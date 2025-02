Bevásároltunk: annyiba kerül az osztrák bolt, mint a magyar - azért a fizetéseket nézve ez pusztító

Vizsgálatunk során tíz népszerű márkatermék árát hasonlítottuk össze 3 ország, 2-2 boltjában. Az osztrák és magyar Spar között alig van különbség (mindössze 70 forint), míg Szlovákiában jelentősen drágábbra jött ki a bevásárlás. De vajon mennyire megterhelő ez a helyi fizetésekhez képest? Cikkünkben nemcsak az árakat mutatjuk be, hanem azt is, hogy adott országban hány bevásárlókosarat lehet megvenni egy havi nettó bérből. Az eredményekből egyértelműen látszik, hogy a fizetések miatt az osztrákok sokkal jobban járnak, mint a magyarok vagy a szlovákok.

A nemzetközi árösszehasonlítások mindig izgalmas eredményeket hoznak, különösen, ha mindennapi termékekről van szó. Ezért most három ország – Ausztria, Szlovákia és Magyarország – hat különböző üzletének árait vetettük össze, hogy kiderítsük, hol mennyibe kerülnek a legismertebb brand termékek. Vizsgálatunkban tíz népszerű élelmiszert, köztük a Coca-Colát, Nutellát, Heinekent, vagy éppen a Barilla tésztát néztünk meg, és az eredmények igencsak meglepőek.

Az összesített árak alapján jelentős eltérések mutatkoznak a boltok között, de az is jól látszik, hogy egyes termékek meglepő módon drágábbak Magyarországon, mint például Ausztriában. Ám összességében mégsem a magyaroknál, hanem sokkal inkább a szlovákoknál van nagy drágaság, igaz, összehasonlításunkban a magyar Spar árainál az osztrák Interspar összesített árai például csak pár tíz forinttal lettek magasabbak. Cikkünkben bemutatjuk a részletes adatokat és kiemeljük az érdekességeket.

Billa, Interspar, Spar, Tesco – hol a legolcsóbb?

Jelenlegi ármustránkban 3 ország 2-2 boltját néztük meg. Fontos kitétel volt, hogy a boltoknak legyen online is böngészhető szortimentje, illetve az is, hogy akciós árat egyetlen esetben sem vettünk számításba. Így, ha egy termék akciós is volt, annak az eredeti árát vettük listára. A kiszereléseket úgy válogattuk, hogy azok ugyanolyanok legyenek, azonban a gyakorlatban ez 100 százalékosan nem lehetséges, ugyanis a gyártók különböző piacokra különböző kiszerelésű termékeket gyártanak.

Ezért, ahol volt, márpedig a legtöbb helyen azért sikerült, ott teljesen ugyanazokat a termékeket hasonlítottuk össze, míg ahol nem, ott a vizsgált mértékegységhez legközelebbi mértékegységből számoltunk. Vizsgáltuk tehát egyfelől Ausztriából a Billa és az Interspar, Szlovákiából a Tesco és a Kosik, míg Magyarországról a Tesco, és a Spar árait. Fontos megjegyezni, hogy az árakat január 30-án néztük át, és az eurót 407 forinton váltottuk. Ezeket a termékeket vettük szemügyre:

Coca-Cola, 1 liter

Nutella, 400g

Pringles (sós), 165g

Heineken (üveges) 0,5l

Kinder Bueno, 43g

Barilla Spaghetti, 500g

Actimel, 800g

Milka, 100g

Lay's, 130g

Red Bull, 250ml

Osztrák árak = magyar árak

Ha megnézzük az adatokat, akkor láthatjuk, hogy az árakat illetően bizony akadnak nagyon meglepő dolgok. Az első rögtön az, hogy bizony a vizsgált országok közül már egyáltalán nem Ausztria boltjai számítanak a legdrágábbnak. Nagyon nem. Ezt a címet ugyanis Szlovákia két boltja elvitte. Ráadásul az egyik, a Kosik lánc kifejezetten drágának számít, forintosítva a 10 termék megvásárlása csak itt jött ki 10 ezer forint feletti összegre (10636). A második legdrágább bolt a szlovák Tesco lett, itt a bevásárlásunk 9577 forintba került volna.

Ahogy láthatjuk, a két szlovák boltot a drágasági listán a két osztrák bolt, a helyi Billa és Interspar követte, igaz előbbi, azért még láthatóan drágább. Viszont, ami óriási meglepetés az az, hogy az osztrák Interspar és a magyar Spar online boltjainak árai között gyakorlatilag semmilyen különbséget nem találtunk. Igazából az osztrák Intersparnál, ha mind a 10 termékből vásárolnánk egyet, az csupán 70 (!) forinttal lenne drágább, mint ha ugyanezt a bevásárlást a hazai Sparnál tolnánk.

Látva a számokat elmondhatjuk azt is, hogy a vizsgált hat üzlet közül messze a magyarországi Tesco volt a legolcsóbb, ott a bevásárlást letudnánk 8230 forintból. Ez azt jelenti, hogy a legdrágább szlovák és a legolcsóbb magyar bolt számlájának végösszege között nem kevés, összesen 29 százaléknyi különbség van.

Jó, de kinek mennyi pénze van bevásárolni?

Bár teljesen friss adatokat nem tudunk pontosan összehasonlítani, hiszen a kereseti statisztikákat az országok egyáltalán nem ugyanakkor közlik, mégis közelítően azért pontosak tudunk lenni, a nagyságrendek ugyanis néhány hónap alatt nem változnak. A kereseti adatokat így 2024 első feléből vettük, és az euró alapú kereseteket 407 forintos eurón váltottuk. Így az jött ki, hogy egy havi átlag nettó fizetés

Magyarországon 414 300;

Szlovákiában 450 300;

míg Ausztriában 1 091 500 forint.

Ezután már csak az van hátra, hogy kiszámoljuk, hogy adott ország havi átlag nettó fizetéséből hányszor tudnánk bevásárolni a 10 különböző terméket tartalmazó csomagunkat. Hogy még igazságosabbak legyünk, a két boltban kapott végösszegeket átlagoltuk, így a 10 terméket tartalmazó kosarunk

Ausztriában 9324 forintba,

Szlovákiában 10 106 forintba,

míg Magyarországon 8675 forintba kerülne.

Ez azt jelenti, hogy egy átlagos osztrák havi nettóból Ausztriában 117 csomagot tudnánk bevásárolni, ami összesen 1170 terméket jelentene.

A szlovák nettóból ezzel szemben már csak 44 csomagra futná, ami összesen csak 440 darab termék.

Miközben a magyar nettóból ennél valamivel többet, 48 csomagot tudnánk beszerezni, ami 480 darab terméket jelentenek összesen.

Ha tehát csak ezt a 10 terméket figyeljük, akkor az osztrák árakból és az osztrák fizetésből egy osztráknak majd 2,5-szer több termékre futná, mint egy magyarnak, és 2,7-szer többre mint egy átlagos szlovák dolgozónak.



Összességében tehát kijelenthető, hogy nyugati szomszédunk, Ausztria, még mindig sokkal jobb életszínvonalat biztosít lakóinak, mint Magyarország vagy Szlovákia. Az osztrákok nemcsak többet keresnek, hanem a fizetésükből sokkal több terméket tudnak megvásárolni, mint a régió más országainak lakói. Bár a bevásárlókosár árai nem feltétlenül mutatnak óriási eltéréseket, a kereseti viszonyok hatalmas különbségeket eredményeznek a megélhetésben.

Ráadásul az elmúlt évek brutális inflációja oda vezetett, hogy egyes termékeknél az osztrák és a magyar árak már szinte teljesen megegyeznek. Például az osztrák Interspar és a magyar Spar árai között alig van különbség, pedig az osztrák vásárlók nettó keresete közel háromszorosa a magyar átlagnak. Ez azt jelenti, hogy míg Magyarországon egy nagybevásárlás komoly terhet jelenthet egy átlagos háztartás számára, addig Ausztriában ugyanez az összeg lényegesen kisebb érvágás a pénztárcának.