2025. szeptember 4. csütörtök Rozália
21 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Vape egy fekete háttér füstben, egy elektronikus cigaretta a dohányzás nikotin, sok gőz egy cigarettát
Vásárlás

Lehet, hogy ennyi volt? Rengeteg magyar kedvenc termékét tilthatják be örökre

Pénzcentrum
2025. szeptember 4. 19:00

Kardiológus szakértők világszerte a vape-ek betiltását sürgetik, mivel a kutatások szerint az e-cigaretták súlyos, akár visszafordíthatatlan egészségkárosodást okozhatnak, különösen a gyermekek és fiatalok fejlődő szervezetében - írta meg a Daily Mail.

A világ legnagyobb kardiológiai konferenciáján felszólaló szakértők szerint az e-cigaretták használata jelentősen növeli a stroke, az asztma és a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát, de a fejlődő agyra és szívre gyakorolt hatásuk valószínűleg még súlyosabb.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Maja-Lisa Løchen professzor, a norvég Északi Egyetemi Kórház vezető kardiológusa attól tart, hogy a vape-ezés új járványként terjedhet el. "Az e-cigarettákban lévő nikotin és egyéb összetevők rendkívül károsak a fejlődő agyra, nemcsak a magzati korban, hanem a gyermekkorban és a húszas évekig. Ez rendkívül aggasztó" - nyilatkozta.

A szakértő hozzátette, hogy a fiatalok nikotinfüggővé válhatnak, és ez kaput nyithat a dohányzás felé. "A jelenlegi ismereteink alapján úgy gondolom, hogy világszerte be kellene tiltani az e-cigaretták értékesítését. Ezek már 15-20 éve léteznek, rendelkezünk adatokkal. Tudjuk, hogy nem ártalmatlanok."

Rengeteg magyar kedvenc termékét tilthatják be örökre: óriási káosz jön, ha ezt tényleg meglépik
EZ IS ÉRDEKELHET
Rengeteg magyar kedvenc termékét tilthatják be örökre: óriási káosz jön, ha ezt tényleg meglépik
A dohányzás napjaink egyik legelterjedtebb függősége világszerte, és Magyarországon is jelentős problémát jelent: a lakosság 27,3%-a napi szinten gyújt rá valamire.

Løchen professzor a madridi Európai Kardiológiai Társaság kongresszusán tartott előadásában rámutatott, hogy az e-cigarettákban 133 potenciálisan káros vegyület található, amelyek közül 107 ismerten rákkeltő hatású.

A professzor hivatkozott a Kaliforniai Egyetem tavaly, a New England Journal of Medicine-ben megjelent tanulmányára, amely szerint a vape-ezés 32 százalékkal növeli a stroke kockázatát a nem dohányzókhoz és nem vape-ezőkhöz képest.

Bár az NHS (brit egészségügyi szolgálat) továbbra is a leszokást segítő eszközként népszerűsíti az e-cigarettákat, egyre nagyobb az aggodalom amiatt, hogy olyan fiatalok is használják, akik korábban soha nem dohányoztak.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCreditnél 6,64% a THM, míg a MagNet Banknál 6,76%; az Erste és a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál pedig 7,00%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A University College London által idén közzétett, több mint 200 tanulmányt felölelő elemzés szerint a vape-ezés aránya a felnőttek körében 8,9 százalékról 13,5 százalékra nőtt 2022 januárja és 2024 januárja között, míg a fiatal felnőttek körében 17 százalékról 26,5 százalékra emelkedett ugyanebben az időszakban.

"A fiatalok körében a vape-ezés leggyakoribb oka nem a dohányzásról való leszokás, hiszen ők nem is dohányoznak, hanem a kíváncsiság" - mondta Løchen professzor. "Ez egy nagyrészt szabályozatlan globális piac, amelyet az ipar által fizetett influenszerek erőteljesen reklámoznak a közösségi médiában, és az e-cigarettákról készült videókat milliók látják."

Susanna Price professzor, a londoni Royal Brompton és Harefield kórházak kardiológus szakértője, az Európai Kardiológiai Társaság Érdekvédelmi Bizottságának elnöke aggodalmát fejezte ki, hogy a vape-ezést a dohányzásról való leszokás eszközeként állítják be, miközben a fiatalok esetében erről szó sincs.
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #egészség #cigaretta #dohányzás #betegség #betiltás #autókereskedés #e-cigi

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:31
19:21
19:11
19:00
18:54
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 4.
Bedőlt a Balaton: mi folyik a magyar tengernél, egyre kevesebb utazó választja
2025. szeptember 3.
Egyetlen hazai boltnál működik a legális kápétrükk: sokat spórolhat, aki ezt kijátssza a kasszánál
2025. szeptember 4.
Indul a roham, le ne maradj: ezek a legjobb őszi belföldi úti célok 2025-ben
2025. szeptember 4.
Most jöhet az igazi feketeleves a háborúban: Putyin nem nyugszik, ameddig fel nem számolja Ukrajnát?
2025. szeptember 4.
Beragadt a magyar gazdaság: van még esély értelmezhető növekedésre 2026-ban?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 4. csütörtök
Rozália
36. hét
Ajánlatunk
Vásárlás legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Pár nap, és új díjszabás jön a palackvisszaváltásban: sokan kiborultak, azért ez kemény lesz
2
5 napja
Ezzel befellegzett a Temu, Shein filléres akcióinak: búcsúzhatnak a magyr vásárlók az olcsó termékektől
3
2 hete
"Banántrükkel" fosztják ki rafkós vásárolók a boltokat: a trükk az önkiszolgáló kasszáknál működik
4
1 hónapja
Új díjszabás jön a palackvisszaváltásban szeptembertől: ennek sokan nem fognak örülni
5
1 hete
Világhírű sztártermék érkezik a Lidl kínálatába: csak pár napig lesz akciós, roham indulhat a boltokba
PÉNZÜGYI KISOKOS
Lehívási árfolyam
Előre rögzített árfolyam, amelyen az opció jogosultja a jövőben élhet opciós jogával.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 4. 18:46
Te is vettél ilyen fűszert? Azonnal vidd vissza, súlyosan mérgező anyagot találtak benne
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 4. 18:04
Kvíz: Akkor is jól megy a földrajz, ha álmodból keltenek fel? Mutasd, mit tudsz a világ fővárosairól!
Agrárszektor  |  2025. szeptember 4. 19:28
Kiderült: tényleg ez a növény lehet a magyar földek új sztárja?