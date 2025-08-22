Pénteken folytatódhat a negatív korrekció a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) az Equilor Befektetési Zrt. senior elemzője szerint.
Hihetetlen, ami kiderült a MOHU üvegvisszaváltási programjáról: erre senki sem számított
A Mohu tavaly 50 milliárd forintos veszteséget termelt, ami vezetőcserét és jelentős átszervezést eredményezett a hulladékgazdálkodási koncessziót birtokló cégnél. Az alvállalkozók szerint a vállalat kedvezőtlenebb feltételeket kínál nekik, és visszatartja kifizetéseiket - írja a 24.hu.
A Mohu Mol Hulladékgazdálkodási Zrt. élén bekövetkezett változások összetettebb képet mutatnak, mint ami a hivatalos kommunikációból kiderül. Bár a Mol csak augusztus 13-án jelentette be, hogy Pethő Zsolt elhagyja a vállalatcsoportot, a cégbírósági dokumentumok szerint már másfél évvel korábban visszahívták vezérigazgatói tisztségéből.
A 2024 januárjában kelt tulajdonosi határozat megszüntette az egyszemélyi vezetést, és háromtagú igazgatóságot nevezett ki, amelyben Pethő mellett Székely Ákos és Gordos Péter kapott helyet. A változtatás után Pethő az igazgatóság elnökeként működött tovább, míg Runtág Tivadar operatív igazgatóként (COO) jelent meg a vállalat vezetésében.
Iparági források szerint a Mol elégedetlen a hulladékkoncessziót 35 évre elnyerő leányvállalat teljesítményével, amely 2024-ben 50 milliárd forintos veszteséget termelt. Az alvállalkozók úgy érzékelik, hogy a Mohu a Mol "kézi vezérlése" alá került, és a megbeszéléseken már gyakran az anyacég képviselői jelennek meg.
Az érintett partnerek azt nehezményezik, hogy a szeptemberben lejáró szerződéseiket kedvezőtlenebb feltételekkel akarják megújítani: csökkentett díjakat ajánlanak, miközben szigorítják a minőségi követelményeket. Több alvállalkozó állítja, hogy a Mohu több havi díjjal tartozik nekik, és a kifizetéseket a számukra előnytelenebb új szerződések aláírásához kötik.
További problémák is felmerültek: a visszagyűjtött hulladék mennyisége állítólag csökkent a Mohu működése óta, miközben nagy mennyiségű feldolgozott, de eladatlan hulladék halmozódik fel. A gyártók attól tartanak, hogy a vállalat emelni akarja a gyártói felelősségi díjakat (EPR), miközben a kereskedők a palackvisszagyűjtési díjak módosítása miatt elégedetlenek.
Runtág Tivadar operatív igazgató a 24.hu-nak adott nyilatkozatában cáfolta, hogy a vezetőcsere összefüggene a veszteséggel, és hangsúlyozta, hogy Pethő Zsolt saját döntése alapján távozott. Ugyanakkor elismerte, hogy bár számítottak arra, hogy kezdetben nem lesz nyereséges a vállalat, ilyen mértékű veszteségre nem készültek.
A Lidl Németországban, Baden-Württemberg tartományban, Lauffen am Neckar településen indította el legújabb üzletkoncepciójának próbaüzemét.
Hétfőn már senki nem engednek be a Zara egyik budapesti egységébe, és ezt is csak egyetlen lapon közölték a bolt kirakatában.
Figyelem! Radioaktív szennyezést találtak egy slágerélelmiszerben: azonnal visszahívták a boltokból a terméket
Az amerikai élelmiszerbiztonsági hatóság (FDA) figyelmeztetést adott ki bizonyos Walmart áruházakban forgalmazott fagyasztott garnélarák fogyasztásával kapcsolatban.
Az infláció és a megugró árak miatt világszerte, így Magyarországon is egyre gyakoribbak a bolti lopások, miközben rohamosan terjednek az önkiszolgáló kasszák. Ez pedig rossz...
Idén sem maradt el a Szent István-napi forgatag, ám a résztvevők közül sokakat inkább az árak sokkoltak, mint a programok.
A Labubu babák iránti kereslet világszerte olyan mértékű, hogy a Pop Mart napi 10 milliós eladást jósol.
Augusztus 20-án, az államalapítás ünnepén szinte minden nagyobb üzlet zárva tart Magyarországon.
Az elmúlt 12 hónapban a vásárlók több mint 8,5 millió darab kenyeret és péksüteményt rendeltek.
Az idén szerdára eső augusztus 20-ai héten sokan vesznek ki szabadságot, így nemcsak az államalapítást ünnepelhetik, hanem a nyár egyik utolsó nagy pihenési lehetőségével is...
Augusztusban a hagyományok szerint először kerül az új termésből készült kenyér az asztalra
Idén már 43 forintért is vehetünk füzetet, de a trendi iskolatáskák ára akár 20 ezer forintig is felszökhet.
A lengyel ékszerkereskedő, W.Kruk tovább bővíti magyarországi jelenlétét. A vállalat a közelmúltban Szombathelyen nyitott üzletet, és hamarosan a Köki Terminálban is megjelenik.
Jelenleg havonta 300 millió palackot váltanak vissza Magyarországon, ám aránytalan az elosztás.
A PENNY üzletei augusztus 20-án, a nemzeti ünnepen zárva tartanak, míg az ünnep előtti és utáni napokon a megszokott nyitvatartással várják a vásárlókat.
A Temu előretörése az egyik oka annak, hogy a hazai webshopok részesedése jelentősen visszaesett az első negyedévben.
Kiderült a magyar boltok sötét tiktka: így húzzák le észrevétlenül a vásárlókat, de ezzel nem számoltak
A kiskereskedelmi láncok évtizedek óta finomítják azokat a pszichológiai és marketingfogásokat, amelyekkel a vásárlókat nagyobb költésre ösztönzik, de azért lehet tenni ellenük.
Az Ötöslottó 19 hétnyi halmozódás után július végén nagy nyereményt hozott, azóta viszont a Hatoslottó lett a magyar lottópiac sztárja.
Számlát, nyugtát nem kapunk a parkolói árusoktól, ráadásul engedélyük sincs a tevékenységre.
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
Egyre többen használják a hulladékudvarokat: így jut vissza a körforgásba a régi bútor, elektronikai eszköz
Most akár pénzjutalmat is nyerhet, aki a megjelölt napon adja le felesleges holmiját.
