Hihetetlen, ami kiderült a MOHU üvegvisszaváltási programjáról: erre senki sem számított
Pénzcentrum
2025. augusztus 22. 09:11

A Mohu tavaly 50 milliárd forintos veszteséget termelt, ami vezetőcserét és jelentős átszervezést eredményezett a hulladékgazdálkodási koncessziót birtokló cégnél. Az alvállalkozók szerint a vállalat kedvezőtlenebb feltételeket kínál nekik, és visszatartja kifizetéseiket - írja a 24.hu.

A Mohu Mol Hulladékgazdálkodási Zrt. élén bekövetkezett változások összetettebb képet mutatnak, mint ami a hivatalos kommunikációból kiderül. Bár a Mol csak augusztus 13-án jelentette be, hogy Pethő Zsolt elhagyja a vállalatcsoportot, a cégbírósági dokumentumok szerint már másfél évvel korábban visszahívták vezérigazgatói tisztségéből.

A 2024 januárjában kelt tulajdonosi határozat megszüntette az egyszemélyi vezetést, és háromtagú igazgatóságot nevezett ki, amelyben Pethő mellett Székely Ákos és Gordos Péter kapott helyet. A változtatás után Pethő az igazgatóság elnökeként működött tovább, míg Runtág Tivadar operatív igazgatóként (COO) jelent meg a vállalat vezetésében.

Iparági források szerint a Mol elégedetlen a hulladékkoncessziót 35 évre elnyerő leányvállalat teljesítményével, amely 2024-ben 50 milliárd forintos veszteséget termelt. Az alvállalkozók úgy érzékelik, hogy a Mohu a Mol "kézi vezérlése" alá került, és a megbeszéléseken már gyakran az anyacég képviselői jelennek meg.

Az érintett partnerek azt nehezményezik, hogy a szeptemberben lejáró szerződéseiket kedvezőtlenebb feltételekkel akarják megújítani: csökkentett díjakat ajánlanak, miközben szigorítják a minőségi követelményeket. Több alvállalkozó állítja, hogy a Mohu több havi díjjal tartozik nekik, és a kifizetéseket a számukra előnytelenebb új szerződések aláírásához kötik.

További problémák is felmerültek: a visszagyűjtött hulladék mennyisége állítólag csökkent a Mohu működése óta, miközben nagy mennyiségű feldolgozott, de eladatlan hulladék halmozódik fel. A gyártók attól tartanak, hogy a vállalat emelni akarja a gyártói felelősségi díjakat (EPR), miközben a kereskedők a palackvisszagyűjtési díjak módosítása miatt elégedetlenek.

Runtág Tivadar operatív igazgató a 24.hu-nak adott nyilatkozatában cáfolta, hogy a vezetőcsere összefüggene a veszteséggel, és hangsúlyozta, hogy Pethő Zsolt saját döntése alapján távozott. Ugyanakkor elismerte, hogy bár számítottak arra, hogy kezdetben nem lesz nyereséges a vállalat, ilyen mértékű veszteségre nem készültek.
Címlapkép: Getty Images
#hulladék #mol #üvegvisszaváltó #mohu #hulladékgazdálkodás

