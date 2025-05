Brutális halszörnyet kapott ki a mázlista pecás: fotókon mutatjuk a kapitális fogást

Nem mindennapi szenzáció történt a hétvégén a Vadna Park tavánál: Kovács Dénes, helyi horgász, egy 22,4 kilogrammos pontyot emelt ki a vízből. A kapitális fogás híre pillanatok alatt végigsöpört a közösségi médián, a Vadna Park hivatalos Facebook-oldalán megjelent poszt alatt záporoztak a gratulációk.

A horgászok között járja a mondás: „A nagy halhoz türelem, jó etetés és egy csipet szerencse is kell.” Úgy tűnik, Kovács Dénes most minden együtt állt. A kifogott ponty, amely a mérlegeléskor 22,4 kilót nyomott, nemcsak méretével, de egészséges, izmos testfelépítésével is lenyűgöző - írta a Boon.hu.

A ponty nem véletlenül az egyik legkedveltebb halfaj Magyarországon. Szinte minden álló- és lassú folyású vízben megtalálható, és legendás méreteket is képes elérni. A faj rendkívüli alkalmazkodóképességgel rendelkezik: még oxigénszegény vizekben is jól érzi magát, köszönhetően annak, hogy bőrön át is képes oxigént felvenni. A ponty horgászata igazi kihívás, főként a nagyobb példányok esetén.