Gyerekeknek árul slágerterméket a Lidl: régóta vártak erre a vásárlók, óriási roham várható

A Lidl 20. heti akciós újságjában feltűnt a Bogyó és Babóca egyik kötete, méghozzá 2499 forintos áron. A Bartos Erika által írt mesekönyvsorozat évek óta stabil kedvenc a kisgyermekes családok körében, így nem véletlen, hogy a diszkontlánc a gyereknap előtti időszakban épp ezzel bővíti kínálatát.

A Lidl eheti akciós kínálatába bekerült egy igazi magyar gyerekkönyv-klasszikus is: a Bogyó és Babóca sorozat egyik kötete. A 20. heti akciós újság szerint a Bartos Erika által írt és illusztrált kötet 2499 forintért lesz elérhető az üzletekben, ami kedvező árnak számít a könyvesbolti árakhoz képest.

A Bogyó és Babóca immár több mint két évtizede a magyar kisgyerekes családok egyik kedvenc sorozata. A mesevilág egyszerre ismerős és barátságos, a történetek egyszerűek, de tanulságosak, így nem meglepő, hogy sok szülőnek ez az első mesekönyv, amit a gyerek kezébe ad. Az illusztrációk karakteresek, a szereplők – Bogyó, a csigafiú, és Babóca, a katicalány – pedig könnyen szerethetőek a legkisebbek számára is.

Forrás: Lidl akciós újság (20.hét)

Érdekesség, hogy a Bogyó és Babóca-sorozat szerzője, Bartos Erika írta az Anna, Peti és Gergő című ikonikus gyerekkönyvsorozatot is, amely ma már gyakorlatilag beszerezhetetlen. A korábban óvodákban és kisgyerekes családokban is rendkívül népszerű köteteket soha nem adták ki újra, emiatt egy teljes sorozat ára ma már akár 80-100 ezer forint is lehet a használt könyvek piacán.

A Pénzcentrumon pedig a tavalyi év végi könyvmustránkban számoltunk be arról, hogy Bartos Erika műve gyakorlatilag megkerülhetetlenné vált a hazai gyerekkönyves szcénában. A Librinél egyértelműen az élen végzett. De akiket érdekelnének még igazi könyvpiaci csemegék, ritka értékes könyvek, azok itt tudnak szemezgetni.