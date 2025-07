Máris eljött a könyörtelen dinnye sokk a magyar boltokban: ezt bizony nem teszik zsebre a vásárlók

Hiába lassult az infláció, egyes termékek ára még mindig őrült tempóban emelkedik – a júniusi adatok szerint például a görögdinnye egyetlen hónap alatt közel megduplázta az árát. De a lista élén nem csak szezonális élelmiszerek, hanem alaptermékek, dohányáru és szálláshelyek is feltűnnek.

2025. júniusban a fogyasztói árak átlagosan 4,6%-kal haladták meg az egy évvel korábbi szintet – számoltunk be korábban a Pénzcentrumon. Májushoz képest ugyanakkor csak 0,1%-kal emelkedtek az árak, vagyis az infláció havi üteme gyakorlatilag stagnált. Az általános lassulás ellenére azonban több termékcsoport és konkrét áru is jelentős áremelkedést mutatott, akár éves, akár havi alapon nézve.

A Pénzcentrum szokás szerint átnézte a részletes adatokat, és megnéztük, mely termékek ára ugrott meg leginkább. Mutatjuk a legdurvábban dráguló tételeket – előbb éves, majd havi bontásban.

Liszt, kávé, cigi, egy vagyon

Bár ahogy láttuk, az éves átlagos infláció csupán 4,6 százalék volt, azért bőven akadtak olyan termékek, amiknek az ára ennél jóval nagyobb mértékben drágult. A lista élére a Pall Mall cigarettadohány (blue, 40 g) került, amelynek ára egyetlen év alatt 34,2 százalékkal emelkedett, így egy csomagért már 4160 forintot kell fizetni a tavalyi 3100 helyett. Ez több mint ezer forintos drágulás.

A növekedés arányában a cigit szorosan követi a finomliszt, amelynek kilónkénti ára 178 forintról 238 forintra nőtt, vagyis 33,7 százalékos emelkedést láthattunk. Ez forintban kifejezve 60 forint pluszt jelent, de mivel alapélelmiszerről van szó, a hatás ennek többszöröse lehet a teljes háztartási költségvetésre nézve.

Hasonló mértékben drágult az alma is, amely kilónként 571 forintról 753 forintra emelkedett, vagyis 31,9 százalékkal került többe idén júniusban. Az alma mindig is árérzékeny termék volt, és mivel itthon is jelentős mennyiségben termelik, ez az áremelkedés részben a rosszabb termésnek, részben a tárolási és logisztikai költségeknek tudható be.

A dobozos, 100%-os narancslé is több mint 30 százalékos éves dráguláson van túl: egy literes doboz ára 904 forintról 1190-re ugrott. Ez 286 forintos különbség. Az őrölt kávé (200–250 g) szintén nagyot ugrott: 1350 forintról 1760 forintra emelkedett az átlagára, ami 30,4 százalékos drágulást és 410 forintos növekedést jelent csomagonként.

Nem újdonság, hogy az étolaj ára ismét elindult felfelé: a napraforgó-étolaj literje már 829 forintba kerül, míg egy évvel korábban még csak 640 volt – ez 29,5 százalékos növekedés, 189 forinttal többet kérnek ugyanazért az üvegért. A tartós UHT tej literenkénti ára 318 forintról 411-re nőtt, ami szintén majdnem 30 százalékos emelkedés. A 2,8%-os zsírtartalmú, dobozos változat az egyik leggyakrabban vásárolt tejféle, így a 93 forintos különbség sok család pénztárcáját érinti.

A gyümölcsök közül a citrom mutatott látványos drágulást: kilónként 997 forintról 1280-ra nőtt az ára, ami 28,4 százalékos emelkedés és 283 forintnyi pluszköltség. Ezt követte a narancs, amelynek kilónkénti ára 793 forintról 1010 forintra nőtt – ez szintén komoly, 27,4 százalékos drágulás. A tizedik helyre pedig egy újabb alaptermék, a tojás került, amelynek 10 darabos csomagja tavaly ilyenkor még 697 forintba került, most viszont már 879-be – ez 26,1 százalékos áremelkedés, ami 182 forinttal többet jelent ugyanazért a mennyiségért.

Itt a nyár, kilőtt a dinnyeár

A havi infláció 2025 júniusában csupán 0,1 százalékos volt, tehát összességében szinte változatlan maradt az árak szintje májushoz képest. A részletekbe nézve azonban több termék és szolgáltatás is komoly áremelkedést produkált egyetlen hónap leforgása alatt – ezek között volt zöldség, hús, közlekedés és nyaralás is.

A lista élére egyértelműen a görögdinnye került, ami 383 forintról 686 forintra ugrott kilónként – ez több mint 300 forintos emelkedés és több mint 79 százalékos drágulás. A második helyen a marhahús (rostélyos) áll, amely kilónként 890 forinttal drágult májushoz képest – így jelenleg 5 830 forintba kerül, ami 18 százalékos emelkedést jelent.

A vöröshagyma ára 478 forintról 539 forintra nőtt, ami 12,8 százalékos havi drágulás. Az alma és a citrom is ismét felkerültek a listára, ezúttal havi bontásban is: előbbi 11,1 százalékkal, utóbbi pedig 10,3 százalékkal lett drágább májushoz képest. Ez arra utal, hogy a gyümölcspultoknál most tényleg mélyebbre kell nyúlni a pénztárcába – és ez már nem csak éves távlatban érzékelhető.

Külön figyelmet érdemel a vonaljegyek ára, amely 395 forintról 427 forintra nőtt – ez 8,1 százalékos emelkedés. A mindennapos tömegközlekedés költsége tehát mostanra ismét észrevehetően nőtt, ami sokak pénztárcáján nyomot hagy.

Nem maradt ki a sorból a belföldi turizmus sem: az apartmanárak egy éjszakára, két főre 29 760 forintról 32 000-re nőttek – ez 7,5 százalékos havi emelkedés. A háromcsillagos szállodai szobák is hasonló trendet mutattak, 36 820 forintról 39 510-re nőtt az átlagár, ez 7,3 százalékos drágulás. Úgy tűnik, a nyári szezonra való ráfordulás már most érezteti hatását az árakon.

Az élelmiszerek között még megemlíthető a háztartási keksz, amelynek csomagolt, nagyobb kiszerelése 7,4 százalékkal került többe júniusban, míg az apróbb tételnek számító, de széles körben vásárolt Magyar Nők Lapja is drágult: 659 forintról 699-re nőtt az ára, ami 6,1 százalékos emelkedés.