Hamarosan kinyit a vidéki város ékköve: párig napig ingyen adják a kultúrát, programok hada vár

Kulturális feltöltődés a vidéki városháza falai között? Idén pünkösdkor Kecskeméten erre is van lehetőség. A programok teljesen ingyenesek, de érdemes időben érkezni, mert a díszudvar gyorsan megtelik!

A rekonstrukció után 2023-ban életre hívott „Nyitott Városháza” kezdeményezés azóta is népszerű – idén is az a célja, hogy az emberek közelebb kerülhessenek a városhoz, annak történelméhez és kulturális életéhez. „A tér, amely a döntések otthona, néhány napra a találkozások és az ünnep színterévé alakul” – fogalmazott a városvezető, Szemereyné Pataki Klaudia.

A rendezvénysorozat már június 3-án különleges zenés irodalmi esttel indul: Csík János és művésztársai „Az életre mosolygok” címmel adnak elő műsort Nagy László költő emlékére, a városháza impozáns díszudvarán.

különleges zenés irodalmi esttel indul: Csík János és művésztársai „Az életre mosolygok” címmel adnak elő műsort Nagy László költő emlékére, a városháza impozáns díszudvarán. Június 5-én a Kecskemét Táncegyüttes lép színpadra, akik a magyar népi hagyományokat és mozdulatokba kódolt történeteket idézik meg látványos táncszínházi produkciójukban.

a Kecskemét Táncegyüttes lép színpadra, akik a magyar népi hagyományokat és mozdulatokba kódolt történeteket idézik meg látványos táncszínházi produkciójukban. Másnap, június 6-án Paulina, a Fonogram-díjas énekesnő és dalszövegíró ad koncertet, akinek friss hangzásvilága és lírai szövegei különösen népszerűek a fiatalabb közönség körében.

Paulina, a Fonogram-díjas énekesnő és dalszövegíró ad koncertet, akinek friss hangzásvilága és lírai szövegei különösen népszerűek a fiatalabb közönség körében. Június 7-én a városházától csupán néhány lépésre, a Kossuth téren Wolf Kati és a Budapest Jazz Orchestra lép fel – a különleges koncertélmény minden korosztálynak maradandó emlék lehet.

a városházától csupán néhány lépésre, a Kossuth téren Wolf Kati és a Budapest Jazz Orchestra lép fel – a különleges koncertélmény minden korosztálynak maradandó emlék lehet. A programsorozat június 8-án egy igazán emelkedett esttel folytatódik: José Cura világhírű tenor és Szamosi Szabolcs orgonaművész közösen idézik meg a klasszikus és egyházi zene legnagyobb mestereit.

A Nyitott Városháza idei mottója: „Az én városházám. A tiéd. A miénk.” Ez nem csupán szlogen, hanem egy meghívás minden kecskeméti és ide látogató számára, hogy más szemmel nézzen a városházára: ne csak épületként, hanem élő közösségi térként.

Ráadásként napközben a híres harangjáték is óránként megszólal – Kodály, Erkel és Beethoven művei mellett a "Kecskemét is kiállítja" kezdetű népdal dallamai is felcsendülnek, emlékeztetve mindenkit a város gazdag zenei örökségére.