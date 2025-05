Újabb megrázó kiadás vár a magyar szülőkre: most aztán készíthetik a pénztárcákat

Egy friss kutatás szerint a magyar szülők többsége gyereknapon már nem pusztán tárgyi ajándékot keres, hanem közösen átélhető élményekkel szeretné meglepni gyermekét. A REGIO JÁTÉK megbízásából készült felmérésből kiderült, hogy tízből kilenc család ünnepli a gyereknapot, az ajándékozás középpontjába az együtt töltött idő, a könyvek és a fejlesztő játékok kerülnek.

A gyereknap jelentős esemény a magyar családok életében: egy 1600 fő részvételével készített felmérés alapján tízből kilencen ünneplik a kicsiket május utolsó vasárnapján. A válaszadók kétharmada emlékszik úgy, hogy már saját gyerekkorában is hagyomány volt az ünneplés, egyharmada pedig gyermeke születése óta figyel erre tudatosan.

Élményekkel és ajándékokkal ünnepelnek a családok

A felmérésből kiderült, hogy a szülők harmada kizárólag közös programmal – például családi kirándulással, állatkert, kalandpark vagy játszóház-látogatással – ajándékozza meg gyermekét. Sokan választanak kifejezetten olyan rendezvényeket, ahol ugrálóvár, trambulin, arcfestés és kreatív foglalkozások, koncertek is várják a kicsiket. A családok többsége (57%) azonban az élményeket szívesen kombinálja tárgyi ajándékokkal is: a gyerekek kétharmada könyvet, foglalkoztatófüzetet és játékot is kap gyereknapra.

Tudatos játékválasztás gyereknapra

A REGIO JÁTÉK értékesítési adatai szerint a 3-8 éves korosztály kapja a legtöbb játékot ilyenkor, de a választott ajándékok jelentős része nem pusztán szórakoztató, hanem fejlesztő jellegű is. A kisebbek körében továbbra is népszerűek a buborékfújók és a társasjátékok, míg a nagyobbaknál a szabadtéri játékok, a LEGO és a kreatív készletek dominálnak. Az ajándékokra a szülők 20 százaléka 5 ezer forint alatti összeget, 50 százaléka 5-10 ezer forintot, míg a fennmaradó 30 százalék ennél is többet költ gyermekenként. A játékkereskedőnél a gyereknapot megelőző héten keresik a legtöbb, kifejezetten gyereknapra szánt játékot, ebben az időszakban az átlagos kosárérték online 13 000 Ft, áruházi vásárlás esetében pedig 10 000 Ft.

„A gyereknapi eladások azt mutatják, hogy a szülők tudatosan keresik azokat a játékokat, amelyek nem merülnek ki a pillanatnyi örömben. Egyre gyakoribb az a szemlélet, hogy az ajándék ne csak aznap legyen érdekes, hanem hosszabb távon is értéket képviseljen. A játék öröme pedig sokszor túlmutat magán a tárgyon; valódi élményeket és közös pillanatokat teremt” – emelte ki Gyaraki Dávid, a REGIO JÁTÉK ügyvezető-helyettese.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 19 899 074 forintot 20 éves futamidőre már 6,42 százalékos THM-el, havi 145 468 forintos törlesztővel fel lehet venni az UniCredit Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,93% a THM, míg a MagNet Banknál 6,87%; az Erste Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7,00%, a K&H Banknál pedig 7,28%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A felmérés pozitív képet fest a gyereknapról mint közös családi eseményről, hiszen a nagyszülők is aktívan részt vesznek az ünneplésben, így összességében elmondható, hogy a jeles nap népszerű és fontos családi ünnep maradt, ami az ajándékozáson túlmutatva kiváló alkalmat teremt a generációk közötti kapcsolódásra és a valódi figyelemre.