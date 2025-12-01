Kiderült, a legtöbb magyar így költi el a pénzét idén karácsony előtt: ez mindent elmond az anyagi helyzetünkről?

A Mastercard Gazdasági Intézet előrejelzése szerint az idei ünnepi szezonban a kisebb értékű ajándékok, az élmények és a prémium élelmiszerek lesznek a legmeghatározóbb költési kategóriák Európában. A SpendingPulse adatai alapján a kiskereskedelmi forgalom 3,1%-kal bővülhet november 1. és december 24. között a kontinensen. Magyarországon a jelentés 5,2%-os növekedést vár, ami részben az ünnepi költések erős koncentrációjával függ össze.

A SpendingPulse – amely a fizikai és online kiskereskedelmi költéseket méri – a Mastercard Gazdasági Intézet makrogazdasági előrejelzéseivel együtt mutatja meg az ünnepi szezon várható vásárlási mintázatait.

A megfizethető kategóriák felé fordulnak a vásárlók

Az idei szezonban a vásárlók olyan ajándékokat keresnek, amelyek alacsonyabb költséggel járnak, mégis népszerűek és könnyen hozzáférhetők. A Mastercard adatai szerint több európai országban is emelkedett a szépségápolási termékek és a divatkiegészítők forgalma, miközben a másodkézből vásárolt ruházat szerepe is folyamatosan erősödik. Spanyolországban már 4,9% részesedést ér el az ünnepi költésekben ez a szegmens. A trendet egyszerre hajtja a növekvő árérzékenység és a fenntarthatóbb fogyasztási szokások terjedése, amelyek a kisebb értékű, mégis értékes ajándékok felé terelik a vásárlókat.

Élmények: tartós kereslet a vendéglátásban és a programoknál

Az élményalapú kiadások a pandémia óta stabilan jelen vannak, és idén is a nem alapvető költések egyik legmeghatározóbb területét jelentik. A vendéglátóhelyek, kulturális programok és élőzenei események iránti kereslet több országban is erős maradt, Németországban például különösen nagy arányban fordítanak erre pénzt a fogyasztók. A költések gyakran az év végi időszakra összpontosulnak, hiszen sokan ekkor engednek meg maguknak olyan élményeket, amelyekkel lezárják az évet vagy közös programot szerveznek az ünnepek köré.

Prémium élelmiszerek: jelentős év végi megugrás

Az ünnepi szezon hagyományosan a legfontosabb élelmiszer-vásárlási időszak, idén több piacon is látványos növekedés látható ezen a területen. Az Egyesült Királyságban a szezonális élelmiszerköltés 69%-kal, Csehországban 73%-kal haladja meg a novemberi szintet, míg Olaszországban az átlagos ünnepi kosárérték eléri a 39 eurót. A prémium kategóriák erősödését részben a hagyományok táplálják, részben pedig az euró dollárral szembeni erősödése, amely kedvezőbbé teszi bizonyos importélelmiszerek beszerzését. A vásárlók így sok helyen a magasabb minőségű, ünnepi termékeket részesítik előnyben.

A távoli úti célok iránt nő a kereslet

A Mastercard repülési foglalási adatai szerint 2025-ben tovább nőtt a távoli, napfényes úti célok népszerűsége az ünnepi időszakban. Bangkok mutatja a legnagyobb arányú növekedést az európai indulású foglalások között; de a tíz leggyorsabban bővülő úti célból hat Európán kívül található. Thaiföld és Egyiptom több városa is szerepel a listán, amit részben szintén az euró dollárral szembeni

erősödése támogat: a kedvezőbb árfolyam sokaknak teszi vonzóbbá a hosszabb, távolabbi utazásokat az év végén.