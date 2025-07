Brutál kávédrágulás jön a magyar boltokban: ez fájni fog a hazai vásárlóknak

A kávé határidős árai jelentősen emelkedtek, miután Donald Trump 50 százalékos vámot helyezett kilátásba Brazíliával szemben, ami komoly aggodalmakat keltett a kávéiparban és áremelkedéshez vezethet az amerikai piacon.

Az arabica kávé jegyzései több mint 3,5 százalékkal ugrottak meg csütörtök reggel New Yorkban, közvetlenül azután, hogy Trump a Truth Social platformon bejelentette: az Egyesült Államok augusztus 1-jétől magas vámtételt vezetne be Brazíliával szemben. Az amerikai elnök azzal indokolta a lépést, hogy a brazil kormány korlátozza a szólásszabadságot és üldözi Jair Bolsonaro korábbi jobboldali elnököt - számolt be a Portfolio.

Iparági szakértők szerint a bejelentés sokkhatást váltott ki a szektorban. Brazília a világ legnagyobb arabica kávétermelője, amely a prémium kategóriás kávék alapanyaga, az Egyesült Államok pedig az ország legfontosabb vásárlója. A tervezett vámok így jelentősen befolyásolhatják a piaci hangulatot és árakat.

Giuseppe Lavazza, a Lavazza Group elnöke már Trump fenyegetése előtt figyelmeztetett a lehetséges következményekre. Véleménye szerint míg az EU-val szembeni 10 százalékos amerikai vám még kezelhető, az USA és a kávétermelő országok közötti vámok súlyos kihívást jelentenének az iparág számára.

"A probléma nem az Amerika és Európa közötti vámokban rejlik. A probléma az USA és Brazília, az USA és Vietnam, az USA és az összes kávétermelő ország közötti vámokban van" – fogalmazott Lavazza. Hozzátette, hogy a végeredmény a kávé árának emelkedése lesz az USA-ban, ami drágábbá teszi a piacot az amerikai fogyasztók számára. A határidős jegyzések emelkedése pedig az európai fogyasztókat is érintheti.

Az arabica és robusta kávé árai már az elmúlt években is emelkedő tendenciát mutattak, mivel Brazíliában és Vietnamban a gyenge termés csökkentette a kínálatot, miközben a spekulánsok is megjelentek a piacon. A londoni robusta határidős ügyletek idén rekordmagas, közel 5700 dollár/tonna szintre emelkedtek a történelmi 1700 dolláros átlagról, míg a prémium arabica kávébab ára tavaly 70 százalékkal, 4,20 dollár/fontra ugrott.

Az utóbbi hónapokban ugyanakkor mind az arabica, mind a robusta árak valamelyest visszaestek a csúcsértékekről a kedvezőbb terméskilátások hatására, ám a vámpolitikai feszültségek újabb árnyomást eredményezhetnek.