: ez mindent elmond az anyagi helyzetünkről?

Pénzcentrum
2025. december 1. 20:03

A Mastercard Gazdasági Intézet előrejelzése szerint az idei ünnepi szezonban a kisebb értékű ajándékok, az élmények és a prémium élelmiszerek lesznek a legmeghatározóbb költési kategóriák Európában. A SpendingPulse adatai alapján a kiskereskedelmi forgalom 3,1%-kal bővülhet november 1. és december 24. között a kontinensen. Magyarországon a jelentés 5,2%-os növekedést vár, ami részben az ünnepi költések erős koncentrációjával függ össze.

A SpendingPulse – amely a fizikai és online kiskereskedelmi költéseket méri – a Mastercard Gazdasági Intézet makrogazdasági előrejelzéseivel együtt mutatja meg az ünnepi szezon várható vásárlási mintázatait.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A megfizethető kategóriák felé fordulnak a vásárlók

Az idei szezonban a vásárlók olyan ajándékokat keresnek, amelyek alacsonyabb költséggel járnak, mégis népszerűek és könnyen hozzáférhetők. A Mastercard adatai szerint több európai országban is emelkedett a szépségápolási termékek és a divatkiegészítők forgalma, miközben a másodkézből vásárolt ruházat szerepe is folyamatosan erősödik. Spanyolországban már 4,9% részesedést ér el az ünnepi költésekben ez a szegmens. A trendet egyszerre hajtja a növekvő árérzékenység és a fenntarthatóbb fogyasztási szokások terjedése, amelyek a kisebb értékű, mégis értékes ajándékok felé terelik a vásárlókat.

Élmények: tartós kereslet a vendéglátásban és a programoknál

Az élményalapú kiadások a pandémia óta stabilan jelen vannak, és idén is a nem alapvető költések egyik legmeghatározóbb területét jelentik. A vendéglátóhelyek, kulturális programok és élőzenei események iránti kereslet több országban is erős maradt, Németországban például különösen nagy arányban fordítanak erre pénzt a fogyasztók. A költések gyakran az év végi időszakra összpontosulnak, hiszen sokan ekkor engednek meg maguknak olyan élményeket, amelyekkel lezárják az évet vagy közös programot szerveznek az ünnepek köré.

Prémium élelmiszerek: jelentős év végi megugrás

Az ünnepi szezon hagyományosan a legfontosabb élelmiszer-vásárlási időszak, idén több piacon is látványos növekedés látható ezen a területen. Az Egyesült Királyságban a szezonális élelmiszerköltés 69%-kal, Csehországban 73%-kal haladja meg a novemberi szintet, míg Olaszországban az átlagos ünnepi kosárérték eléri a 39 eurót. A prémium kategóriák erősödését részben a hagyományok táplálják, részben pedig az euró dollárral szembeni erősödése, amely kedvezőbbé teszi bizonyos importélelmiszerek beszerzését. A vásárlók így sok helyen a magasabb minőségű, ünnepi termékeket részesítik előnyben.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

A távoli úti célok iránt nő a kereslet

A Mastercard repülési foglalási adatai szerint 2025-ben tovább nőtt a távoli, napfényes úti célok népszerűsége az ünnepi időszakban. Bangkok mutatja a legnagyobb arányú növekedést az európai indulású foglalások között; de a tíz leggyorsabban bővülő úti célból hat Európán kívül található. Thaiföld és Egyiptom több városa is szerepel a listán, amit részben szintén az euró dollárral szembeni

erősödése támogat: a kedvezőbb árfolyam sokaknak teszi vonzóbbá a hosszabb, távolabbi utazásokat az év végén.
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #utazás #karacsony #élelmiszer #európa #magyarország #kiskereskedelem #prémium #ajándék #élmény

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
20:03
19:43
19:31
19:22
19:15
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 1.
Súlyos lakáspiaci figyelmeztetést adott ki az MNB: egyre csak nő az Otthon Start buborék, de mikor durran ki?
2025. november 30.
Óvatosan, mit posztolsz TikTok-on, Instán: durva bírság, akár börtön is járhat már ezért 2025-ben
2025. december 1.
Jó reggelt, Magyarország! Itt áll feketén-fehéren: ezért menekülnek tömegek el vidékről
2025. december 1.
Rengeteg magyarnak járhat kedvezményes pályamatrica 2026-ban: kevesen tudnak róla, így kell igényelni
2025. december 1.
Nyugdíjemelés 2026: itt a kalkulátor - Pontosan ennyi pénzt kapnak a magyar nyugdíjasok januárban
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 1. hétfő
Elza
49. hét
December 1.
A békéért bebörtönzöttek nemzetközi napja
December 1.
AIDS-ellenes világnap
December 1.
A magyar rádiózás napja
Ajánlatunk
Vásárlás legolvasottabb
Tovább
1
2 napja
Újabb országos áruházlánc ment csődbe: 120 boltot zárnak be, 3000 ember kerül utcára
2
3 napja
Ennyi volt, megszünteti a levélkihordást a posta: ekkortól hiába várják a küldeményeket az emberek
3
4 napja
Legendás temus terméket akciózott le a Lidl: megvesznek érte a vásárlók
4
2 hete
Döntöttek: ez lesz a Duna Plaza sorsa – ilyen sem történt még Budapesten
5
7 napja
Sokak kedvenc boltja zár be végleg: az árrésstop tette be a kaput, hoppon maradnak a vásárlók
PÉNZÜGYI KISOKOS
Adómentesség
az adómentesnek minősülő tételeket már az adó alapjának meghatározása során sem kell figyelembe venni.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 1. 18:56
Jó reggelt, Magyarország! Itt áll feketén-fehéren: ezért menekülnek tömegek el vidékről
Pénzcentrum  |  2025. december 1. 17:54
Kvíz: Hiába láttad százszor, idén is megnézed a Jégvarázst? Lássuk, mennyire ismered a mesét!
Agrárszektor  |  2025. december 1. 19:31
Nagy változás jöhet: egyre több ilyen élelmiszer lehet a polcokon