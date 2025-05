Roham indul a Lidl üzleteibe: ilyen horgász-akció évente csak párszor van, hamar kifoszthatják a polcokat

Több mint 700 ezer regisztrált horgászt tartanak nyilván Magyarországon, a felszerelések ára azonban az elmúlt években jelentősen emelkedett. A szezonkezdéshez ezért sokan keresik a kedvező árú alternatívákat, például a diszkontláncok kínálatát. A Lidl május 29-től induló akciójában számos horgászcikk – botok, orsók, műcsalik, kempingszékek és tárolók – elérhető kedvezményes áron.

Magyarországon több mint 700 ezer regisztrált horgász van, ami jól mutatja, mennyire népszerű szabadidős tevékenység ez hazánkban. A természet közelsége, a kikapcsolódás és a horgászközösséghez való tartozás sokak számára vonzó. Azonban az elmúlt években jelentősen emelkedtek a horgászfelszerelések árai: nemcsak a botok és orsók, hanem a kiegészítők, tárolók, ruházat és műcsalik is jóval drágábbak lettek, így egy-egy szezonkezdés komoly kiadást jelenthet a.

Éppen ezért egyre többen figyelik a diszkontáruházak akcióit, amelyek szezonálisan kínálnak jó minőségű, mégis megfizethető horgászfelszereléseket. Ezek az ajánlatok jó lehetőséget nyújtanak a kezdőknek, hogy kedvező áron szerezzenek be alapfelszerelést, de a tapasztaltabb horgászok is találhatnak hasznos kiegészítőket, tartós táskákat jóval a horgászbolti ár alatt. A tudatos vásárlással jelentős megtakarítás érhető el – különösen egy olyan hobbinál, ahol a felszerelés folyamatos karbantartása és frissítése is fontos.

A Lidl például 2025. május 29-től induló akciós kínálatában kiemelt figyelmet kapnak a horgászathoz kapcsolódó termékek. A Crivit márkájú horgászfelszerelések és kiegészítők széles választéka elérhető kedvezményes áron. Például a Crivit horgászorsó most mindössze 6999 Ft/db, ami változatlan az előző évhez képest. Emellett a prémium karbon-/üvegszálas horgászbotkészlet is akciós: 1000 forintos kedvezménnyel 14 999 Ft-ért vásárolható meg.

A Lidl horgász akciói. Forrás: akciós kiadvány

A kezdők és haladók számára is vonzó lehet a horgászbotkészlet parafa markolattal, amelyet 11 999 Ft-ért kínálnak – ez az ár is a tavalyi szinten maradt. A kompaktabb megoldásokat keresőknek elérhető a horgászbot-készlet is 4999 Ft-ért, szintén tavalyi áron. Kiegészítőként beszerezhető műcsalikészlet négy részben, 115 részes csalikínálattal 1999 Ft-ért.

A horgászat kényelmét szolgálja az alumínium horgászbot-tartó, amelyhez mérőszalag is tartozik, 4999 Ft-os áron, valamint az összecsukható kempingszék, amelyet 2499 Ft-ért kínálnak. A nagyobb horderejű felszerelések tárolásához praktikus megoldást nyújt a horgásztáska, amely most 2000 Ft kedvezménnyel, 9999 Ft-ért vihető haza.

A kínálatot sportos ruházat is színesíti: a férfi funkcionális felső 1499 Ft-ért, míg a férfi nadrág 7999 Ft-ért érhető el. Ezek a darabok a Bionic Finish Eco technológiának köszönhetően különösen strapabírók, így ideálisak a szabadban végzett tevékenységekhez, például horgászathoz vagy túrázáshoz.