Fű alatt árulnak luxuscsokoládét a magyar boltok: ehhez képest a Dubai csoki smafu

Lapunknak szemet szúrt, hogy a Milky Way nevű csokoládé kilós ára kiugróan magas a versenytársakhoz képest. Ez a jelenség több tényezővel magyarázható, például a speciális gyártási folyamattal, az eltérő alapanyagokkal és a márka piaci pozicionálásával. A kakaó világpiaci árának emelkedése szintén hozzájárult az áremelkedéshez, bár a jövőben csökkenés várható. A Milky Way esetében azonban az is feltételezhető, hogy a magas kilós ár a szeletes kiszerelés versenyképes árazásának fenntartását szolgálja. Más, azonos ízvilágú Milky Way-termékek egységesebb árképzése is ezt a stratégiát támasztja alá, kizárva az árképzés mögötti egyéb spekulációkat.

Az elmúlt hónapokban Magyarországon is megjelent a dubaji csokoládé iránti fokozott érdeklődés, amelyet a közösségi médiában terjedő videók és bejegyzések is felerősítettek. A különleges édesség, amely lágy tahiniból, ropogós pisztáciából és kadayif tésztából készül, több hazai üzletlánc kínálatában is feltűnt. Az Aldi december 15-től kezdte árusítani a 90 grammos táblát 1 499 forintért, míg a Lidl és az Auchan december 12-től kínálta a 100 grammos változatot 2 499 forintos áron. A magas árak és a korlátozott készletek ellenére a termékek gyorsan elfogytak a polcokról, jelezve a hazai vásárlók érdeklődését a luxuscsokoládé iránt.

Azonban az elmúlt évtizedben a csokoládépiac jelentős árváltozásokat tapasztalt, különösen a népszerű szeletek, mint a Milky Way, Mars, Snickers, Twix, KitKat és Bounty esetében. Az árak alakulása számos tényezőtől függött, beleértve az alapanyagok költségeit, a gyártási folyamatokat és a piaci keresletet. Azonban feltűnő, hogy a Milky Way kilós ára jelentősen magasabb, mint a többi említett csokoládéé, ami meglepő.

A Milky Way magasabb ára több okra vezethető vissza. Először is, a termék összetétele és gyártási folyamata eltérhet a többi csokoládészelettől. Például a Milky Way jellegzetes könnyű, habos tölteléke speciális technológiát és alapanyagokat igényelhet, amelyek növelhetik a gyártási költségeket. Emellett a márka pozicionálása és a célzott fogyasztói szegmens is befolyásolhatja az árazási stratégiát.

Az elmúlt években a kakaó ára jelentős emelkedést mutatott, ami kihatott a csokoládétermékek árára is. Az Agrárszektor által közölt adatok szerint a kakaó világpiaci ára folyamatosan növekedett, ami a termelési költségek emelkedéséhez vezetett. Ez a tendencia hozzájárulhatott a csokoládészeletek árának általános emelkedéséhez, beleértve a Milky Way-t is. Szerencsére pozitív változást jósolnak a következő években, ami a kakaó árát illeti ugyanis

az előrejelzések szerint a kakaó ára a 2024-es megduplázódást követően csökkenni fog a következő években, ahogy a kínálat bővül. Azonban a nyugat-afrikai időjárás alakulása továbbra is jelentős kockázati tényező marad az árak szempontjából

- áll a cikkben. Fontos megjegyezni, hogy ez a magasabb ár elsősorban a klasszikus csokoládészeletekre vonatkozik. A Milky Way ihlette egyéb termékek, mint például a fehérjeitalok vagy a croissant-ok, általában egységesebb árazással rendelkeznek a piacon. Ez arra utalhat, hogy a különböző termékkategóriákban eltérő árazási stratégiákat alkalmaznak a gyártók, figyelembe véve a piaci versenyt és a fogyasztói elvárásokat.

Az alábbi diagram szemlélteti a Milky Way, Mars, Snickers, Twix, KitKat és Bounty csokoládészeletek kilogrammonkénti árának változását és a szeletes kiszerelését árát is. Látható (a következő ábrán), hogy míg a legtöbb termék kilós ára hasonló, a Milky Way ára kiemelkedően magas szinten van. Míg a szeletes ára szépen illeszkedik az egységárba. Ezt a nagy ugrást jól vizualizálja a következő ábra, ahol jól látható, hogy míg a szeletes árak esetén egészen hasonlónak mondhatóak a mértékek, ha lapozunk egyet a Milky Way-t ábrázoló szimbólum jóval nagyobb.

Ebből arra következtetésre lehet jutni, hogy elképzelhető, hogy a MilkyWay kilós ára azért ennyire szélsőséges, hogy a megvásárolható egy darabos szelet illeszkedjen a többi csokoládé árához. Ha a Milky Way kilós ára is 6 000 és 7 000 forint körül lenne- egyszerűség kedvéért számoljunk a többi szelet kilós árának átlagával, ami 6 758,6 forint-, akkor 145 forint körül kéne alakulnia, a 325 forint helyett. Emiatt is gondolhatjuk, hogy ez a megfontolás állhat az ár mögött, ami ilyen mértékű kilós árat eredményez.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 19 170 925 forintot 20 éves futamidőre már 6,26 százalékos THM-el, havi 138 454 forintos törlesztővel fel lehet venni az UniCredit Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,68% a THM, míg a MagNet Banknál 6,88%; az Erste Banknál 7,00%, a Raiffeisen Banknál 7,00%, a K&H Banknál pedig 7,49%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Az érdekesség egyébként, hogy ez az árkülönbség csak a csokoládé áránál mutatkozik. Az összes más ezekben az ízekben kapható egyéb termékek (protein ital, croissant stb.) mind ugyanabban az árban mozognak kilós szinten is. Ez is azt igazolja, hogy csupán a szeletes árak illesztése miatt olyan kiemelkedő méretben egységesített ár. Tehát a Milky Way magasabb kilós ára több tényező együttes hatásának eredménye lehet, beleértve a speciális gyártási folyamatokat, a márka pozicionálását és az alapanyagok árának emelkedését. A fogyasztóknak érdemes figyelemmel kísérniük ezeket a változásokat, és mérlegelniük a különböző termékek ár-érték arányát a vásárlási döntéseik során.

További érdekesség egyébként, hogy akadnak olyan teóriák is, amelyek szerint a Milky Way kiemelkedően magas kilós ára a márkán látható vörös csillaggal áll összefüggésben, de erre vonatkozóan semmilyen bizonyíték nincsen. Ennek hátterében a korábban több márka kapcsán felmerült aggályok (pl.: Heineken, Converse) jogi ügyei állnak, de valószínűbb, hogy a sokunk kedvenc csokoládéja inkább a már fentebb tárgyalt okok miatt kerül jóval többe, mint a többi.

Hogyan muzsikál Magyarországon a visszaváltási rendszer?

Az új visszaváltási rendszer bevezetése Magyarországon 2024 egyik legjelentősebb fenntarthatósági lépése volt, amely gyakorlatilag minden vásárlót érint. Az üveg-, műanyag- és fémdobozos italtermékekre kiterjesztett 50 forintos visszaváltási díj célja, hogy ösztönözze a lakosságot az italos csomagolások visszavitelére és az újrahasznosítás előmozdítására. Az automatizált visszaváltás bevezetésétől kezdve azonban megoszlanak a vélemények: sokak számára gördülékenyen működik, míg mások szerint még bőven van hová fejlődni, sőt sokan vannak azok is, akik egyenesen gyűlölik a rendszert.

A Pénzcentrum és a Debreceni Egyetem közös kutatása éppen ezekre a kérdésekre kereste a választ: hogyan látják a rendszer működését a hétköznapi emberek? Mik a legnagyobb kihívások, és mely területeken tapasztalható előrelépés? A kérdőíves kutatás célja, hogy őszinte képet kapjunk a magyar lakosság tapasztalatairól és véleményeiről – függetlenül attól, hogy valaki aktívan használja az új rendszert, esetleg másra bízza a visszaváltási teendőket, vagy éppen elutasítja azt. Éppen ezért fontos, hogy a válaszadó ne akarjon megfeleni senkinek, csak őszintén mondja el a véleményét. A kutatás eredményeiről a Pénzcentrum oldalain fogunk beszámolni. Előre is köszönjük, hogy válaszaival segíti kutatásunkat.