Lehet, hogy ennyi volt? Rengeteg magyar kedvenc termékét tilthatják be örökre

Kardiológus szakértők világszerte a vape-ek betiltását sürgetik, mivel a kutatások szerint az e-cigaretták súlyos, akár visszafordíthatatlan egészségkárosodást okozhatnak, különösen a gyermekek és fiatalok fejlődő szervezetében - írta meg a Daily Mail.

A világ legnagyobb kardiológiai konferenciáján felszólaló szakértők szerint az e-cigaretták használata jelentősen növeli a stroke, az asztma és a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát, de a fejlődő agyra és szívre gyakorolt hatásuk valószínűleg még súlyosabb.

Maja-Lisa Løchen professzor, a norvég Északi Egyetemi Kórház vezető kardiológusa attól tart, hogy a vape-ezés új járványként terjedhet el. "Az e-cigarettákban lévő nikotin és egyéb összetevők rendkívül károsak a fejlődő agyra, nemcsak a magzati korban, hanem a gyermekkorban és a húszas évekig. Ez rendkívül aggasztó" - nyilatkozta.

A szakértő hozzátette, hogy a fiatalok nikotinfüggővé válhatnak, és ez kaput nyithat a dohányzás felé. "A jelenlegi ismereteink alapján úgy gondolom, hogy világszerte be kellene tiltani az e-cigaretták értékesítését. Ezek már 15-20 éve léteznek, rendelkezünk adatokkal. Tudjuk, hogy nem ártalmatlanok."

EZ IS ÉRDEKELHET Rengeteg magyar kedvenc termékét tilthatják be örökre: óriási káosz jön, ha ezt tényleg meglépik A dohányzás napjaink egyik legelterjedtebb függősége világszerte, és Magyarországon is jelentős problémát jelent: a lakosság 27,3%-a napi szinten gyújt rá valamire.

Løchen professzor a madridi Európai Kardiológiai Társaság kongresszusán tartott előadásában rámutatott, hogy az e-cigarettákban 133 potenciálisan káros vegyület található, amelyek közül 107 ismerten rákkeltő hatású.

A professzor hivatkozott a Kaliforniai Egyetem tavaly, a New England Journal of Medicine-ben megjelent tanulmányára, amely szerint a vape-ezés 32 százalékkal növeli a stroke kockázatát a nem dohányzókhoz és nem vape-ezőkhöz képest.

Bár az NHS (brit egészségügyi szolgálat) továbbra is a leszokást segítő eszközként népszerűsíti az e-cigarettákat, egyre nagyobb az aggodalom amiatt, hogy olyan fiatalok is használják, akik korábban soha nem dohányoztak.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCreditnél 6,64% a THM, míg a MagNet Banknál 6,76%; az Erste és a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál pedig 7,00%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A University College London által idén közzétett, több mint 200 tanulmányt felölelő elemzés szerint a vape-ezés aránya a felnőttek körében 8,9 százalékról 13,5 százalékra nőtt 2022 januárja és 2024 januárja között, míg a fiatal felnőttek körében 17 százalékról 26,5 százalékra emelkedett ugyanebben az időszakban.

"A fiatalok körében a vape-ezés leggyakoribb oka nem a dohányzásról való leszokás, hiszen ők nem is dohányoznak, hanem a kíváncsiság" - mondta Løchen professzor. "Ez egy nagyrészt szabályozatlan globális piac, amelyet az ipar által fizetett influenszerek erőteljesen reklámoznak a közösségi médiában, és az e-cigarettákról készült videókat milliók látják."

Susanna Price professzor, a londoni Royal Brompton és Harefield kórházak kardiológus szakértője, az Európai Kardiológiai Társaság Érdekvédelmi Bizottságának elnöke aggodalmát fejezte ki, hogy a vape-ezést a dohányzásról való leszokás eszközeként állítják be, miközben a fiatalok esetében erről szó sincs.