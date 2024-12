Ők fosztották meg trónjától Frei Tamást: megőrülnek értük a magyarok, ezért tolong mindenki

A magyarok olvasási kedve az utóbbi években töretlen, de az új könyvtörvény azért alapjaiban írhatja át a dolgokat. Ám ennek hatásait igazán jól csak jövőre fogjuk látni, az idei könyvdrágulás viszont szolidnak volt mondható a korábbiakhoz képest. Viszont könyves berkekben is érzik már, egyre kevesebb pénz marad a magyarok tárcáiban, így lehet, hogy majd végül a könyvszeretők magyarok közül is lesznek, akik másra fogják költeni a maradékot. Egyelőre azonban mind a Líra, mind a Libri jónak értékelte az idei évet, és optimistán tekint a jövő felé. Elmondták azt is, mi volt a top10 könyvük idén, ahogy azt is, milyen könyvek pöröghetnek legjobban a mostani karácsonyi szezonban, illetve hogy mit várnak 2025-től.

Miközben a digitális világ lépten-nyomon az emberek figyelméért verseng, addig a magyar olvasók láthatóan nem adják könnyen magukat. A Libri és a Líra egyaránt azt tapasztalja, hogy a Covid-időszak óta a könyvolvasási kedv nemhogy csökkent volna, hanem folyamatos növekedést mutat. Az eladások legalábbis ezt egyértelműen alátámasztják.

Ugyanakkor 2025-öt nagy izgalommal várja a könyvszakma, hiszen az új könyvtörvény hatásai számos kérdést vetnek fel. Vajon milyen irányba mozdul el a piac? Hogyan hat mindez az új kiadásokra, és hogyan a már a legalább 1 életévüket betöltött könyvekre (ezekre lehet 10 százalék feletti akciót adni)? Nagy kérdés lesz továbbá az is, hogyha az emberek zsebébe továbbra is kevesebb pénz jut, akkor mikor nyirbálják meg a könyves kiadásaikat.

A cikkben bemutatjuk az év legkeresettebb könyveit, és megvizsgáljuk azt is, milyen általános trendekre számíthatunk 2025-ben, illetve, hogy milyen sikerkönyvek kerülhetnek idén karácsonykor nagy eséllyel a fa alá.

2024 legkapósabb könyvei Magyarországon

Emeran Mayer A bél-agy kapcsolat című könyve kirobbanó siker volt idén, a kötet arról szól, hogy milyen hatással van hangulatunkra, döntéseinkre és egészségi állapotunkra a testünkön belüli rejtett kommunikáció. Hasonlóan izgalmas tényirodalmi mű, bár teljesen más témában, Steigervald Krisztián a Generációk harca című könyve, ezért szintén rengetegen rajongtak idén

- tudatta velünk a Libri, akik kiemelték, hogy a pszichológia továbbra is nagyon népszerű téma, így nem véletlen, hogy Bibók Bea pszichológus Ellopott gyermekkor című könyve is, melyben a szerző a parentifikáció jelenségét járja körül, hetekig előkelő helyen szerepelt a listákon. Orvos-Tóth Noémi Örökölt sors című könyve pedig évek óta letaszíthatatlan a sikerlistáról, így az már nem is meglepetés, hogy ebben az évben is rengetegen vásárolták meg.

Eközben a fiatalok körében rendkívül népszerű a fantasy műfaja, Rebecca Yarros világszerte hatalmas sikernek örvendő Fourth Wing című fantasy-jét is felrepítették a sikerlisták tetejére. Irodalmi műfajokban íródott művek között kiemelkedő népszerűségű volt még Náray Tamás a Barbara trilógia 3., Az esély című részével, a TikTokon berobbant Ana Huang a Twisted Love – Ava & Alex és a Twisted Games – Bridget & Rhys című műveivel, Diana Hunt a Prédák házával és Monica Murphy az A Million kisses in your lifetime-mal.

Ami pedig az idei év top gyerekkönyveit illeti, Leiner Laura hihetetlen népszerűsége a kiskamaszok körében idén is megmutatkozott a sikerlistákon: Mindig történik VALAMI a Deákban című könyvével került fel idén. Kisebbek az Egy ropi naplója, Jeff Kinney ikonikus könyvsorozatának két részét (Ész nélkül és KépSregény) is nagy érdeklődéssel kísérték. Bosnyák Viktória A sirály a király című könyve játszva tanítja az általános iskolásokat, szerencsére ezt is nagyon szerették idén az olvasók. A szerzőnő másik könyve, a Tündérboszorkány is előkelő helyre került idén. Két valódi kortárs gyermekirodalmi ikon, Berg Judit és Bartos Erika is felkerült a listák élére idén. Előbbi a most már megkerülhetetlen Rumini, utóbbi pedig a Bogyó és Babóca vonatozik című könyvvel.

Egy igazi klasszikus is felkerült a listákra: Fekete István Vukja iránt még ma is nagyon nagy a kereslet. Bálint Ágnes Szeleburdi családja is régi nagy kedvenc, idei sikerlistánk tanúsága szerint mit sem vesztett népszerűségéből. Ugyanígy Vlagyimir Szutyejev Vidám mesék című könyvét is évtizedek óta sok-sok magyar kisgyermek polcára rákerül, így idén is – írták meg a Pénzcentrumnak.

Top10-es listáját közölte velünk a Líra is, náluk ezek a könyvek mentek leginkább:

STEIGERVALD KRISZTIÁN: GENERÁCIÓK HARCA - HOGYAN ÉRTSÜK MEG EGYMÁST? EMERAN MAYER: A BÉL-AGY KAPCSOLAT STEIGERVALD KRISZTIÁN: GENERÁCIÓK HARCA A FIGYELEMÉRT - HOGYAN TANULJUNK EGYMÁSTÓL, EGYMÁSÉRT? REBECCA YARROS: FOURTH WING - NEGYEDIK SZÁRNY BIBÓK BEA: ELLOPOTT GYERMEKKOR - A PARENTIFIKÁCIÓ JELENSÉGE NÁRAY TAMÁS: BARBARA - AZ ESÉLY (3. KÖTET) ORVOS-TÓTH NOÉMI: ÖRÖKÖLT SORS REBECCA YARROS: IRON FLAME - VASLÁNG ANA HUANG: TWISTED LOVE - AVA & ALEX DIANA HUNT: PRÉDÁK HÁZA

Miközben a gyerekkönyveknél náluk ekképpen alakult a top10-es sorrend:

BOSNYÁK VIKTÓRIA: A SIRÁLY A KIRÁLY? - TENGERNYI TUDÁS (BŐVÍTETT KIADÁS) FEKETE ISTVÁN: VUK (FELÚJÍTOTT KIADÁS 2021) LEINER LAURA: MINDIG TÖRTÉNIK VALAMI A DEÁKBAN BÁLINT ÁGNES: SZELEBURDI CSALÁD - FŰZÖTT (ÚJ BORÍTÓ) BERG JUDIT: RUMINI - IBBY DÍJ, AZ ÉV GYEREKKÖNYVE 2007 MOLNÁR FERENC: A PÁL UTCAI FIÚK - A GITTEGYLET - BŐVÍTETT KIADÁS – FŰZÖTT KINNEY, JEFF: EGY ROPI NAPLÓJA 18. - ÉSZ NÉLKÜL KINNEY, JEFF: EGY ROPI NAPLÓJA – KÖTÖTT BARTOS ERIKA: GYÓGYPUSZI - KÉK KÖNYV LIM, ELIZABETH: HAT BÍBORSZÍN DARUMADÁR

Milyen volt a 2024-es év könyves szempontból?

Könyves szempontból izgalmas, színes, újdonságokban gazdag év volt a 2024-es is. A kiadóktól záporoztak az új megjelenések, a műfaji és tematikus sokszínűség továbbra is jellemző a piacra. A tavalyi évben kiemelkedő siker volt Frei Tamás új regénye, a Puccs Moszkvában. Egy ehhez mérhető sikerkötet idén hiányzik a kínálatból, ezzel együtt az év növekedést mutat a tavalyi évhez képest

- árulta el lapunknak a Libri.

Úgy tűnik folytatódik a koronavírusjárvány óta tartó trend, és az emberek továbbra is növekvő mértékben költenek könyvekre. Reményeink szerint év végéig teljesítjük év eleji terveinket, és legalább 8-10%-os forgalomnövekedéssel zárjuk az évet

- válaszolta meg a kérdést a Pénzcentrumnak a Líra, akik azt is kiemelték, hogy ez egyben egyben azt is jelenti, hogy nemcsak a pénztárakba befolyt pénz, hanem az eladott könyvek száma is várhatóan nőni tud náluk idén.

Mekkora roham várható még a könyvesboltokba idén?

A karácsonyi szezon mindig a legforgalmasabb időszak a Libri boltjaiban. Az év utolsó két hónapja kiemelten fontos: november közepétől összpontosul az éves forgalom harmada. Tavaly nagyjából 20%-a realizálódott csak decemberben, ráadásul nem 30-31, hanem 22-24 nap alatt. Ez az egyenlőtlenség komoly terhelést, kihívást jelent a bolti és a raktárban dolgozó munkatársaknak

- reagált a Libri, akik elmondták azt is, hogy amíg az év közben a vezető három tematika (szép- és szórakoztató irodalom, gyerekkönyvek és társadalomtudomány, ami általában pszichológia) adja a forgalmuk kb. 80%át, addig decemberben több fogy hobbikönyvekből (pl. rejtvénygyűjtemények), a napi politikával, bulvártémákkal foglalkozó könyvekből, életrajzokból, sportkönyvekből illetve szakácskönyvekből.

Sokan keresik az ajándéknak tökéletes, szép kiadású, magasabb árú könyveket

- tudatták.

Hatalmas utolsó pillanatos rohamra nem számítunk, inkább az egész november-decemberi időszak forgalma intenzív. Bár az aktuális tízes sikerlistán csupán egy kifejezetten ünnepi tematikájú könyv található, a karácsonyi slágerkönyvek külön kategóriát képviselnek. A szórakoztató irodalom és a gyerekkönyvek műfajában rendszeresen megjelennek az ünnepi témájú kötetek

- emelte az ünnepi időszakra vonatkozóan a Líra.

Hogyan alakultak a könyvek árai 2024-ben, és mire számíthatnak a vásárlók 2025-ben?

A magyar könyvpiacot és a könyvek árát idén az úgynevezett könyvtörvény befolyásolta leginkább

- emelte ki a Libri, akik ki is fejtették, hogy a szabályozás a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (Kult. tv.) a könyvek árkötöttségére vonatkozó rendelkezésekkel egészült ki a 2024. október 1. napján hatályba lépő módosítással. Ez valamennyi hazai könyvforgalmazó és könyvkiadó által kötelezően alkalmazandó.

A szabályozás értelmében a jogszabály hatálya alá eső könyvek fogyasztói árából maximum 10% kedvezményt biztosíthat a forgalmazó a megjelenést követő egy évben. A vásárlás során biztosított kedvezmények – beleértve a csomagolási, kézbesítési és postaköltségek átvállalását is – együttes értéke nem haladhatja meg a könyv fogyasztói árának 10%-át.

Hogy ez hogyan befolyásolja a vásárlói attitűdöt, vagyis visszaveti-e az új megjelenések iránti keresletet, és elősegíti a régebbi könyvek irántit, azt jövő ilyenkor fogjuk látni. A könyvpiac 2025-ös, jelenleg látható legnagyobb kérdése ez lesz

- tették hozzá.

Az elmúlt két évben a papírárak emelkedése és más piaci folyamatok miatt nagyon megdrágultak a könyvek. Ehhez képest az idén tapasztalható kb. 10-12 százalékos áremelkedés az új könyveknél már szinte fellélegzés

- magyarázta a Líra, akik elmondták, hogy a könyvek árában sok olyan tényező van, ami nem rajtuk múlik. Ilyen például a forint árfolyama, hiszen a külföldi könyvek jogait és sok könyvesbolt bérleti díját, nyomdaköltségeket is devizában fizetjük. De a minimálbéremelés vagy az üzemanyagköltség is meghatározza, hogy egy adott könyvet hány példányban kell eladni ahhoz, hogy nyereséges legyen.

Karácsonyra könyvek? Persze! Líra:

A szórakoztató irodalom és a gyerekkönyvek műfajában rendszeresen megjelennek az ünnepi témájú kötetek. Ilyenek például Nyúl Péter adventi kalendáriuma vagy a Mesék minden évszakra. Alex T. Smith megható története, A kisegér, aki karácsonyra hazatalál, valamint klasszikus mesék, mint A Diótörő vagy A Grumpusz, szintén népszerűek. A kicsit nagyobbak körében jellegzetes ajándékkönyvnek számít A Karácsony Roxfortban. A szórakoztató irodalom művei gyakran állítják a karácsonyt a középpontba. Baldacci Karácsony a vonaton című krimije, illetve romantikus regények, mint az Idén karácsonykor vagy a Karácsonyi kívánság, különösen kedvelt olvasmányok az ünnepi időszakban. A toplista további helyein klasszikus stílusú könyvek is helyet kaptak, például a Jókai karácsonya.

Mindeközben sokan ilyenkor is ugyanazokat a könyveket választják, amelyeket máskor, csak nagyobb mennyiségben. Bár a jelenlegi toplistán még nem szerepelnek, a forgalmi adatok alapján hamarosan nagy sikerre számíthat Grecsó Krisztián Apám üzent, Gyárfás Dorka Kulka és Nyáry Krisztián Itt kávéztak ők című műve. A szépirodalom terén leginkább a családtörténetek és a múltbeli traumákat feltáró regények keresettek, míg az ismeretterjesztő műfajban az önismereti és pszichológiai témájú könyvek, valamint a gasztronómia és a fantasy uralják a piacot.



Libri:

Húzócímekből idén is jutott bőven a boltokba, és többféle témában is megjelent sikervárományos kiadvány. Magyar szerzők könyvei közül Náray Tamás új Apám szerint című könyve, Bán Mór és Karády Anna közös regénye, a Lillafüredi karácsony vagy épp Fábián Janka A Monarchia szerelmesei című műve fogy jól. Portré- és életrajzi könyvekkel is jöttek ki a kiadók: Katalin walesi hercegné, Alekszej Navalnij és Cserhalmi György életéről is megtudhatunk érdekfeszítő dolgokat idén. Karácsony körül jelentősen megnő a gyerekkönyvek és az életmód, gasztro tematikák forgalma is. A gyerekkönyvek közül Bajzáth Mária Itt a szép karácsony című könyvét keresik sokan, amely egy adventi kalendárium klasszikus és kortárs költők verseivel, és természetesen szintén letaszíthatatlan a trónról Bartos Erika Bogyó és Babócája. Gasztro vonalon pedig Borbás Marcsi új szakácskönyve, a gyönyörű kiadású, kizárólag a Libriben kapható Magyarország finom című kötet.

Milyen könyves és lesz 2025?

Minden évben izgalmas újdonságok érkeznek. Arra számítunk, hogy 2025 sem lesz kivétel. Az olvasásnépszerűsítés továbbra is legfőbb témánk, aktívan teszünk a könyvek népszerűsítéséért, a színes irodalmi kínálatért

- válaszolta a Libri, akik a saját Libri Talen programjuktól is sokat várnak.

Óvatos optimizmussal várjuk a következő évet. A könyvek iránti érdeklődés nem csökken, amiben közrejátszik, hogy a magyarok körülbelül egytizede nagyon sok könyvet olvas és vásárol

- közölte lapunkkal a Líra, akik kiemelték azt is, hogy másrészt tudják, hogy egyre kevesebb pénz van az emberek zsebében, és előállhat olyan helyzet, hogy még a könyvbarátoknak is muszáj másra költeniük.