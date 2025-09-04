Vilonya és Papkeszi településeken a vezetékes ivóvizet kizárólag forralás után szabad fogyasztani.
Lehet, hogy ennyi volt? Rengeteg magyar kedvenc termékét tilthatják be örökre
Kardiológus szakértők világszerte a vape-ek betiltását sürgetik, mivel a kutatások szerint az e-cigaretták súlyos, akár visszafordíthatatlan egészségkárosodást okozhatnak, különösen a gyermekek és fiatalok fejlődő szervezetében - írta meg a Daily Mail.
A világ legnagyobb kardiológiai konferenciáján felszólaló szakértők szerint az e-cigaretták használata jelentősen növeli a stroke, az asztma és a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát, de a fejlődő agyra és szívre gyakorolt hatásuk valószínűleg még súlyosabb.
Maja-Lisa Løchen professzor, a norvég Északi Egyetemi Kórház vezető kardiológusa attól tart, hogy a vape-ezés új járványként terjedhet el. "Az e-cigarettákban lévő nikotin és egyéb összetevők rendkívül károsak a fejlődő agyra, nemcsak a magzati korban, hanem a gyermekkorban és a húszas évekig. Ez rendkívül aggasztó" - nyilatkozta.
A szakértő hozzátette, hogy a fiatalok nikotinfüggővé válhatnak, és ez kaput nyithat a dohányzás felé. "A jelenlegi ismereteink alapján úgy gondolom, hogy világszerte be kellene tiltani az e-cigaretták értékesítését. Ezek már 15-20 éve léteznek, rendelkezünk adatokkal. Tudjuk, hogy nem ártalmatlanok."
Løchen professzor a madridi Európai Kardiológiai Társaság kongresszusán tartott előadásában rámutatott, hogy az e-cigarettákban 133 potenciálisan káros vegyület található, amelyek közül 107 ismerten rákkeltő hatású.
A professzor hivatkozott a Kaliforniai Egyetem tavaly, a New England Journal of Medicine-ben megjelent tanulmányára, amely szerint a vape-ezés 32 százalékkal növeli a stroke kockázatát a nem dohányzókhoz és nem vape-ezőkhöz képest.
Bár az NHS (brit egészségügyi szolgálat) továbbra is a leszokást segítő eszközként népszerűsíti az e-cigarettákat, egyre nagyobb az aggodalom amiatt, hogy olyan fiatalok is használják, akik korábban soha nem dohányoztak.
A University College London által idén közzétett, több mint 200 tanulmányt felölelő elemzés szerint a vape-ezés aránya a felnőttek körében 8,9 százalékról 13,5 százalékra nőtt 2022 januárja és 2024 januárja között, míg a fiatal felnőttek körében 17 százalékról 26,5 százalékra emelkedett ugyanebben az időszakban.
"A fiatalok körében a vape-ezés leggyakoribb oka nem a dohányzásról való leszokás, hiszen ők nem is dohányoznak, hanem a kíváncsiság" - mondta Løchen professzor. "Ez egy nagyrészt szabályozatlan globális piac, amelyet az ipar által fizetett influenszerek erőteljesen reklámoznak a közösségi médiában, és az e-cigarettákról készült videókat milliók látják."
Susanna Price professzor, a londoni Royal Brompton és Harefield kórházak kardiológus szakértője, az Európai Kardiológiai Társaság Érdekvédelmi Bizottságának elnöke aggodalmát fejezte ki, hogy a vape-ezést a dohányzásról való leszokás eszközeként állítják be, miközben a fiatalok esetében erről szó sincs.
Dinamikusan terjeszkedik a Pepco Magyarországon, és nem tervez leállni a cég, továbbiak nyitását is tervezik
A kiskereskedelmi forgalom az előző év azonos időszakit 1,7%-kal haladta meg, az előző hónaphoz képest 0,5%-kal mérséklődött.
Bár elvileg két éve lehetőségünk lenne a boltok kasszáinál díjmentesen készpénzt felvenni, a gyakorlatban alig találni olyan üzletet, ahol valóban elérhető a szolgáltatás.
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) ellenőrei súlyos élelmiszerbiztonsági problémákat tártak fel egy budapesti raktárban.
Kongatják a vészharangot, brutálisan bezuhant a hazai sörforgalom: ezt már a legnagyobb főzdék is megérzik
A Magyar Sörgyártók Szövetségének igazgatója szerint a fiatalabb generáció tudatosabban fogyaszt, sokan már inkább teljesen kerülik az alkoholt.
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) összesen 72 termék tesztjét végezte el a mosóporok, mosószerek és mosókapszulák között.
Ezzel befellegzett a Temu, Shein filléres akcióinak: búcsúzhatnak a magyr vásárlók az olcsó termékektől
Az Egyesült Államok augusztusban eltörölte a 800 dollár alatti küldemények vámmentességét, ami jelentős változásokat hoz a globális e-kereskedelemben.
Infláció Magyarországon 1990-től, infláció mértéke 2025-ben: mennyi volt az éves infláció 2024-ben és mennyi az infláció Magyarországon 2025-ben a KSH infláció adatai szerint?
Az éttermi költések emelkedését mutatják a bankkártya-használati adatok: kiderült, mennyi az idei Pizza index.
Az Országos Kereskedelmi Szövetség szerint a plázastop kiterjesztéséről szóló rendelet több sebből vérzik.
A márka a közleményben kiemelte: egy valaha spontán ötletből született álom valósult meg a ruháikban.
A vizek ízét elsősorban az ásványianyag-tartalmuk határozza meg, amit a teljes oldott szilárdanyag-tartalommal (TDS) mérnek.
Ezek a legjobb vezeték nélküli porszívók 2025-ben: csak a legdrágább, márkás darabokat érdemes megveni?
108 vezeték nélküli állóporszívót tesztelt a Tudatos Vásárlók Egyesülete.
Ezért éri meg az elektronikus fizetés: megszólaltak a magyar vállalkozók - videó
Az elektronikus fizetési lehetőségek biztosítása ma már nem csupán opció, hanem a sikeres vállalkozás alapfeltétele.
